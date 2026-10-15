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Pháp luật

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Làm rõ trách nhiệm của các tư vấn bán hàng trong vụ nữ kế toán PNJ tham ô 20 tỷ đồng

Hoàng An

TPO - Sau khi nghiên cứu, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát làm rõ thêm trách nhiệm các tư vấn viên bán hàng của cửa hàng PNJ tại Aeon Mall Long Biên, vì để nữ kế toán tham ô 20 tỷ đồng trong 6 tháng mà không được ngăn chặn.

Làm rõ trách nhiệm của tư vấn viên bán hàng, người quản lý hoạt động kinh doanh

Ngày 15/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sau khi nghiên cứu quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại cửa hàng của Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, Hà Nội.

Cụ thể, Tòa trả hồ sơ để Viện Kiểm sát thu thập thêm chứng cứ nhằm làm rõ số tiền chênh lệch của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thể hiện tại “Bảng thống kê chi tiết số tiền bị chiếm đoạt theo từng cá nhân” do đại diện PNJ cung cấp.

Đồng thời, Tòa nhận thấy cần điều tra làm rõ trách nhiệm của các tư vấn viên bán hàng đã thực hiện không đúng quy định về quy trình bán hàng của PNJ; trách nhiệm của người quản lý, đôn đốc hoạt động kinh doanh của Cửa hàng PNJ Aeon Mall Long Biên về việc bị thiệt hại hơn 20 tỷ đồng trong suốt 6 tháng nhưng không phát hiện, ngăn chặn.

Hiện vụ án có 3 bị cáo bị truy tố, trong đó, Nguyễn Thị Thu (SN 1991, Kế toán cửa hàng PNJ tại Aeon Mall Long Biên) là thủ phạm chính, bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”. Năm 2023, Thu từng bị Tòa án nhân dân huyện Đông Anh cũ xử phạt 22 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Hai bị cáo Nguyễn Hữu Hồng (SN 1992, cửa hàng trưởng) và Nguyễn Thị Ngọc Nhi (SN 1998, thủ quỹ) cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của doanh nghiệp”.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Thu có nhiệm vụ làm kế toán cửa hàng. Trong thời gian từ ngày 1/6/2024 - 8/12/2024, do cần tiền chi tiêu và đánh bạc online, lợi dụng công việc được phân công Thu chiếm đoạt tiền của PNJ.

Theo quy định của PNJ, khách mua hàng sẽ thanh toán tiền mua trang sức theo 3 hình thức: trả tiền mặt; thanh toán bằng thẻ tín dụng vào máy Post của Aeon Mall; chuyển vào tài khoản mang tên Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Để chiếm đoạt tiền, Thu nói dối với các nhân viên bán hàng, tư vấn viên là cần tiền để đáo hạn thẻ ngân hàng. Nữ kế toán khẳng định với các nhân viên, sẽ chuyển tiền trả vào tài khoản Công ty PNJ.

Do đó, khi có khách hàng thanh toán tiền mua hàng, nhân viên bán hàng yêu cầu khách chuyển tiền vào các tài khoản của Thu hoặc nhân viên cũng có thể yêu cầu khách chuyển vào tài khoản cá nhân họ rồi mới chuyển lại vào tài khoản của Thu.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Thu không chuyển trả Công ty PNJ mà chiếm đoạt, sử dụng hết.

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Ảnh minh họa.

Mua trang sức của tại cửa hàng nhưng không thanh toán tiền

Ngoài thủ đoạn trên, Thu nói dối các nhân viên bán hàng muốn mua trang sức tại cửa hàng PNJ và nhờ nhân viên bán hàng xuất hoá đơn dưới thông tin của những khách hàng khác. Sau khi nhận hàng và xuất hoá đơn, Thu hứa sẽ thanh toán tiền với PNJ, song Thu không làm.

Số trang sức sau khi chiếm đoạt, Thu bán lại cho cửa hàng PNJ vào ngày khác hoặc cầm cố tại Công ty CP Người Bạn Vàng - Chi nhánh miền Bắc.

Vẫn theo cáo trạng, PNJ thuê mặt bằng của Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên dưới hình thức hợp tác, tiền thuê mặt bằng là 10% tổng doanh thu trong tháng của cửa hàng PNJ. Vào cuối ngày, Thu phải làm báo cáo doanh thu của cửa hàng và gửi cho Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên để Công ty Aeon nắm được đồng thời phải chuyển toàn bộ số tiền mặt bán được trong ngày cho Công ty Aeon.

Đến ngày 15 và 30 hàng tháng, sau khi đối chiếu doanh thu, trừ đi các chi phí điện, nước, thuê mặt bằng, Công ty Aeon sẽ chốt số tiền cần trả lại và chuyển khoản cho Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Để hợp thức số tiền chiếm đoạt của PNJ, Thu can thiệp vào hệ thống phần mềm kế toán Misa của Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, điều chỉnh trên phần mềm thể hiện Công ty Aeon vẫn còn nợ PNJ số tiền tương ứng với số tiền các lần bị Thu chiếm đoạt.

Với phương thức, thủ đoạn trên, cơ quan điều tra xác định từ ngày 1/6/2024 - 8/12/2024, Nguyễn Thị Thu chiếm đoạt của Công ty PNJ với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng, đứng tên 682 khách hàng đã đến cửa hàng PNJ tại Trung tâm thương mại Aeonmall Long Biên mua hàng.

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#PNJ #Kế toán PNJ tham ô #Tham ô tài sản #Điều tra bổ sung

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