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Lội suối đi thăm vườn sầu riêng, người phụ nữ bị lũ cuốn

Thái Lâm

TPO - Sau khi cùng một phụ nữ băng qua suối để thăm vườn sầu riêng trong đêm mưa lớn, bà N.T.T.T. (48 tuổi, trú xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng) bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi và mất tích.

Trưa 15/10, lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng xã La Dạ khẩn trương tìm kiếm bà N.T.T.T. (SN 1978, trú xã La Dạ) bị nước lũ cuốn trôi khi qua suối vào tối hôm trước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 14/10, bà T. cùng một phụ nữ khác vào khu vực miếu Ông Hổ (thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3) để thăm vườn sầu riêng. Do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về con suối khiến dòng chảy dâng cao và xiết mạnh.

Khi băng qua suối, cả hai bất ngờ bị dòng nước cuốn trôi. Người phụ nữ đi cùng may mắn bơi được vào bờ an toàn, còn bà T. mất tích. Vị trí xảy ra vụ việc thuộc thôn Đoàn Kết (xã Bảo Lâm 3) giáp ranh thôn Đa Mi 1 (xã La Dạ). Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền xã Bảo Lâm 3 cùng xã La Dạ đã huy động lực lượng công an, quân sự và an ninh cơ sở tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

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Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi.

"Con suối có địa hình dốc, bắt nguồn từ các đỉnh đồi thuộc xã Bảo Lâm 3 rồi chảy ra hồ Hàm Thuận. Đoạn suối dài khoảng 10 km, vị trí bà T. gặp nạn cách hồ khoảng 4 km. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về tạo dòng chảy xiết rất nguy hiểm. Đến 10h ngày 15/10, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm dọc theo con suối nhưng chưa thấy nạn nhân", ông Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã La Dạ - cho hay.

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#lũ cuốn trôi #mất tích #sầu riêng #khẩn trương tìm kiếm #Lâm Đồng

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