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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đại học Bách khoa Hà Nội phải là nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu

Nghiêm Huê

TPO - Sáng nay, 15/10, dự lễ kỉ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội (1956 - 2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sứ mệnh tiên phong của mái trường kĩ thuật trong kỉ nguyên mới với việc hướng đến trở thành nơi hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng nhà trường.

Trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đại học Bách khoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng các thế hệ thầy và trò ôn lại những trang sử vẻ vang, hào hùng của cái nôi đào tạo kĩ sư công nghiệp đầu tiên của cả nước.

Tháng 3/1956, giữa muôn vàn thiếu thốn, khó khăn, Đảng và Nhà nước đã quyết định thành lập Trường Đại học Chuyên nghiệp Bách khoa, tiền thân của Đại học Bách khoa Hà Nội ngày nay. Đến ngày 15/10/1956, khóa khai giảng đầu tiên chính thức bắt đầu, đặt nền móng kiến thiết nền khoa học kĩ thuật nước nhà.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước xúc động nhắc nhớ những tấm gương cống hiến trọn đời như Giáo sư Trần Đại Nghĩa - Hiệu trưởng đầu tiên, Giáo sư Tạ Quang Bửu cùng nhiều thế hệ cán bộ, sinh viên đã "gác bút nghiên lên đường chiến đấu" và anh dũng hi sinh vì Tổ quốc.

Một kí ức đặc biệt thiêng liêng là nhà trường đã 3 lần được đón Bác Hồ về thăm. Lần đầu là giữa những ngày đầu năm mới, Bác Hồ đến thăm nơi ăn ở sinh viên, ân cần như người cha thăm con cháu, lời căn dặn học để hành, học để phục vụ nhân dân. "Lời dạy của Bác đã thấm sâu trong tâm trí thầy trò, trở thành lẽ sống và động lực cống hiến cho nhiều thế hệ giáo viên, sinh viên đại học Bách Khoa", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ.

6 nhiệm vụ trọng tâm

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tại lễ kỉ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại học Bách Khoa Hà Nội tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, xây dựng Đại học Bách Khoa trở thành đại học nghiên cứu xuất sắc, đủ sức đảm nhận những nhiệm vụ lớn của quốc gia. Mục tiêu thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035.

Thứ hai, phải tạo đột phá trong đào tạo nhân tài, xây dựng đội ngũ, đủ sức dẫn dắt công nghệ và công nghiệp Việt Nam. Mỗi tài năng được phát hiện vun đắp hôm nay đều có thể mở ra những khả năng mới cho đất nước mai sau.

Thứ ba, phải tập trung nghiên cứu, làm chủ công nghệ giải quyết những bài toán lớn của đất nước.

Thứ tư, phải trở thành những điểm hội tụ trí tuệ Việt Nam toàn cầu và chuyên gia quốc tế để thu hút người tài cống hiến cho đất nước.

Thứ năm, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đưa cái kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống. Niềm vui của người làm khoa học càng trọn vẹn khi công trình của mình được ứng dụng giúp doanh nghiệp làm tốt hơn và người dân có cuộc sống tốt hơn.

Thứ sáu, phải giữ gìn và phát triển văn hóa Bách Khoa, lấy phẩm chất con người làm nền tảng trong mọi thành tựu. Điều làm nên uy tín, bền lâu của Bách Khoa là những con người yêu nước, giỏi chuyên môn, trung thực, có kỷ luật và trách nhiệm.

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Đại học Bách khoa Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các ban, bộ, ngành và TP. Hà Nội phải đồng hành bền bỉ: giao nhiệm vụ lớn kèm theo bảo đảm nguồn lực dài hạn, giải quyết dứt điểm vướng mắc về đầu tư phòng thí nghiệm và mở rộng phân hiệu tại Hưng Yên để mở ra không gian đào tạo, nghiên cứu thực nghiệm quy mô.

"Với truyền thống 70 năm vẻ vang, bằng trí tuệ, bản lĩnh và quyết tâm của toàn thể thầy và trò, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ vươn xa tới những tầm nhìn mới, mãi mãi là niềm tự hào của đất nước, xứng đáng với trọn vẹn niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân!", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu đáp từ, GS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khẳng định quyết tâm cụ thể hóa các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thành chương trình hành động với 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, đổi mới tư duy, hoàn thiện chiến lược phát triển gắn với nguồn lực bảo đảm, xây dựng nhà trường thành đại học nghiên cứu tinh hoa, hiện đại, có năng lực dẫn dắt và tự chủ, vận hành quản trị trên nền tảng dữ liệu gắn với phân cấp thực chất.

Thứ hai, đưa nhà trường thành nơi hội tụ đội ngũ nhân tài, chuyên gia đầu ngành về kĩ thuật, công nghệ để đảm nhận các nhiệm vụ quốc gia.

Thứ ba, tạo đột phá trong đào tạo nhân tài và nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao gắn với quốc tế hóa; đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu, lấy năng lực giải quyết vấn đề và tạo giá trị mới làm thước đo đầu ra, lấy đội ngũ chuyên gia đầu ngành, tổng công trình sư làm nền tảng định vị uy tín.

Thứ tư, tiên phong làm chủ công nghệ lõi và công nghệ chiến lược; quán triệt định hướng nghiên cứu phải gắn liền với sản phẩm cụ thể, có địa chỉ ứng dụng thực tế, thương mại hóa và tạo ra giá trị cho đất nước.

Thứ năm, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo liên ngành bền vững kết nối nhà trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư và Nhà nước; phát huy mạng lưới cựu sinh viên; lan tỏa mô hình đổi mới sáng tạo liên ngành để hướng tới hình thành tổ hợp đổi mới sáng tạo tại Cơ sở 2 ở Hưng Yên kết nối với khu công nghệ cao địa phương.

Thứ sáu, bồi đắp văn hóa và con người Bách Khoa giỏi chuyên môn, làm chủ công nghệ, giàu lòng yêu nước, đạo đức nghề nghiệp, kỉ luật và trách nhiệm cộng đồng; chủ động hội nhập để nâng tầm chuẩn mực khoa học công nghệ trong nước tiệm cận quốc tế.

Ghi nhận những đóng góp của Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường đã được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1996, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới năm 2000, Anh hùng lực lượng vũ trang năm 2006, Huân chương Hồ Chí Minh năm 2001, 2016 và Huân chương Lao động hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập.

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Đại học Bách khoa Hà Nội

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