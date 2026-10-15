Hàng nghìn cây hoa sữa nở dày đặc trên các tuyến phố phía Tây Hà Nội

TPO - Hàng nghìn cây hoa sữa dọc các tuyến đường Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Trung Hòa, Trần Duy Hưng bung nở, tỏa mùi hương đậm đặc, gợi sự thân thuộc cho người yêu mùa thu nhưng gây ngột ngạt cho người khác.
TPO - Mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), biến đường phố thành sông, nhiều phương tiện mắc kẹt và giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Chính quyền huy động khoảng 8.000 nhân viên cứu hộ, đồng thời cho học sinh nghỉ học trực tiếp để ứng phó với tình hình.
TPO - Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
TPO - Nguyễn Hồng Hạ Nghi, đến từ Đà Nẵng, vẽ 7 người bạn cùng thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lên bình gốm Chu Đậu - dòng gốm cổ nổi danh nay thuộc TP Hải Phòng. Mỗi người hiện lên qua nét riêng cô ghi nhớ, tạo thành món quà lưu giữ hành trình bên nhau.
TPO - Trong khuôn khổ phần thi Đại sứ Du lịch và Môi trường, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thực hiện thử thách trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La, TP Hải Phòng. Sau đó mỗi cô gái tự lên ý tưởng dự án môi trường.
TPO - Abdel-Amine Trần Đức Vinh đang thi đấu ấn tượng trong màu áo SLNA. Phẩm chất kỹ thuật và tư duy của Trần Đức Vinh có nhiều nét tương đồng với Hoàng Đức.
TPO - Cháy rừng và cháy đất than bùn tại Indonesia bùng phát trong điều kiện khô hạn kéo dài, khiến bầu trời nhiều nơi chuyển màu cam, chất lượng không khí suy giảm và hơn 283.000 ca mắc bệnh đường hô hấp được ghi nhận tại 7 tỉnh.
TPO - Sau gần 10 năm chờ đợi, hình hài cây cầu vượt tại nút giao đường Phạm Tu - đường 70 đã dần lộ diện khi các trụ cầu hoàn thiện và nhiều nhịp dầm liên tục đang được đổ bê tông, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12.
TPO - Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Hòa Bình đã đưa thông tin gian dối, bán 33 tỷ token AntEx rồi cùng các cổ đông NextTech rút tiền từ ví tổng chia nhau để chiếm đoạt tài sản của nhiều nhà đầu tư.
TPO - Đinh Hoàng Gia Linh - nữ sinh Đại học RMIT - cùng nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trực tiếp vào bếp chuẩn bị món ăn, dọn dẹp phòng ở tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng.
TPO - Tối 13/10, thí sinh Hoa hậu Việt Nam có buổi giao lưu văn nghệ với những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Những tiết mục biểu diễn cùng khoảnh khắc sẻ chia, gần gũi đã mang đến không khí ấm áp, lan tỏa tinh thần nhân ái và kết nối yêu thương giữa các cô gái và các em nhỏ.
TPO - Gần 60 năm sau ngày chứng kiến các liệt sĩ bị vùi lấp trong các rãnh chôn tập thể, ông Võ Huy Thịnh, một trong số các nhân chứng tìm đến Công viên văn hóa Lê Thị Riêng từ sớm, ngậm ngùi thắp hương tiễn đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng.
TPO - Chèo kayak dưới những tán cây, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có cơ hội tìm hiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Với nhiều cô gái, đây là lần đầu được tận mắt khám phá rừng ven biển.
TPO - Trong kịch bản siêu bão, Quân đội Việt Nam, Lào và Campuchia diễn tập phối hợp ứng phó ba tình huống: ngập lụt, sập đổ công trình và rò rỉ hóa chất nguy hiểm. Cuộc diễn tập có sự tham gia của các lực lượng Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc, Không quân, Quân y, Biên phòng.
TPO - Một vụ phóng tên lửa của SpaceX vào rạng sáng thứ Ba (13/10) đã tạo ra hình ảnh "sứa vũ trụ" ấn tượng, có thể quan sát trên bầu trời phía Đông nước Mỹ.
TPO - Từ sáng sớm 14/10, hàng trăm thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường Hà Đông (Hà Nội) đã có mặt tại trụ sở Công an phường, mang theo những kỷ vật cùng nỗi khát khao khắc khoải suốt nhiều thập kỷ: Tìm lại phần mộ của những người con, người anh đã hy sinh vì Tổ quốc.
TPO - Cựu chiến binh Hoàng Văn Cảnh nhận xét 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có lòng nhiệt huyết, yêu đất nước sau buổi trò chuyện, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng. “Mong các cháu phát huy tinh thần ấy để người dân được hạnh phúc, chúng tôi còn sống ngày nào còn được yên tâm”, ông nói.