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Hoa hậu

Các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 lội bùn, trồng rừng ngập mặn

Nguyễn Hồng Vĩnh - Đỗ Quyên

TPO - Trong khuôn khổ phần thi Đại sứ Du lịch và Môi trường, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thực hiện thử thách trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La, TP Hải Phòng. Sau đó mỗi cô gái tự lên ý tưởng dự án môi trường.

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Chiều 14/10, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La, TP Hải Phòng. Đây là một trong những hoạt động nhằm tìm kiếm chủ nhân danh hiệu Đại sứ Du lịch và Môi trường.
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Sáng cùng ngày, các thí sinh di chuyển bằng cano ra khu vực rừng ngập mặn, sau đó chèo kayak khảo sát địa điểm trồng cây, tìm hiểu cảnh quan và hệ sinh thái.
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Từ quan sát rừng trên mặt nước đến trực tiếp trồng cây vào buổi chiều, các cô gái có thêm trải nghiệm về bảo vệ môi trường ven biển.
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Các thí sinh mang ủng, đeo găng tay, chuẩn bị đồ bảo hộ và dụng cụ cầm tay trước khi xuống bãi bùn trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La.
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Đường vào khu vực trồng cây có đoạn bùn ngập tới đầu gối, khiến thí sinh phải di chuyển chậm, giữ thăng bằng qua từng bước chân.
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Nguyễn Yến Trang cho biết cô từng làm quen với việc trồng cây khi còn ngồi trên ghế nhà trường nên không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trồng cây ở rừng ngập mặn giúp cô hiểu thêm về môi trường sinh trưởng khác với những nơi từng tham gia trước đây.
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Với Yến Trang (giữa), ý nghĩa của hoạt động nằm ở việc các thí sinh trực tiếp làm, tìm hiểu và nhận ra bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ những việc nhỏ, thiết thực.
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Nguyễn Thị Thúy Linh lần đầu tham gia trồng cây ở rừng ngập mặn. Trải nghiệm khiến cô thêm yêu những mầm xanh và mong được quay lại để nhìn thấy cây trồng hôm nay lớn lên xanh tốt. “Những điều tốt đẹp sẽ nảy mầm từ hôm nay, trong hành động nhỏ của mỗi người vì môi trường”, Thúy Linh chia sẻ.
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Các thí sinh cho rằng việc lựa chọn địa điểm phục hồi rừng ngập mặn cần xem xét các điều kiện tự nhiên cùng đặc điểm sinh thái của loài cây. Trồng đúng loài, đúng vị trí và theo dõi sau trồng là những yếu tố quan trọng để cây có cơ hội sinh trưởng.
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Rừng ngập mặn phát triển khỏe mạnh góp phần bảo vệ bờ biển trước xói lở, giảm tác động của sóng, bão, đồng thời tạo nơi cư trú cho nhiều loài sinh vật và lưu trữ carbon. Giá trị của hoạt động vì thế gắn với khả năng duy trì cây, bảo vệ cả hệ sinh thái trong thời gian dài.
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Từ buổi trồng cây, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên nghĩ tới việc kết nối du lịch xanh với sự tham gia của cộng đồng. Cô đề xuất mỗi người đặt mục tiêu trồng ít nhất 10 cây trong năm, có thể gắn với những địa điểm mình đến du lịch.
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Đó là ý tưởng cá nhân của thí sinh, hướng tới việc biến chuyến đi thành cơ hội đóng góp cho cảnh quan. Để thực hiện, việc lựa chọn cây, địa điểm và chăm sóc sau trồng cần có sự phối hợp với đơn vị quản lý, người có chuyên môn tại địa phương.
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Đinh Hoàng Gia Linh cho biết những hiện tượng như lũ lụt, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn khiến cô quan tâm hơn tới các vấn đề môi trường. Từ trải nghiệm trồng cây gây rừng, cô mong lan tỏa hành động này tới người thân, bạn bè và rộng hơn là cộng đồng.
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“Một người trồng một cây có thể không đáng kể nhưng 10 người, 100 người hay cả cộng đồng, chúng ta sẽ tạo nên những điều kỳ diệu. Hãy bắt đầu ngay hôm nay từ những hành động nhỏ trong cuộc sống để thay đổi tương lai”, Gia Linh nói.
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Nguyễn Thị Kim Châu bày tỏ sự biết ơn ban tổ chức vì những trải nghiệm được tham gia tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cho biết trước đây chưa có cơ hội tham gia nhiều hoạt động như vậy. Những chuyến đi giúp cô mở rộng kiến thức, thôi thúc xây dựng ý tưởng xanh cho hành trình sau khi rời cuộc thi.
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Trong khuôn khổ tìm kiếm Đại sứ Du lịch và Môi trường, hoạt động tại Bàng La gắn trải nghiệm của thí sinh với việc tìm hiểu và phủ xanh rừng ngập mặn. Ý nghĩa lâu dài là hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong đời sống, để những việc làm xanh được tiếp tục cả khi hành trình tranh tài khép lại.

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#Hoa hậu Việt Nam #Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #rừng ngập mặn Bàng La #Bàng La #Hải Phòng #chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Đại sứ Nhân ái

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