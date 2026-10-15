Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm hút thuốc trong bệnh viện

TPO - Sở Y tế Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý dứt điểm tình trạng hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện.

Sở Y tế Đà Nẵng yêu cầu Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng xử lý dứt điểm tình trạng hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện. Ảnh: T.H.

Trước đó, người dân phản ánh về tình trạng người nhà bệnh nhân hút thuốc lá tại khu vực phía sau các phòng bệnh thuộc Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, gây ảnh hưởng đến bệnh nhân, nhất là phụ nữ sau sinh và trẻ sơ sinh.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khẩn trương kiểm tra, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng hút thuốc lá trong khuôn viên bệnh viện nhằm bảo đảm môi trường y tế an toàn, không khói thuốc. Đặc biệt tại các khu vực hành lang, phía sau các phòng bệnh và khu vực có phụ nữ mang thai, phụ nữ sau sinh, trẻ sơ sinh.

Đồng thời bổ sung đầy đủ biển báo "Cấm hút thuốc" tại các khu vực dễ quan sát. Tăng cường lực lượng bảo vệ, đoàn thanh niên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.