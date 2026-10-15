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Pháp luật

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Tài xế xe tải gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long lãnh 30 tháng tù giam

Cảnh Kỳ

TPO - Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND khu vực 4 - Vĩnh Long, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", đồng thời phải bồi thường thiêt hại cho gia đình nạn nhân.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung được người nhà đưa tới tòa, nghe tuyên án sáng 15/10. Clip: Cảnh Kỳ

Nguyễn Văn Bảo Trung là tài xế xe tải trong vụ tai nạn ngày 4/9/2024 làm nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi ở Vĩnh Long) tử vong. Trung bị truy tố, xét xử về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Sáng 15/10, tuyên án sơ thẩm với bị cáo Nguyễn Văn Trung, chủ tọa phiên tòa cho biết: Vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024 xuất phát từ việc bị cáo Trung điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 84C-102.77 không đảm bảo an toàn, điều khiển xe vượt không đúng quy định (lấn sang làn đường bên trái, vượt xe ô tô tải biển kiểm soát 84C-571.14), dẫn đến tai nạn làm Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Hành vi của bị cáo Trung đã vi phạm điểm a khoản 5 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ, đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

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Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung được người nhà đưa vào tòa sáng 15/10.

Theo HĐXX, bị cáo Trung được cấp giấy phép lái xe, biết rõ các quy định về tham giao thông nhưng đã không chấp hành, dẫn đến tai nạn gây chết người, nên cần có hình phạt nghiêm khắc.

HĐXX nhận định, bị cáo Trung không có tình tiết tăng nặng. Với tình tiết giảm nhẹ, bị cáo được áp dụng do đã khắc phục hậu quả khi nộp 110 triệu đồng cho cơ quan công an, đồng thời phạm tội lần đầu...

Căn cứ toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung mức án 2 năm 6 tháng tù, về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tòa buộc gia đình bị cáo Trung bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại hơn 246 triệu đồng.

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Người nhà nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân tới tòa sáng 15/10.
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Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung nghe tòa tuyên án sáng 15/10

Trong bản luận tội trình bày tại tòa hôm 13/10, đại diện Viện Kiểm sát cho biết: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội với tính chất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác với lỗi vô ý. Bản thân bị cáo đã được đào tạo, trải qua kỳ thi sát hạch và được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe, có đủ nhận thức, kiến thức và kinh nghiệm khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, bị cáo đã điều khiển phương tiện tham gia giao thông một cách cẩu thả, không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, dẫn đến hậu quả gây ra cho gia đình bị hại một sự bi thương, mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp lại được.

Nỗi đau đớn ấy càng nhân sâu khi dẫn đến người cha chọn một hành động bất chấp, bằng cách dùng súng bắn vào đầu bị cáo, sau đó tự kết liễu cuộc đời mình, làm cho nỗi đau gia đình thêm chồng chất. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có đến hai người thân trong gia đình ở độ tuổi còn rất trẻ đã ra đi mãi mãi…

Vì vậy, cần phải có mức án, hình phạt cũng như biện pháp tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cần phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục đối với bản thân bị cáo, đảm bảo tính công bằng của pháp luật đối với mọi người dân, mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo cũng nhằm mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

Cũng theo đại diện Viện Kiểm sát, trong suốt quá trình giải quyết vụ án, bị cáo đã bị cha của bị hại dùng súng bắn vào đầu, nên bị cáo mất trí nhớ sau chấn thương sọ não, đã giới hạn khả năng nhận thức và điều khiển hành vi... Do đó, bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ là người mắc bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi…

Trên cơ sở đánh giá toàn bộ vụ án, đại diện Viện Kiểm sát khẳng định toàn bộ nội dung cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Từ đó, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Trung mức án từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù.

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#tài xế #Vĩnh Long #nữ sinh #tử vong #tai nạn giao thông #Vi phạm quy định giao thông đường bộ

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