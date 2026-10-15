Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Top 25 Hoa hậu Việt Nam gom rác ở bãi biển Đồ Sơn

Tú Oanh - Hoàng Tuyên

TPO - Nhóm thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trực tiếp tham gia vào hoạt động thu gom rác thải trên bãi biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng, góp phần giữ gìn cảnh quan và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường biển.

tp_1-2718.jpg
tp_2-7654.jpg
Ngày 14/10, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến từng nhà hàng ven biển Đồ Sơn, TP Hải Phòng, trực tiếp vận động các chủ cơ sở hạn chế đồ nhựa dùng một lần, chuyển sang sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường. Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, các cô gái còn tham gia thu gom rác trên bãi biển, góp phần giữ gìn cảnh quan và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường biển.
tp_3-5427.jpg
tp_5-3286.jpg
Các thí sinh đều hào hứng khi được trực tiếp tham gia chiến dịch bảo vệ môi trường, chung tay lan tỏa lối sống xanh bằng những hành động thiết thực.
tp_9-8242.jpg
tp_7-1528.jpg
tp_6-6164.jpg
Các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 cúi xuống nhặt từng túi nilon, chai nhựa và những loại rác thải mắc lại trên bãi cát. Người cầm túi đựng rác, người tỉ mỉ thu gom từng mảnh rác nhỏ, các cô gái chia nhau làm sạch từng khu vực. Dù mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, các thí sinh vẫn hào hứng, chủ động hỗ trợ nhau để công việc hoàn thành nhanh chóng.
tp_10-9310.jpg
tp_8-1909.jpg
Thí sinh Lê Phương Nghi (SBD 031) cho biết bãi biển Đồ Sơn nhìn qua tưởng như không có rác, nhưng khi trực tiếp bắt tay vào việc mới nhận ra không phải vậy. Nhiều chai nhựa, túi ni lông bị vứt bừa bãi, trên cả bãi cát lẫn trong các kẽ đá và cả dưới nước. Theo Phương Nghi, công việc làm sạch bãi biển vất vả hơn tưởng tượng vì nhiều rác bị vùi lấp sâu dưới cát, phải đào sâu mới lấy ra được. Cô hy vọng mọi người có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, bởi chỉ cần mỗi người thay đổi nhận thức, bắt đầu từ những hành động nhỏ như hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, không xả rác bừa bãi và chủ động thu gom rác đúng nơi quy định, môi trường sống sẽ dần trở nên xanh, sạch, đẹp hơn.
tp_24.jpg
tp_11-9726.jpg
tp_13-8211.jpg
tp_12-6560.jpg
Thí sinh Bùi Minh Phương và Tạ Thị Hoa cũng mất nhiều thời gian hơn để kéo được những túi ni lông mắc kẹt trong kẽ đá. Trời nắng khiến hoạt động thêm khó khăn, nhưng các cô gái vẫn miệt mài với nhiệm vụ đặt ra ban đầu.
tp_19-4045.jpg
Sau khi dọn dẹp, việc đưa rác đến điểm tập kết cũng không dễ dàng vì phần lớn dính cát ướt, làm gia tăng đáng kể trọng lượng. Các thí sinh phải phối hợp, hỗ trợ nhau vận chuyển từng túi rác. Quá trình này giúp các cô gái cảm nhận rõ hơn nỗi khó khăn trong việc thu gom, xử lý rác thải, đồng thời hiểu rằng giữ gìn môi trường không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức mà còn đòi hỏi sự kiên trì và chung tay của mỗi người.
tp_20-3402.jpg
Nụ cười vẫn thường trực trên môi sau những giờ miệt mài làm sạch bãi biển. Minh Phương (SBD 082) cho biết được tham gia hoạt động ý nghĩa cùng những người bạn gắn bó suốt tháng qua là kỷ niệm mà cô sẽ không bao giờ quên. Cô bày tỏ sự biết ơn đến ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam vì cho cô có cơ hội có những trải nghiệm quý giá. Người đẹp Hà Nội khẳng định không chỉ trong cuộc thi, mà sau này khi trở lại cuộc sống thường nhật, cô vẫn dành nhiều sự quan tâm đến các hoạt động, dự án vì cộng đồng như vậy.
tp_14-211.jpg
tp_15-8731.jpg
tp_16-7711.jpg
Phạm Vân Hà và Mai Thị Yến Nhi cũng có một ngày thật hiệu quả. Họ vừa cùng nhau lên kế hoạch tuyên truyền bảo vệ môi trường biển, vừa trực tiếp tham gia hoạt động thiết thực. Vân Hà (SBD 638) cho rằng bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển, không phải là việc của riêng ai, mà phải có sự chung tay của cộng đồng. Người đẹp Hải Phòng mong những việc làm của cô và các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dù nhỏ bé vẫn góp phần lan tỏa, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.
tp_17-7362.jpg
Thí sinh Nguyễn Thục Uyên Nhi mong mỏi hoạt động dọn rác trên bãi biển Đồ Sơn sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân và du khách trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Theo cô, những hành động nhỏ nhưng thiết thực, nếu được duy trì thường xuyên và có sự chung tay của nhiều người, sẽ tạo nên thay đổi tích cực, giúp bãi biển luôn sạch đẹp và hạn chế tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường biển.

