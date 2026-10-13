Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

16 trường đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỷ

Nguyễn Dũng

TPO - Nhóm 16 cơ sở giáo dục đại học có doanh thu nghìn tỷ gồm những cơ sở có lịch sử hàng chục năm, quy tụ cả trường công lập, tư thục, với quy mô và lĩnh vực đào tạo khác nhau và chủ yếu tập trung ở TPHCM và Hà Nội.

4 trường ngoài công lập

Trường Đại học FPT thành lập năm 2006. Theo thông tin công bố năm 2024, trường có doanh thu đạt 4.376,8 tỷ đồng. Về quy mô, tính đến tháng 8/2026, trường đang đào tạo gần 50.000 sinh viên. Các lĩnh vực đào tạo gồm công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kinh doanh, truyền thông và ngôn ngữ.

Trường có 5 cơ sở đặt tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn.

1791794751661-2015070866136105404-1594821411532528491-ab3da77c6286c7a9c568ee89b61df90d.jpg
Trường Đại học FPT

Trường Đại học Văn Lang thành lập năm 1995, ghi nhận doanh thu năm 2024 khoảng 2.603,3 tỷ đồng. Sang năm 2025, tổng thu hoạt động đạt gần 2.900 tỷ đồng. Công bố của trường đầu năm 2026 đề cập cộng đồng hơn 50.000 sinh viên.

Trường Đại học Văn Lang hiện đào tạo đa ngành, trải rộng từ kinh doanh, luật, kỹ thuật, công nghệ đến kiến trúc, thiết kế, nghệ thuật, truyền thông, du lịch, ngôn ngữ và khoa học sức khỏe.

Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) thành lập năm 1995, có doanh thu năm 2024 khoảng 1.380,1 tỷ đồng. Trong tổng kết năm 2025, trường cho biết có hơn 35.000 sinh viên đang theo học. Tuyển sinh năm 2026 được tổ chức theo sáu lĩnh vực: công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo; kỹ thuật – công nghệ; kinh doanh và quản lý; truyền thông – thiết kế – nghệ thuật; luật – ngôn ngữ – khoa học xã hội; khoa học sức khỏe

vlu.jpg

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có tiền thân là Trung tâm Đào tạo công nhân may, thành lập vào năm 1999, được nâng cấp thành trường đại học năm 2011. Doanh thu năm 2024 của trường đạt khoảng 1.669 tỷ đồng. Theo giới thiệu trên website, trường hiện có gần 40.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, đào tạo 56 ngành đại học. Các lĩnh vực đào tạo gồm sức khỏe, kỹ thuật, công nghệ, kinh doanh, quản lý, nghệ thuật, nhân văn, du lịch và nhiều ngành khác.

1791794946981-2015070866136105404-1594821411532528491-42727268b42ca58381a156e727634ded.jpg

Những đại học công lập tại TPHCM

Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) thành lập năm 1976, có tổng thu năm 2024 khoảng 1.887 tỷ đồng. Năm 2025, con số doanh thu tăng lên hơn 2.234 tỷ đồng. Theo trang thông tin của UEH công bố, trường có quy mô 37.830 sinh viên. Từ nền tảng kinh tế, kinh doanh, tài chính, ngân hàng và kế toán, UEH phát triển thêm các lĩnh vực luật, quản lý nhà nước, công nghệ và thiết kế.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thành lập năm 1997, ghi nhận nguồn thu năm 2024 khoảng 1.224,2 tỷ đồng; năm 2025 đạt hơn 1.318 tỷ đồng. Công bố năm học 2025–2026 cho biết trường có hơn 27.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Đây là cơ sở đào tạo đa ngành; bên cạnh khối kinh doanh, trường có các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn.

daihoctonducthang-16927210206372134976356.jpg
Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM có tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật, thành lập vào năm 1957. Tổng thu năm 2024 theo báo cáo của trường là vào khoảng 1.184,1 tỷ đồng, năm 2025 gần 1.493 tỷ đồng. Trường giới thiệu quy mô hơn 30.000 sinh viên, tập trung đào tạo kỹ thuật, công nghệ và quản lý công nghiệp, gắn với nghiên cứu và ứng dụng trong sản xuất.

