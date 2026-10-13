C-Korea kết nối chuyên gia Hàn Quốc, mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp ngành điều dưỡng

Ngày 17/10/2026, tại Hà Nội, Công ty TNHH Văn hóa và Tư vấn Du học C-Korea sẽ tổ chức diễn đàn hướng nghiệp quốc tế “Korea Next Career 2026”, quy tụ đại diện các tổ chức giáo dục, trường đại học/cao đẳng Hàn Quốc và chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo nhân lực điều dưỡng. Chương trình hướng tới việc cung cấp thông tin chính thống về xu hướng ngành nghề, lộ trình học tập và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho giới trẻ Việt Nam.

Ngành chăm sóc người cao tuổi tại Hàn Quốc: Hướng đi mới cho nguồn nhân lực trẻ

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, Hàn Quốc đang đứng trước nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi. Sự thay đổi về cơ cấu dân số không chỉ đặt ra những thách thức đối với hệ thống an sinh xã hội mà còn thúc đẩy các cơ sở giáo dục phát triển những chương trình đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn.

Một trong những hướng đào tạo đang nhận được sự quan tâm là chuyên ngành điều dưỡng (요양보호사), với các chương trình đào tạo hệ 2 năm tại Hàn Quốc.

Khác với các chương trình đào tạo mang tính học thuật chuyên sâu, hướng đào tạo này chú trọng kết hợp kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực giao tiếp tiếng Hàn trong môi trường chăm sóc sức khỏe.

Thông qua chương trình học, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, tìm hiểu văn hóa làm việc tại Hàn Quốc và trang bị những kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại.

C-Korea đồng hành cùng người trẻ trên hành trình học tập quốc tế

Trong xu hướng giáo dục gắn với nhu cầu thị trường lao động, vai trò của các đơn vị tư vấn du học không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ hồ sơ nhập học mà còn mở rộng sang hoạt động định hướng nghề nghiệp, đào tạo ngôn ngữ và kết nối thông tin giữa học sinh Việt Nam với các cơ sở giáo dục quốc tế.

Với định hướng trở thành cầu nối giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Công ty TNHH Văn hóa và Tư vấn Du học C-Korea tập trung phát triển các hoạt động tư vấn lộ trình học tập, hỗ trợ chuẩn bị năng lực tiếng Hàn và cung cấp thông tin về môi trường giáo dục tại Hàn Quốc.

Thông qua các hoạt động kết nối giáo dục và tổ chức chương trình hướng nghiệp, C-Korea mong muốn giúp học sinh, sinh viên tiếp cận thông tin đầy đủ hơn trước khi đưa ra quyết định về hành trình học tập của mình.

Đối thoại trực tiếp cùng chuyên gia và đại diện các trường Hàn Quốc

Nhằm mang đến góc nhìn đa chiều về chương trình đào tạo ngành chăm sóc người cao tuổi, diễn đàn “Korea Next Career 2026” dự kiến có sự tham gia của ông Lee Kyung Kyu – đại diện Hiệp hội Giáo dục Điều dưỡng Hàn Quốc; đại diện Trường Cao đẳng Myongji (Seoul), Cao đẳng Công nghệ Thông tin Kyungnam (KIT); ông Ki Woo Seok – Tổng Giám đốc C-Korea, cùng các khách mời có kinh nghiệm học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Viện trưởng Ki Woo Seok tại sự kiện Cuộc thi nói tiếng Hàn hằng năm của C-Korea

Tại chương trình, các chuyên gia sẽ trao đổi về nội dung đào tạo, yêu cầu năng lực tiếng Hàn, kỹ năng chuyên môn và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.

Không những thế, diễn đàn còn dành thời gian trao đổi về những thách thức thực tế như rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt văn hóa, yêu cầu chuyên môn và đặc thù công việc.

Những thông tin này được kỳ vọng sẽ giúp người trẻ và phụ huynh có thêm cơ sở để lựa chọn chương trình học phù hợp với năng lực và mục tiêu nghề nghiệp.

Từ câu chuyện thực tế đến định hướng nghề nghiệp phù hợp

Bên cạnh góc nhìn của các chuyên gia, những trải nghiệm thực tế từ người Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc cũng góp phần giúp người trẻ hiểu rõ hơn về môi trường nghề nghiệp quốc tế.

Nguyễn Thanh Huyền – một người trẻ Việt Nam đang làm việc tại Viện dưỡng lão Bokji Call (Hàn Quốc) – chia sẻ rằng những khó khăn ban đầu chủ yếu đến từ rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt trong văn hóa giao tiếp với người cao tuổi.

Theo Huyền, việc chuẩn bị nền tảng tiếng Hàn, kiến thức chuyên môn và tinh thần thích nghi là những yếu tố quan trọng để hòa nhập với môi trường làm việc mới.

Diễn đàn hướng nghiệp miễn phí dành cho học sinh, sinh viên

Sự kiện “Korea Next Career 2026” do C-Korea tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 17/10/2026 tại Hà Nội, hướng đến học sinh THPT, sinh viên, phụ huynh và người trẻ quan tâm đến các chương trình đào tạo tại Hàn Quốc.

Viện trưởng Ki Woo Seok cùng gia đình phụ huynh học viên

Ngoài phần chia sẻ chuyên môn, người tham dự có cơ hội trực tiếp đặt câu hỏi với đại diện các tổ chức giáo dục, tìm hiểu chương trình đào tạo, điều kiện nhập học, những lưu ý khi lựa chọn lộ trình du học và nhận học bổng khuyến học từ C-Korea.

Thông qua diễn đàn, C-Korea kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường thông tin minh bạch, giúp người trẻ tiếp cận những định hướng giáo dục phù hợp và chủ động chuẩn bị cho tương lai nghề nghiệp.

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