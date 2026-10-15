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Thủ tướng Lê Minh Hưng: Không để người dân phải chờ đợi

Luân Dũng

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035, nhấn mạnh điều này tại Hội nghị triển khai thực hiện chương trình, sáng 15/10.

Ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ thiết yếu

Kết luận hội nghị, Thủ tướng nêu rõ, các báo cáo và ý kiến phát biểu cho thấy, việc tổ chức triển khai chương trình thời gian tới đòi hỏi quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn. Quá trình thực hiện có thể gặp phải một số khó khăn, vướng mắc cần được các bộ, ngành, địa phương bám sát, xử lý, hướng dẫn kịp thời.

Do vậy, phải nhận diện từ sớm, từ xa để chủ động có các nhiệm vụ, giải pháp xử lý, đồng thời, cần xác định rõ cách thức triển khai, thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp và các cơ quan.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: VGP)

Chúng ta cùng quyết tâm triển khai có hiệu quả Chương trình, góp phần xây dựng nông thôn mới hiện đại, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau", Thủ tướng nêu rõ.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là phải tổ chức thực hiện thống nhất, liên tục; không để việc chuyển sang chương trình mới làm gián đoạn chính sách, nhiệm vụ và quyền lợi hợp pháp của người dân.

Với phương châm "Đồng bộ chính sách - Thống nhất hành động", lấy người dân làm chủ thể thay vì chỉ là đối tượng nhận hỗ trợ thụ động, Thủ tướng đề nghị tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm một số nội dung.

Trước tiên, việc tích hợp các chương trình phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Thủ tướng lưu ý, mỗi nhiệm vụ phải có một cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với nguồn lực, điều kiện thực thi và kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu tác động trực tiếp đến đời sống người dân, địa bàn khó khăn, đối tượng yếu thế; không đầu tư dàn trải, trùng lặp. Tuyệt đối không được để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Lấy kết quả và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả.

Không chờ đợi, đùn đẩy

Trên tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm và chủ động giải quyết; không chờ đợi, không đùn đẩy, không để khoảng trống trong tổ chức thực hiện.

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Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố. (Ảnh: VGP)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiện toàn Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, các bộ, cơ quan biệt phái cán bộ đầy đủ năng lực đến tham gia Văn phòng thường trực.

UBND các tỉnh, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương của các chương trình giai đoạn 2021-2025 được chuyển sang thực hiện năm 2026.

Trong năm 2026, lấy kết quả đầu ra, tiến độ thực hiện, tỷ lệ giải ngân, hiệu quả sử dụng vốn và mức độ cải thiện đời sống người dân làm căn cứ đánh giá chủ yếu, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành trong các năm tiếp theo.

Sau hội nghị, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, không để người dân phải chờ đợi; lấy kết quả ở cơ sở, sự chuyển biến của đời sống người dân và chất lượng phát triển bền vững làm thước đo hiệu quả chương trình.

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#Thủ tướng #Phát triển văn hóa #Nông thôn #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Trưởng Ban Chỉ đạo #Chương trình mục tiêu quốc gia #nguồn lực

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