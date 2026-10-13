Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

C-Korea kết nối chuyên gia Hàn Quốc, mở rộng cơ hội học tập và nghề nghiệp ngành điều dưỡng

P.V

Ngày 17/10/2026, tại Hà Nội, Công ty TNHH Văn hóa và Tư vấn Du học C-Korea sẽ tổ chức diễn đàn hướng nghiệp quốc tế “Korea Next Career 2026”, quy tụ đại diện các tổ chức giáo dục, trường đại học/cao đẳng Hàn Quốc và chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo nhân lực điều dưỡng. Chương trình hướng tới việc cung cấp thông tin chính thống về xu hướng ngành nghề, lộ trình học tập và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho giới trẻ Việt Nam.

Ngành chăm sóc người cao tuổi tại Hàn Quốc: Hướng đi mới cho nguồn nhân lực trẻ

Trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng, Hàn Quốc đang đứng trước nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi. Sự thay đổi về cơ cấu dân số không chỉ đặt ra những thách thức đối với hệ thống an sinh xã hội mà còn thúc đẩy các cơ sở giáo dục phát triển những chương trình đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn.

Một trong những hướng đào tạo đang nhận được sự quan tâm là chuyên ngành điều dưỡng (요양보호사), với các chương trình đào tạo hệ 2 năm tại Hàn Quốc.

Khác với các chương trình đào tạo mang tính học thuật chuyên sâu, hướng đào tạo này chú trọng kết hợp kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực giao tiếp tiếng Hàn trong môi trường chăm sóc sức khỏe.

Thông qua chương trình học, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, tìm hiểu văn hóa làm việc tại Hàn Quốc và trang bị những kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại.

C-Korea đồng hành cùng người trẻ trên hành trình học tập quốc tế

Trong xu hướng giáo dục gắn với nhu cầu thị trường lao động, vai trò của các đơn vị tư vấn du học không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ hồ sơ nhập học mà còn mở rộng sang hoạt động định hướng nghề nghiệp, đào tạo ngôn ngữ và kết nối thông tin giữa học sinh Việt Nam với các cơ sở giáo dục quốc tế.

Với định hướng trở thành cầu nối giáo dục giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Công ty TNHH Văn hóa và Tư vấn Du học C-Korea tập trung phát triển các hoạt động tư vấn lộ trình học tập, hỗ trợ chuẩn bị năng lực tiếng Hàn và cung cấp thông tin về môi trường giáo dục tại Hàn Quốc.

Thông qua các hoạt động kết nối giáo dục và tổ chức chương trình hướng nghiệp, C-Korea mong muốn giúp học sinh, sinh viên tiếp cận thông tin đầy đủ hơn trước khi đưa ra quyết định về hành trình học tập của mình.

Đối thoại trực tiếp cùng chuyên gia và đại diện các trường Hàn Quốc

Nhằm mang đến góc nhìn đa chiều về chương trình đào tạo ngành chăm sóc người cao tuổi, diễn đàn “Korea Next Career 2026” dự kiến có sự tham gia của ông Lee Kyung Kyu – đại diện Hiệp hội Giáo dục Điều dưỡng Hàn Quốc; đại diện Trường Cao đẳng Myongji (Seoul), Cao đẳng Công nghệ Thông tin Kyungnam (KIT); ông Ki Woo Seok – Tổng Giám đốc C-Korea, cùng các khách mời có kinh nghiệm học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Viện trưởng Ki Woo Seok tại sự kiện Cuộc thi nói tiếng Hàn hằng năm của C-Korea
Viện trưởng Ki Woo Seok tại sự kiện Cuộc thi nói tiếng Hàn hằng năm của C-Korea

Tại chương trình, các chuyên gia sẽ trao đổi về nội dung đào tạo, yêu cầu năng lực tiếng Hàn, kỹ năng chuyên môn và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi.

Không những thế, diễn đàn còn dành thời gian trao đổi về những thách thức thực tế như rào cản ngôn ngữ, sự khác biệt văn hóa, yêu cầu chuyên môn và đặc thù công việc.

Những thông tin này được kỳ vọng sẽ giúp người trẻ và phụ huynh có thêm cơ sở để lựa chọn chương trình học phù hợp với năng lực và mục tiêu nghề nghiệp.

Từ câu chuyện thực tế đến định hướng nghề nghiệp phù hợp

Bên cạnh góc nhìn của các chuyên gia, những trải nghiệm thực tế từ người Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc cũng góp phần giúp người trẻ hiểu rõ hơn về môi trường nghề nghiệp quốc tế.

Nguyễn Thanh Huyền – một người trẻ Việt Nam đang làm việc tại Viện dưỡng lão Bokji Call (Hàn Quốc) – chia sẻ rằng những khó khăn ban đầu chủ yếu đến từ rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt trong văn hóa giao tiếp với người cao tuổi.

