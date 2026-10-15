Top 25 Hoa hậu Việt Nam gom rác ở bãi biển Đồ Sơn

TPO - Một nhóm thí sinh Hoa hậu Việt Nam có cơ hội trải nghiệm vai trò "làm mẹ" của những em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là dịp để các thí sinh sẻ chia tình yêu thương và sự quan tâm đến những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Cống hiến là một trong bốn trụ cột của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 bên cạnh Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ.