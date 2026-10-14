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Văn hóa

'Ác mộng' hoa sữa với người dân Hà Nội

Thu An - Trọng Tài

TPO - Hoa sữa nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội, mang đến hương thơm đặc trưng của mùa thu. Tuy nhiên ở một số khu dân cư, hàng chục cây hoa sữa lâu năm khiến nhiều cư dân khó chịu, phải đóng kín cửa sổ, thậm chí dùng vòi phun nước lên cây để hạn chế mùi hương.

Video người dân khu chung cư Bắc Linh Đàm (Hà Nội) dùng vòi cứu hỏa phun nước lên cây để hạn chế mùi. Video: Huy Mạnh.
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Hoa sữa đã đi vào thơ ca như một biểu tượng ngọt ngào và nồng nàn của tình yêu. Những ngày giữa tháng 10, hoa sữa bước vào mùa nở rộ trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Hương hoa sữa từ lâu đã là dấu hiệu quen thuộc của mùa thu Hà Nội.
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Tuy nhiên, tại một số khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày đặc, mùi hương nồng nặc lại trở thành nỗi phiền toái trong sinh hoạt.
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Tại chung cư CT1 Bắc Linh Đàm, phường Định Công (Hà Nội), những cây hoa sữa lâu năm được trồng sát tòa nhà đang đồng loạt nở hoa. Nhiều cây có tán lớn, vươn tới các tầng thấp của chung cư. Mùi hoa theo gió tỏa vào các căn hộ, đặc biệt vào buổi tối và ban đêm.
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Ông Nguyễn Huy Tư - cư dân chung cư CT1 Bắc Linh Đàm - cho biết đã sinh sống tại đây hơn 4 năm. Theo ông, xung quanh tòa nhà có khoảng 13-15 cây hoa sữa lớn. Khi bước vào mùa hoa, mùi hương tỏa ra rất mạnh, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều hộ dân. "Những cây hoa sữa ở đây đã trồng từ lâu, thân cây lớn nên mỗi khi đến mùa hoa, mùi rất khó chịu. Ban ngày còn đỡ một chút nhưng buổi tối, đặc biệt là ban đêm, mùi rất nồng. Cư dân cũng có người thắc mắc tại sao xung quanh nhà lại trồng nhiều cây hoa sữa đến thế", ông Tư chia sẻ.
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Theo ông Tư, gia đình ông sống ở tầng 3, cửa sổ hướng thẳng ra hàng cây hoa sữa. Những ngày hoa nở rộ, thay vì mở cửa đón không khí tự nhiên, gia đình phải đóng cửa để hạn chế mùi hương tràn vào nhà. "Bình thường có cửa sổ thì phải mở để nhà thông thoáng, nhưng vào mùa hoa sữa, chúng tôi lại phải đóng kín, chỉ dám hé một chút. Ban đêm hoa tỏa hương rất mạnh, nhà tôi lại có cửa sổ nhìn thẳng ra hàng cây nên càng khó chịu", ông Tư nói.
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Cận cảnh những cây hoa sữa xung quanh chung cư CT1 Bắc Linh Đàm. Trước tình trạng mùi hoa sữa quá nồng, tối 13/10, ban quản lý chung cư CT1 Bắc Linh Đàm đã cho nhân viên dùng vòi cứu hỏa phun nước lên những cây hoa sữa trong khuôn viên. Mục đích là làm rụng bớt hoa, qua đó hạn chế mùi hương phát tán vào các căn hộ.
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Không chỉ riêng gia đình ông Tư, những căn hộ ở tầng thấp, có cửa sổ và ban công hướng ra hàng cây cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Việc mở cửa để đón gió, thông thoáng không gian sống trở thành điều bất tiện trong những ngày này. "Chúng tôi mong các cấp lãnh đạo và đơn vị quản lý cây xanh Hà Nội nghiên cứu, có phương án phù hợp với điều kiện sinh sống của cư dân. Chứ cứ đến mùa hoa sữa, nhất là vào ban đêm, người dân lại phải đóng cửa sổ vì mùi quá nồng", ông Tư bày tỏ.
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Trên mạng xã hội Threads, một người dùng đề xuất Hà Nội nên hạn chế số lượng cây hoa sữa trên cùng một tuyến đường, thay vì trồng tập trung quá dày. Một tài khoản khác gợi ý thay thế bằng cây sấu, vừa tạo bóng mát, vừa không có mùi hương nồng.
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Trong khi đó, những người yêu thích hoa sữa cho rằng loài cây này vẫn có giá trị riêng trong cảnh quan và ký ức đô thị, không nên vì những phản ánh về mùi hương mà loại bỏ hoàn toàn.
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Các tuyến phố và đường tại Hà Nội trồng nhiều cây hoa sữa có thể kể đến Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh...
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Hoa sữa nở rộ trên phố Trung Kính.
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Ngày 14/10, UBND TP Hà Nội có thông tin về việc rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu vực dân cư, cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khỏe của nhân dân. Theo đó, UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

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#hoa sữa #Hà Nội #mùa thu #mùi hương #cư dân #cây xanh #chung cư Linh Đàm

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