Xem thêm

#Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 #Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dọn rác #Hoa hậu Việt Nam 2026 #bãi biển Đồ Sơn #bảo vệ môi trường biển

Cùng chuyên mục

Nhóm bạn thân ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhóm bạn thân ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nguyễn Hồng Hạ Nghi, đến từ Đà Nẵng, vẽ 7 người bạn cùng thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lên bình gốm Chu Đậu - dòng gốm cổ nổi danh nay thuộc TP Hải Phòng. Mỗi người hiện lên qua nét riêng cô ghi nhớ, tạo thành món quà lưu giữ hành trình bên nhau.

Theo chân thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 hái rau, nấu cơm

Theo chân thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 hái rau, nấu cơm

TPO - Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh đến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Các cô gái đội Hoa phượng đỏ có cơ hội trải nghiệm công việc chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

25 cô gái Hoa hậu Việt Nam hát, múa

25 cô gái Hoa hậu Việt Nam hát, múa

TPO - Tự lên ý tưởng cho tiết mục hát, múa, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có buổi giao lưu văn nghệ cùng cựu chiến binh, thanh niên xung phong và người có công tại Hải Phòng chiều 13/10.

Á hậu Vân Nhi áp lực với vai diễn đầu tay

Á hậu Vân Nhi áp lực với vai diễn đầu tay

TPO - Tối 13/10, Á hậu Vân Nhi cùng các thành viên đoàn làm phim “Chuyện tình Khau Vai” tham dự buổi ra mắt, giới thiệu tác phẩm tới khán giả trước khi phát hành tại các rạp trên toàn quốc. Vai diễn đầu tay đã đặt ra nhiều thử thách cho Vân Nhi.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bật khóc

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bật khóc

TPO - Cựu chiến binh Hoàng Văn Cảnh nhận xét 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có lòng nhiệt huyết, yêu đất nước sau buổi trò chuyện, chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Hải Phòng. “Mong các cháu phát huy tinh thần ấy để người dân được hạnh phúc, chúng tôi còn sống ngày nào còn được yên tâm”, ông nói.

'Cảm ơn hành trình rực rỡ ở Hoa hậu Việt Nam 2026'

TPO - “Hai tháng vừa qua là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thanh xuân của em. Trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, em được phát triển, mỗi ngày thêm tự tin và bản lĩnh”, thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Anh chia sẻ khi dừng bước tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

25 cô gái Hoa hậu Việt Nam nghe người lính kể chuyện ra đi không hẹn ngày về

Xúc động câu chuyện về Bến tàu không số K15 ở Hải Phòng

TPO - Là thí sinh Hải Phòng, Hoàng Thị Hà Phương xúc động, tự hào khi cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dâng hương tại Bến tàu không số K15. Lắng nghe những người lính kể chuyện chiến trường, cô càng trân trọng sự hy sinh của thế hệ đi trước và giá trị của hòa bình.

Chân dung 25 cô gái vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Chân dung 25 cô gái vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Top 25 thí sinh bước tiếp vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 đến từ nhiều tỉnh, thành với nền tảng nhan sắc, học vấn ấn tượng làm nên sự đa dạng cho "Miền Hương Sắc" của cuộc thi năm nay.

Hoa hậu Việt Nam 2026 lên xu hướng tìm kiếm

Hoa hậu Việt Nam 2026 lên xu hướng tìm kiếm

TPO - Sau đêm chung khảo tại Hải Phòng, Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện trong nhóm xu hướng tìm kiếm trên Google. Top 25 cô gái tiếp tục hành trình trưởng thành dựa trên bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ và Cống hiến, sẵn sàng kế thừa danh hiệu từ đương kim Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Ngày đặc biệt ở Làng trẻ SOS Hải Phòng của các cô gái Hoa hậu Việt Nam

Ngày đặc biệt ở Làng trẻ SOS Hải Phòng của các cô gái Hoa hậu Việt Nam

TPO - Một nhóm thí sinh Hoa hậu Việt Nam có cơ hội trải nghiệm vai trò "làm mẹ" của những em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hải Phòng. Đây không chỉ là hoạt động thiện nguyện, mà còn là dịp để các thí sinh sẻ chia tình yêu thương và sự quan tâm đến những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Cống hiến là một trong bốn trụ cột của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 bên cạnh Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe