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Xúc động lễ an táng 56 liệt sĩ, đồng bào tử nạn ở thành phố Hải Phòng

Nguyễn Hoàn

TPO - Ngày 15/10, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP. Hải Phòng cùng thân nhân liệt sĩ, người dân Vĩnh Bảo tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 56 hài cốt liệt sĩ cùng đồng bào tử nạn trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Sáng 15/10, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 56 hài cốt liệt sĩ cùng đồng bào tử nạn trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, vừa được tìm kiếm, quy tập.

Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh; ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và lãnh đạo các ban, sở ngành, thân nhân liệt sĩ và hàng trăm người dân địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, cho biết, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhằm ngăn chặn phong trào cách mạng, địch dựng bốt Mai Sơn để án ngữ Đường 10, từ đó càn quét, bắt bớ cán bộ, du kích và đồng bào các xã quanh vùng.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Sỹ Thanh (bên trái ảnh) và ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng, tại buổi lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ ở xã Vĩnh Bảo.

Trong những năm tháng ấy, nhất là từ năm 1949 đến 1951, ở bốt này, địch đã tra tấn, sát hại nhiều chiến sĩ cách mạng và người dân yêu nước, rồi chôn tập thể tại gò đất sau bốt.

Các anh, các chị đã nằm xuống khi vùng đất này còn bị chiếm đóng, không một nén hương, không một tấm bia mộ ghi danh. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã góp phần làm nên trang sử "Đường 10 quật khởi", cùng với "Đường 5 anh dũng", "Cát Bi rực lửa", để Hải Phòng hôm nay được mang danh hiệu cao quý "Thành phố Anh hùng".

Hơn 70 năm qua, đất đã bao lần đổi thay, ruộng đồng đã bao mùa cày cấy, nhưng nhân dân Vĩnh Bảo (Hải Phòng) không quên. Thân nhân liệt sĩ và bà con đã tự dựng bia tưởng niệm, lập mộ gió, sớm hôm hương khói. Trong những năm khai hoang, cải tạo đồng ruộng, mỗi khi gặp một nắm xương, bà con lại cẩn thận cất bốc, đặt vào tiểu sành, an táng chu đáo. Trong đó, có 8 liệt sĩ đã được Tổ quốc ghi công.

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Các đại biểu, tướng lĩnh quân đội tiễn đưa hài cốt liệt sĩ và đồng bào tử nạn về nơi an táng.

Cùng nằm lại với các anh là nhiều đồng chí, đồng bào chịu chung số phận mà đến nay vẫn chưa thể xác định tên tuổi, quê quán. Dù quê hương ở miền đất nào của Tổ quốc, dù là chiến sĩ hay người dân, tất cả đã hòa máu xương mình vào đất mẹ, để đất nước có ngày nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm", từ ngày 26/9/2026, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS thành phố cùng dân quân, cựu chiến binh và bà con đã không quản nắng mưa, nâng niu từng nắm đất để tìm lại các anh, các chị.

Việc quy tập và an táng lần này thể hiện trách nhiệm thiêng liêng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đối với những người đã ngã xuống và những gia đình chịu mất mát trong chiến tranh. Thành phố sẽ tiếp tục kiên trì tìm kiếm, xác minh ở những nơi còn thông tin và chăm lo chu đáo cho thân nhân liệt sĩ, người có công.

Theo chủ trương của thành phố, khu vực Mả Chìa (xã Vĩnh Bảo) được quy hoạch, xây dựng thành Khu tưởng niệm các liệt sĩ và đồng bào tử nạn, hoàn thành trong 8 tháng, là công trình thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

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Ông Hà Văn Phúc (sinh năm 1942, trái ảnh), con trai liệt sĩ Hà Văn Rặc (sinh năm 1904) cùng người thân đến tiễn biệt cha và các liệt sĩ, đồng bào tử nạn về nơi an táng.

Tại buổi truy điệu, an táng ông Vũ Tiến Thuật (xã Vĩnh Bảo) nghẹn lời, xúc động. Ông chia sẻ, bác ông là một trong những đảng viên đầu tiên của xã Vinh Quang, tham gia hoạt động cách mạng, bị địch bắt, tra tấn và sát hại.

Hàng chục năm qua, các con cháu trong gia đình luôn khắc khoải, mong ngóng tìm được hài cốt của bác. Mỗi dịp 27/7, gia đình ông cùng các thân nhân liệt sĩ khác đứng trước những ngôi mộ gió thắp nén hương, tưởng nhớ, tri ân.

Ông bày tỏ niềm xúc động khi bác ông được an táng cùng đồng chí, đồng bào tại khu vực Mả Chìa.

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#Hải Phòng #quy tập hài cốt #liệt sĩ #thân nhân #anh hùng

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