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Pháp luật

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Đánh nhau vì chiếc micro, chủ quán karaoke và khách bị tạm giữ hình sự

Thanh Hà

TPO - Xuất phát từ việc khách cầm chiếc micro về, chủ quán cùng nhân viên đuổi theo đòi lại dẫn đến xô xát và bị công an tạm giữ hình sự.

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Hình ảnh nhóm đối tượng hỗn chiến giữa đường.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, ngày 11/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nam nữ cãi vã, đánh nhau tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội. Vụ việc đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Quá trình xác minh, cơ quan công an làm rõ nhóm người liên quan đến vụ việc.

Các đối tượng gồm: Hồ Huy H. (SN 1995, trú tại xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh), N.T.H (SN 1999, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội), H.A.T (SN 1997, trú tại phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng), Phan Mạnh Hùng (SN 1990, trú tại xã Khoái Châu, Hưng Yên), N.T.H (SN 2001, trú tại xã Nam Xang, Ninh Bình), Trần Văn T. (SN 2000, trú tại xã Hiệp Cường, Hưng Yên), Nguyễn Hải D. (SN 1996, trú tại xã Tân Minh, Ninh Bình), Nguyễn Minh T. (SN 1962, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) và Nguyễn Ngọc H. (SN 2003, trú tại Hiệp Cường, Hưng Yên).

Tại cơ quan công an, những người liên quan khai nhận diễn biến vụ việc xuất phát từ việc Hùng cầm theo micro của quán karaoke khi ra về.

Chủ quán Nguyễn Minh T. cùng hai nhân viên là Trần Văn T. và Nguyễn Hải D. đuổi theo đòi lại tài sản, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

Công an phường Bồ Đề đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng Hồ Huy H., Phan Mạnh H., Trần Văn T., Nguyễn H., Nguyễn Minh T., Nguyễn Ngọc H., để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được làm rõ.

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#Vụ xô xát quán karaoke #Tạm giữ hình sự #Chủ quán Nguyễn Minh T. #Hành vi gây rối trật tự #Xã hội Hà Nội

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