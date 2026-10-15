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Pháp luật

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Triệu tập thêm 17 'quái xế' lạng lách, đánh võng trước Sân vận động Mỹ Đình

Thanh Hà

TPO - Cơ quan công an triệu tập thêm 17 đối tượng liên quan đến vụ việc điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu trước Sân vận động Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội).

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Các đối tượng bị triệu tập.

Liên quan vụ việc nhóm thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, cơ quan công an đã triệu tập tổng số 25 đối tượng để làm việc.

Cụ thể, trong các ngày 11 và 12/10, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương phối hợp các lực lượng chức năng xác minh, truy xét, triệu tập những người liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Qua đó, đã triệu tập 8 đối tượng để làm việc.

Đến ngày 14/10, cơ quan chức năng tiếp tục triệu tập thêm 17 đối tượng, có tuổi đời từ 16 đến 23, trú tại Hà Nội và Phú Thọ.

Các đối tượng chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, di chuyển xung quanh khu vực đường trước cửa sân vận động Mỹ Đình.

Hiện Công an phường Từ Liêm tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng truy xét những người có liên quan, củng cố tài liệu, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý về Tội gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

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#Lạng lách đánh võng #Công an Hà Nội #Xử lý vi phạm trật tự #Vụ Mỹ Đình #Tội gây rối

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