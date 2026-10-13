Hà Nội có 37 thủ khoa thi học sinh giỏi

TPO - Theo kết quả thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm học 2026 - 2027 do Sở GD&ĐT công bố hôm nay (13/10), có 37 thủ khoa các môn thi. So với năm ngoái, năm nay số thủ khoa tăng 3 em.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia năm nay của Hà Nội có khoảng 5.600 thí sinh dự thi, chia làm 2 bảng, A và B lần lượt dành cho học sinh trường THPT chuyên và THPT không chuyên. Kết quả, có 3.331 học sinh đoạt giải, với 166 giải Nhất, 526 giải Nhì, 969 giải Ba và 1.670 giải Khuyến khích.

Ở bảng A, dành cho học sinh trường không chuyên có 15 thủ khoa.

Hai học sinh gồm: Kỳ Vọng, lớp 12A14, Trường THPT Quốc Oai và Thành Nam, lớp 12A9, Trường THPT Hoài Đức A, cùng đạt 20/20 điểm môn Toán.

Em Anh Đức, lớp 12A5, Trường Hữu Nghị T78, cũng đạt điểm tuyệt đối môn Tin học.

Em Duy Anh, lớp 12A5, Trường THPT Bắc Thăng Long, đứng đầu môn Vật lí với 19,25 điểm.

Em Mai Phương, lớp 12I1, Trường THPT Tây Hồ, đạt 18 điểm môn Ngữ văn.

Danh sách 37 thủ khoa trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố Hà Nội năm học 2026 - 2027

Ở môn Lịch sử, 3 học sinh cùng đạt 17,5 điểm là em Hà Anh, lớp 12D1, Trường THPT Phan Đình Phùng; Em Nhật Mai, lớp 11S02, Trường THCS&THPT Newton; và em Khánh Phương, lớp 12D2, Trường THPT Mỹ Đình.

Bảng A còn có các thủ khoa ở môn Địa lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Hàn và Tiếng Nhật. Trong đó, Trần Minh Tuấn, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Mỹ Đức B, đạt 18,75 điểm môn Hóa học.

Ở bảng B, có 22 thí sinh thủ khoa. Trong đó, riêng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 11 lượt thủ khoa các môn như: Địa lí, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tin học và Vật lí.

Đặc biệt, em Hải Nam, lớp 12 Tin 1, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đạt 40/40 điểm môn Tin học.

Em Tuấn Minh, lớp 12 Hóa 1, đạt 37,5 điểm môn Hóa học.

Em Nguyên Nguyên, lớp 12 Lý 1, đạt 37 điểm môn Vật lí.

Ở môn Ngữ văn, có tới 5 học sinh cùng đạt 18 điểm, trong đó có 3 em thuộc Trường THPT Chuyên Chu Văn An và hai em thuộc trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Môn Lịch sử cũng có 5 học sinh cùng đạt 18 điểm, đến từ các trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chuyên Chu Văn An và THPT Phan Đình Phùng.

Em Đăng Khánh, lớp 11G0, trường THCS&THPT Newton, đạt 32 điểm môn Toán.

Em Đức Duy, lớp 11 chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Sơn Tây, đạt 31,25 điểm môn Sinh học.

Trường THPT Chuyên Chu Văn An có 6 lượt thủ khoa các môn Lịch sử, Ngữ văn và Tiếng Pháp. Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 2 lượt thủ khoa ở môn Lịch sử và Tiếng Nga.