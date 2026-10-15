Hàng nghìn cây hoa sữa nở dày đặc trên các tuyến phố phía Tây Hà Nội

TPO - Gần 60 năm sau ngày chứng kiến các liệt sĩ bị vùi lấp trong các rãnh chôn tập thể, ông Võ Huy Thịnh, một trong số các nhân chứng tìm đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng từ sớm, ngậm ngùi thắp hương tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.