Đại học Y Dược TPHCM có lịch sử từ năm 1947, khi Trường Đại học Y khoa Sài Gòn được thành lập. Năm 1976, trường được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất các trường y khoa, dược khoa và nha khoa. Tổng thu năm 2024 của trường đạt khoảng 1.123 tỷ đồng, năm 2025 khoảng 1.242 tỷ đồng. Trang giới thiệu đào tạo đại học công bố quy mô khoảng 15.000 sinh viên, với các ngành y khoa, dược học, răng hàm mặt, y học cổ truyền, y học dự phòng và các ngành cử nhân sức khỏe.

y-1755860300972446523339-0-0-1250-2000-crop.jpg

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, trước đây là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, có tiền thân thành lập năm 1962. Trường ghi nhận tổng thu năm 2024 khoảng 1.120 tỷ đồng, năm 2025 đạt 1.326 tỷ đồng. Công bố tháng 1/2026 cho biết quy mô hơn 30.000 sinh viên, học viên. Định hướng đào tạo của trường tập trung vào công nghệ và kỹ thuật, đồng thời phát triển các lĩnh vực kinh tế, xây dựng, ngôn ngữ và kỹ thuật.

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM có tiền thân là Trường Huấn nghiệp Gò Vấp thành lập năm 1956, được nâng cấp thành trường đại học năm 2004. Đồ họa ghi nhận doanh thu 1.011,6 tỷ đồng trong năm 2023. Thông tin phục vụ ngày hội việc làm năm 2025 nêu trường có 35.000 sinh viên đang theo học. Trường hiện đào tạo nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, thương mại, xây dựng, sinh học và thực phẩm.

Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT) có tiền thân thành lập năm 1982, được nâng cấp thành trường đại học năm 2010 và đổi sang tên hiện nay năm 2023. Theo thông tin mới nhất từ trường cho biết doanh thu đã vượt 1.000 tỷ đồng. Công bố của HUIT trong năm 2025 đề cập quy mô khoảng 30.000 sinh viên. Từ thế mạnh khoa học và công nghệ thực phẩm, trường mở rộng đào tạo kỹ thuật, công nghệ, kinh doanh, luật, du lịch và ngôn ngữ.

images.jpg

3 trường tại Hà Nội và 2 trường ở Đồng bằng sông Cửu Long

Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập năm 1956, có doanh thu năm 2024 khoảng 1.502,7 tỷ đồng theo đồ họa. Website trường công bố quy mô khoảng 38.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Các trường, khoa quản ngành tập trung vào kỹ thuật, công nghệ, trong đó có điện – điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí và các lĩnh vực khoa học ứng dụng.

Đại học Kinh tế Quốc dân thành lập năm 1956, ban đầu mang tên Trường Kinh tế Tài chính. Doanh thu năm 2024 trong đồ họa khoảng 1.381,6 tỷ đồng. Trang tuyển sinh hiện hành công bố quy mô 40.000 sinh viên, trong khi một số bài tổng hợp sử dụng phạm vi thống kê rộng hơn. Các lĩnh vực đào tạo cốt lõi là kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, cùng các chương trình tài chính, kế toán, marketing và kinh doanh quốc tế.

11111111111111111111-17558573293691222957502-1755858731696.jpg

Đại học Công nghiệp Hà Nội có nguồn gốc từ Trường Chuyên nghiệp Hà Nội thành lập năm 1898 và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng thành lập năm 1913, được nâng cấp lên đại học năm 2005. Doanh thu năm 2025 đạt hơn 1.067 tỷ đồng. Tính đến tháng 8/2026, trường ghi nhận quy mô trên 35.000 sinh viên. Cơ cấu đào tạo gồm cơ khí – ô tô, điện – điện tử, công nghệ thông tin – truyền thông, kinh tế, ngoại ngữ – du lịch, hóa học và may – thiết kế thời trang.

Đại học Cần Thơ thành lập năm 1966, ghi nhận nguồn thu năm 2024 khoảng 1.115 tỷ đồng theo đồ họa. Theo website của trường giới thiệu, năm 2025 trường có hơn 46.000 sinh viên chính quy, cùng gần 10.000 người học theo hình thức vừa làm vừa học và từ xa. Đại học đào tạo đa lĩnh vực, nổi bật với nông nghiệp, thủy sản, môi trường; đồng thời đào tạo kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giáo dục, kinh tế và luật.

