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Tìm thấy tấm bia nhôm khắc tên Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì

Trương Định

TPO - Tấm bia nhôm hoen gỉ khắc tên Liệt sĩ Nguyễn Thanh Trì cùng ngày hy sinh được tìm thấy bên hài cốt tại tỉnh Gia Lai đã hé lộ danh tính liệt sĩ này sau nhiều năm.

Ngày 15/10, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã xác minh được thông tin liệt sĩ từ tấm bia nhôm khắc tên và ngày hy sinh tìm thấy cùng hài cốt tại xã Ia Dom.

Từ thông tin người dân cung cấp, ngày 5/10, Đội K52 - Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phát hiện một hài cốt liệt sĩ tại rẫy điều của gia đình ông Siu Pích (SN 1952, trú làng Bi, xã Ia Dom). Hài cốt được tìm thấy gồm răng, xương cẳng tay, xương cẳng chân và nhiều mảnh xương vụn đang trong quá trình phân hủy. Di vật đi kèm có mảnh tăng và một tấm bia nhôm tự khắc bằng tay, bị hoen gỉ theo thời gian.

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Tấm bia nhôm bị hoen gỉ theo thời gian. Ảnh: Huy Bắc.

Sau khi vệ sinh, xử lý di vật, đến ngày 14/10, cơ quan chuyên môn xác định nội dung trên tấm bia gồm ba dòng: “LIỆT SỸ”, “NGUYỄN THANH TRÌ” và “HY SINH 18/5/70”. Từ thông tin trên, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai mong các cựu chiến binh, đồng đội, cơ quan, đơn vị và người dân nếu biết và có thông tin về gia đình, người thân Liệt sĩ “Nguyễn Thanh Trì” thì cung cấp thông tin để phục vụ công tác xác minh.

Thông tin gửi về Ban Chính sách, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai ở số 37 Ngô Mây, phường Quy Nhơn Nam. Số điện thoại: 0963.797.224 (thiếu tá Nguyễn Thanh Tú) hoặc 0972.045.656 (trung tá Nguyễn Trung Tín).

Trong ngày 14/10, các đơn vị chức năng tỉnh Gia Lai đã quy tập được thêm một hài cốt liệt sĩ tại khu vực nêu trên, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại đây lên 4 hài cốt.

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#tìm kiếm hài cốt liệt sĩ #tấm bia nhôm #Nguyễn Thanh Trì #Gia Lai #quy tập #Bộ CHQS tỉnh Gia Lai

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