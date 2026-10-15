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Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh tình trạng nhiều địa phương vắng tập huấn phòng, chống thiên tai

Trương Định

TPO - Việc tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai cấp xã năm 2026 tại một số địa phương ở tỉnh Gia Lai chưa nghiêm túc, nhiều xã tham gia chưa đủ số lượng, có xã đăng ký nhưng không tham dự.

Ngày 14/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có yêu cầu các xã, phường chấn chỉnh việc tham gia tập huấn công tác phòng, chống thiên tai.

Trước đó, trong các ngày 17-18/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức 2 lớp tập huấn công tác phòng, chống thiên tai cho 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh.

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Gia Lai là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai năm 2025.

Nội dung tập huấn tập trung các quy định chức năng, nhiệm vụ của UBND cấp xã về công tác phòng, chống thiên tai; hướng dẫn triển khai Nghị định số 09/2025/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật; một số nội dung liên quan đến quỹ phòng, chống thiên tai.

Đồng thời, hướng dẫn lập, triển khai phương án ứng phó thiên tai, củng cố đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã; hệ thống cảnh báo sớm thiên tai và hướng dẫn khai thác, sử dụng hệ thống quan trắc mưa, mực nước tự động chuyên dùng trong công tác phòng, chống thiên tai; hướng dẫn cập nhật dữ liệu và khai thác, sử dụng phần mềm hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai tỉnh.

Theo yêu cầu, mỗi xã, phường cử 3 người tham gia tập huấn. Qua thống kê có 57/58 xã, phường đăng ký đủ từ 3 người trở lên; 1 địa phương đăng ký 2 người. Tổng số đăng ký là 179 người, đạt 102,9% so với số lượng theo yêu cầu (174 người). Tuy nhiên, thực tế chỉ có 141 người tham gia, vắng 38 người.

Đặc biệt, có 4 đơn vị đã đăng ký nhưng không có người tham gia, gồm phường Quy Nhơn Bắc, xã Vĩnh Sơn, phường An Nhơn Bắc và xã Ân Tường.

Ngoài ra, có 5 đơn vị tham gia 1 người, gồm phường Quy Nhơn Tây, xã Nhơn Châu, xã An Vinh, phường Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các xã, phường nêu trên chỉ đạo chấn chỉnh việc cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về công tác phòng, chống thiên tai; bảo đảm bố trí cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thành phần, đúng thời gian theo yêu cầu, không để tái diễn tình trạng vắng mặt hoặc tham gia không đủ số lượng.

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#Gia Lai #phòng chống thiên tai #tập huấn #cán bộ vắng họp #chấn chỉnh

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