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Pháp luật

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Công an tìm nạn nhân bị chiếm đoạt tiền khi mua kỳ nghỉ dưỡng của công ty Zesttrip

Thanh Hà

TPO - Cơ quan công an đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho nhân viên Công ty Zesttrip để thực hiện việc chuyển nhượng thẻ du lịch, kỳ nghỉ dưỡng liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Du lịch Zesttrip, số 15, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, Hà Nội, thông qua hoạt động tư vấn chuyển nhượng thẻ du lịch, kỳ nghỉ dưỡng.

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Các đối tượng liên quan vụ án.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ khi công ty Zesttrip được thành lập vào tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, Đặng Thị Hà Lý - Phó Giám đốc (là đối tượng điều hành hoạt động thực tế của công ty) đã mua thông tin các khách hàng từng mua gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ tại các công ty du lịch khác.

Sau đó, đối tượng này chỉ đạo nhân viên gọi điện cho các khách hàng này, đưa ra thông tin có người khác muốn mua lại các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ của khách hàng với giá cao hơn giá khách hàng đã bỏ ra để mua các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ của các công ty trước (thực tế không có ai có nhu cầu mua lại các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ này) để khách hàng nộp tiền đặt cọc hoặc thanh toán tiền dịch vụ tìm người mua.

Sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, công ty Zesttrip không thực hiện việc tìm kiếm hay liên hệ với ai để mua lại các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ của khách hàng mà chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân đã nộp tiền cho nhân viên Công ty Zesttrip để thực hiện việc chuyển nhượng thẻ du lịch, kỳ nghỉ liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan tại Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội (Số điện thoại 0915812222, 0934533497) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

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#Lừa đảo du lịch #Công ty Zesttrip #Chiếm đoạt tài sản #Thẻ du lịch #Điều tra hình sự

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