Theo Huyền, việc chuẩn bị nền tảng tiếng Hàn, kiến thức chuyên môn và tinh thần thích nghi là những yếu tố quan trọng để hòa nhập với môi trường làm việc mới.

Diễn đàn hướng nghiệp miễn phí dành cho học sinh, sinh viên

Sự kiện “Korea Next Career 2026” do C-Korea tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 17/10/2026 tại Hà Nội, hướng đến học sinh THPT, sinh viên, phụ huynh và người trẻ quan tâm đến các chương trình đào tạo tại Hàn Quốc.

Viện trưởng Ki Woo Seok cùng gia đình phụ huynh học viên
Viện trưởng Ki Woo Seok cùng gia đình phụ huynh học viên

Ngoài phần chia sẻ chuyên môn, người tham dự có cơ hội trực tiếp đặt câu hỏi với đại diện các tổ chức giáo dục, tìm hiểu chương trình đào tạo, điều kiện nhập học, những lưu ý khi lựa chọn lộ trình du học và nhận học bổng khuyến học từ C-Korea.

Thông qua diễn đàn, C-Korea kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường thông tin minh bạch, giúp người trẻ tiếp cận những định hướng giáo dục phù hợp và chủ động chuẩn bị cho tương lai nghề nghiệp.

Thông tin sự kiện:

  • Tên chương trình: Korea Next Career 2026
  • Thời gian: 17/10/2026
  • Địa điểm: Nhà Khách Quốc Hội, Hà Nội
  • Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH Văn hóa và Tư vấn Du học C-Korea
  • Đăng ký: https://c-korea.vn/korea-next-career/
#du học #điều dưỡng #Hàn Quốc #nghề nghiệp #giáo dục #diễn đàn

Cùng chuyên mục

Chuyên gia lý giải phía sau những lời 'con ghét bố mẹ'

Chuyên gia lý giải phía sau những lời 'con ghét bố mẹ'

TPO - Nhóm “Con ghét bố mẹ” thu hút sự chú ý khi nhiều trẻ chia sẻ những tổn thương, mâu thuẫn trong gia đình, đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Theo chuyên gia tâm lý, đằng sau những lời phản kháng có thể không phải là sự vô ơn hay nổi loạn, mà là cảm giác tủi thân, bất lực khi không được lắng nghe, thấu hiểu. Thay vì vội phán xét, người lớn cần nhìn nhận đây là tín hiệu cảnh báo về chất lượng giao tiếp giữa các thế hệ, từ đó tìm cách kết nối và hàn gắn.

16 trường đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỷ

16 trường đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỷ

TPO - Nhóm 16 cơ sở giáo dục đại học có doanh thu nghìn tỷ gồm những cơ sở có lịch sử hàng chục năm, quy tụ cả trường công lập, tư thục, với quy mô và lĩnh vực đào tạo khác nhau và chủ yếu tập trung ở TPHCM và Hà Nội.

'Chạm số - Sống xanh': Gen Z làm chủ tài chính trong thời đại số

TPO - Sáng 12/10, tại Học viện Ngân hàng, tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 đã mang đến cho sinh viên những góc nhìn về thanh toán số, quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch và lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm.

IELTS 6.5 đã quá phổ biến hay vẫn là mục tiêu đáng để theo đuổi?

IELTS 6.5 đã quá phổ biến hay vẫn là mục tiêu đáng để theo đuổi?

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mức điểm IELTS 7.5, 8.0 hay 8.5 trên mạng xã hội khiến nhiều người băn khoăn liệu IELTS 6.5 có còn giá trị. Tuy nhiên, thay vì bị cuốn vào những so sánh về điểm số, người học cần nhìn nhận đúng năng lực và giá trị thực tế của IELTS 6.5 để xác định mục tiêu ôn luyện phù hợp.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 phát biểu khai mạc toạ đàm "Chạm số - Sống xanh"

Mỗi cú 'chạm số' là một hành động cụ thể để kiến tạo lối sống xanh

TPO - Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, những năm gần đây, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai từ khóa được nhắc đến nhiều trong kỷ nguyên mới. Với thế hệ Gen Z - những công dân bản địa số - hai khái niệm này không hề trừu tượng mà hiện diện ngay trong lòng bàn tay, qua những thao tác thường ngày.

Chạm số - Sống xanh: ‘Cẩm nang sinh tồn số’ thực chiến cho sinh viên

Số dư tài khoản giảm xuống không tạo cảm giác rõ ràng như thấy tiền trong ví vơi đi

TPO - Diễn ra vào sáng 12/10 tại Học viện Ngân hàng, Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

Tọa đàm ‘Chạm số - Sống xanh’: Khi thanh toán số trở thành lựa chọn bền vững

Tọa đàm ‘Chạm số - Sống xanh’: Khi thanh toán số trở thành lựa chọn bền vững

TPO - Sáng 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh”. Nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, chương trình tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe