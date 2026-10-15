Tổng thống Ukraine Zelensky cảm thấy bị Tổng thống Mỹ Trump phản bội

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông cảm thấy bị quay lưng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về một thỏa thuận mới nhằm mua nhiên liệu từ Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan. (Ảnh chụp màn hình)

Khi được người dẫn chương trình Piers Morgan hỏi liệu ông có cảm thấy bị chính quyền Tổng thống Mỹ Trump “phản bội” ​​hay không, ông Zelensky trả lời “Có”, đồng thời mô tả thỏa thuận này là một “chiến thắng dễ dàng” đối với Điện Kremlin.

“Thật đáng tiếc khi chúng ta mất đi một đối tác mạnh mẽ”, Tổng thống Ukraine chia sẻ với ông Morgan trong chương trình trò chuyện trên YouTube “Piers Morgan Uncensored”.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin và đạt được thỏa thuận về việc Nga cung cấp nhiên liệu diesel cho Mỹ cũng như thị trường toàn cầu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, quyết định của ông Trump về việc đơn phương dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga và cho phép nước này xuất khẩu nhiên liệu diesel là thiếu công bằng.

Trong đoạn video được chia sẻ trên X từ cuộc phỏng vấn với Morgan, Tổng thống Ukraine nói: “Đây là đất nước của chúng tôi, là cơ thể của chúng tôi, là mái nhà của chúng tôi, là con cái của chúng tôi. Đó là lý do vì sao thật đau lòng khi ông Trump chọn đứng về một phía”.

“Nếu muốn đứng ở vị trí trung lập, thì phải thực sự giữ thái độ trung lập. Chứ không phải đứng về phía cái sai”, ông Zelensky nói. “Đây không phải là phía đúng đắn của lịch sử.”

Ông nói thêm: “Nga muốn ông Trump tỏ ra yếu đuối. Họ chẳng hề quan tâm đến các cuộc bầu cử tại Mỹ”.

Trong những tuần gần đây, cả quân đội Nga và Ukraine đều đã tăng cường các cuộc tấn công từ trên không vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương, trong khi tình hình trên chiến trường vẫn giậm chân tại chỗ.

Chính quyền Tổng thống Trump từng cảnh báo Ukraine và các đồng minh châu Âu rằng Mỹ có thể ngừng chia sẻ thông tin tình báo, cũng như ngăn cản các nước châu Âu bán vũ khí của Mỹ cho Kiev, nếu Ukraine không chấm dứt các cuộc tấn công sâu vào các cơ sở năng lượng của Nga.

Việc chia sẻ thông tin tình báo đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với nỗ lực phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Nga, nhờ cung cấp vị trí của các bệ phóng tên lửa, cũng như dữ liệu về mục tiêu và thời điểm diễn ra các cuộc tấn công.

Trong những ngày sau đó, các quan chức chính quyền Mỹ, bao gồm cả bản thân Tổng thống Trump, khẳng định rằng hoạt động chia sẻ thông tin tình báo vẫn tiếp tục. Vậy điều gì đã dẫn đến việc thiếu các cảnh báo về tên lửa?

Khi phía Kiev yêu cầu giải thích, các quan chức Mỹ đổ lỗi cho thời tiết. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine nghi ngờ đây là hành động cố ý. Một quan chức châu Âu chia sẻ với CNN: “Phía Mỹ nói rằng đó là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng điều đó khó có thể là sự thật”.

Một quan chức Ukraine nói với CNN: “Điều này sẽ mang lại cho Nga lợi thế thực sự trên tiền tuyến, ngay vào thời điểm chúng ta đã thực sự ngăn chặn được đà tiến quân của họ và đang giành lại các vùng lãnh thổ”.

Tranh cãi về hệ thống Starlink

Theo các quan chức địa phương, tình trạng thiếu hụt thông tin càng trở nên trầm trọng hơn khi dịch vụ internet Starlink của tỷ phú Elon Musk bị hạn chế tại Ukraine. Các nhà chức trách Ukraine cho biết họ hoàn toàn bất ngờ trước những hạn chế áp đặt lên Starshield - phiên bản dành cho quân sự của hệ thống Starlink.

Ông Zelensky cho rằng, các lực lượng Nga đang cố gắng tận dụng sự gián đoạn của dịch vụ Starlink để tung ra các đợt tấn công dữ dội trong đêm. Ông chia sẻ với người dân chương trình Morgan, rằng quân đội Ukraine sử dụng hệ thống này để phòng thủ trước các máy bay không người lái của Nga.

“Đây là một sai lầm lớn”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn. “Quyết định này sẽ dẫn đến nhiều tổn thất về người. Thông điệp của tôi gửi tới ông Musk rất rõ ràng. Tôi hy vọng đây chỉ là một sai lầm, một vấn đề kỹ thuật. Chúng tôi đề nghị ông ấy khôi phục dịch vụ”.

Ngày 14/10, ông Musk cho biết các hệ thống Starshield thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của Chính phủ Mỹ. Do đó, mọi hạn chế về tốc độ hay phạm vi sử dụng đều do quân đội và Tổng thống Mỹ quyết định. Ông nói thêm rằng Starlink là một dịch vụ thương mại do SpaceX sở hữu và kiểm soát, vốn chỉ giới hạn cho các hoạt động dân sự hoặc phòng thủ.

Ông Musk khẳng định Starlink “không thể được sử dụng cho các hành động quân sự mang tính tấn công, vì điều đó không phù hợp với một công ty thương mại”.

Trong tuần qua, ông Zelensky đã nỗ lực củng cố sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo châu Âu. Hôm 14/10, tại London, ông đã có các cuộc gặp riêng biệt với Thủ tướng Anh Andy Burnham và Vua Charles - đúng thời điểm quân đội Nga phóng máy bay không người lái cùng tên lửa đạn đạo vào Ukraine, khiến hơn 600.000 người rơi vào tình trạng mất điện, theo lời ông Zelensky.