Đại học Trà Vinh được thành lập năm 2006 trên cơ sở Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh thành lập năm 2001. Năm 2025, doanh thu của trường đạt 1.101 tỷ đồng. Tại hội nghị tổng kết đào tạo năm học 2025–2026, trường công bố khoảng 40.000 sinh viên các hệ. Các lĩnh vực đào tạo gồm nông nghiệp – thủy sản, kỹ thuật, sức khỏe, kinh tế, luật, sư phạm, ngôn ngữ, du lịch và văn hóa – nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

tp_infographic-16-dai-hoc-doanh-thu.png

Xem thêm

#đại học Việt Nam #doanh thu nghìn tỷ #trường công lập #trường tư thục #quy mô đào tạo #lĩnh vực giáo dục #16 đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỷ đáng chú ý #đại học doanh thu nghìn tỷ #16 đại học Việt Nam #tài chính đại học #Đại học Công Thương TPHCM #quy mô sinh viên #Điểm danh 16 đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỷ

Cùng chuyên mục

'Chạm số - Sống xanh': Gen Z làm chủ tài chính trong thời đại số

TPO - Sáng 12/10, tại Học viện Ngân hàng, tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 đã mang đến cho sinh viên những góc nhìn về thanh toán số, quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao dịch và lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm.

IELTS 6.5 đã quá phổ biến hay vẫn là mục tiêu đáng để theo đuổi?

IELTS 6.5 đã quá phổ biến hay vẫn là mục tiêu đáng để theo đuổi?

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mức điểm IELTS 7.5, 8.0 hay 8.5 trên mạng xã hội khiến nhiều người băn khoăn liệu IELTS 6.5 có còn giá trị. Tuy nhiên, thay vì bị cuốn vào những so sánh về điểm số, người học cần nhìn nhận đúng năng lực và giá trị thực tế của IELTS 6.5 để xác định mục tiêu ôn luyện phù hợp.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 phát biểu khai mạc toạ đàm "Chạm số - Sống xanh"

Mỗi cú 'chạm số' là một hành động cụ thể để kiến tạo lối sống xanh

TPO - Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, những năm gần đây, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là hai từ khóa được nhắc đến nhiều trong kỷ nguyên mới. Với thế hệ Gen Z - những công dân bản địa số - hai khái niệm này không hề trừu tượng mà hiện diện ngay trong lòng bàn tay, qua những thao tác thường ngày.

Chạm số - Sống xanh: ‘Cẩm nang sinh tồn số’ thực chiến cho sinh viên

Số dư tài khoản giảm xuống không tạo cảm giác rõ ràng như thấy tiền trong ví vơi đi

TPO - Diễn ra vào sáng 12/10 tại Học viện Ngân hàng, Tọa đàm “Chạm số - Sống xanh” nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, nhằm tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

Tọa đàm ‘Chạm số - Sống xanh’: Khi thanh toán số trở thành lựa chọn bền vững

Tọa đàm ‘Chạm số - Sống xanh’: Khi thanh toán số trở thành lựa chọn bền vững

TPO - Sáng 12/10, tại Hà Nội, báo Tiền Phong phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức tọa đàm sinh viên “Chạm số - Sống xanh”. Nằm trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, chương trình tạo diễn đàn để sinh viên trao đổi về xu hướng thanh toán số, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và an toàn giao dịch, đồng thời lan tỏa thông điệp về lối sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm trong thế hệ trẻ.

VIDEO: Tránh 'bẫy phụ thuộc' AI trong giảng đường

VIDEO: Tránh 'bẫy phụ thuộc' AI trong giảng đường

TPO - Kỷ nguyên AI mang đến bước nhảy vọt về hiệu suất học tập, nhưng cũng đặt giảng đường trước một câu hỏi lớn: Sinh viên đang dùng AI để học tốt hơn hay đang để AI học thay? Khi những bài làm điểm cao có thể xuất xưởng chỉ sau vài câu lệnh, làm sao để đo lường năng lực thật của người học? Tại tọa đàm do Báo Tiền Phong và Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ người trẻ bị ru ngủ bởi đáp án sẵn có.

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đón nhận Bằng khen của Thủ tướng

Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đón nhận Bằng khen của Thủ tướng

Chiều 10/10, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (1956 – 2026). Dịp này, tập thể Khoa vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và công bố hợp tác chiến lược mạng lưới công nghệ sinh học gồm 21 đơn vị.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe