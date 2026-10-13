16 trường đại học Việt Nam có doanh thu nghìn tỷ

TPO - Nhóm 16 cơ sở giáo dục đại học có doanh thu nghìn tỷ gồm những cơ sở có lịch sử hàng chục năm, quy tụ cả trường công lập, tư thục, với quy mô và lĩnh vực đào tạo khác nhau và chủ yếu tập trung ở TPHCM và Hà Nội.

4 trường ngoài công lập

Trường Đại học FPT thành lập năm 2006. Theo thông tin công bố năm 2024, trường có doanh thu đạt 4.376,8 tỷ đồng. Về quy mô, tính đến tháng 8/2026, trường đang đào tạo gần 50.000 sinh viên. Các lĩnh vực đào tạo gồm công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kinh doanh, truyền thông và ngôn ngữ.

Trường có 5 cơ sở đặt tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn.

Trường Đại học FPT

Trường Đại học Văn Lang thành lập năm 1995, ghi nhận doanh thu năm 2024 khoảng 2.603,3 tỷ đồng. Sang năm 2025, tổng thu hoạt động đạt gần 2.900 tỷ đồng. Công bố của trường đầu năm 2026 đề cập cộng đồng hơn 50.000 sinh viên.

Trường Đại học Văn Lang hiện đào tạo đa ngành, trải rộng từ kinh doanh, luật, kỹ thuật, công nghệ đến kiến trúc, thiết kế, nghệ thuật, truyền thông, du lịch, ngôn ngữ và khoa học sức khỏe.

Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) thành lập năm 1995, có doanh thu năm 2024 khoảng 1.380,1 tỷ đồng. Trong tổng kết năm 2025, trường cho biết có hơn 35.000 sinh viên đang theo học. Tuyển sinh năm 2026 được tổ chức theo sáu lĩnh vực: công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo; kỹ thuật – công nghệ; kinh doanh và quản lý; truyền thông – thiết kế – nghệ thuật; luật – ngôn ngữ – khoa học xã hội; khoa học sức khỏe

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có tiền thân là Trung tâm Đào tạo công nhân may, thành lập vào năm 1999, được nâng cấp thành trường đại học năm 2011. Doanh thu năm 2024 của trường đạt khoảng 1.669 tỷ đồng. Theo giới thiệu trên website, trường hiện có gần 40.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, đào tạo 56 ngành đại học. Các lĩnh vực đào tạo gồm sức khỏe, kỹ thuật, công nghệ, kinh doanh, quản lý, nghệ thuật, nhân văn, du lịch và nhiều ngành khác.

Những đại học công lập tại TPHCM

Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) thành lập năm 1976, có tổng thu năm 2024 khoảng 1.887 tỷ đồng. Năm 2025, con số doanh thu tăng lên hơn 2.234 tỷ đồng. Theo trang thông tin của UEH công bố, trường có quy mô 37.830 sinh viên. Từ nền tảng kinh tế, kinh doanh, tài chính, ngân hàng và kế toán, UEH phát triển thêm các lĩnh vực luật, quản lý nhà nước, công nghệ và thiết kế.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thành lập năm 1997, ghi nhận nguồn thu năm 2024 khoảng 1.224,2 tỷ đồng; năm 2025 đạt hơn 1.318 tỷ đồng. Công bố năm học 2025–2026 cho biết trường có hơn 27.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Đây là cơ sở đào tạo đa ngành; bên cạnh khối kinh doanh, trường có các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM có tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật, thành lập vào năm 1957. Tổng thu năm 2024 theo báo cáo của trường là vào khoảng 1.184,1 tỷ đồng, năm 2025 gần 1.493 tỷ đồng. Trường giới thiệu quy mô hơn 30.000 sinh viên, tập trung đào tạo kỹ thuật, công nghệ và quản lý công nghiệp, gắn với nghiên cứu và ứng dụng trong sản xuất.

Đại học Y Dược TPHCM có lịch sử từ năm 1947, khi Trường Đại học Y khoa Sài Gòn được thành lập. Năm 1976, trường được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất các trường y khoa, dược khoa và nha khoa. Tổng thu năm 2024 của trường đạt khoảng 1.123 tỷ đồng, năm 2025 khoảng 1.242 tỷ đồng. Trang giới thiệu đào tạo đại học công bố quy mô khoảng 15.000 sinh viên, với các ngành y khoa, dược học, răng hàm mặt, y học cổ truyền, y học dự phòng và các ngành cử nhân sức khỏe.

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, trước đây là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, có tiền thân thành lập năm 1962. Trường ghi nhận tổng thu năm 2024 khoảng 1.120 tỷ đồng, năm 2025 đạt 1.326 tỷ đồng. Công bố tháng 1/2026 cho biết quy mô hơn 30.000 sinh viên, học viên. Định hướng đào tạo của trường tập trung vào công nghệ và kỹ thuật, đồng thời phát triển các lĩnh vực kinh tế, xây dựng, ngôn ngữ và kỹ thuật.

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM có tiền thân là Trường Huấn nghiệp Gò Vấp thành lập năm 1956, được nâng cấp thành trường đại học năm 2004. Đồ họa ghi nhận doanh thu 1.011,6 tỷ đồng trong năm 2023. Thông tin phục vụ ngày hội việc làm năm 2025 nêu trường có 35.000 sinh viên đang theo học. Trường hiện đào tạo nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, thương mại, xây dựng, sinh học và thực phẩm.

Trường Đại học Công Thương TPHCM (HUIT) có tiền thân thành lập năm 1982, được nâng cấp thành trường đại học năm 2010 và đổi sang tên hiện nay năm 2023. Theo thông tin mới nhất từ trường cho biết doanh thu đã vượt 1.000 tỷ đồng. Công bố của HUIT trong năm 2025 đề cập quy mô khoảng 30.000 sinh viên. Từ thế mạnh khoa học và công nghệ thực phẩm, trường mở rộng đào tạo kỹ thuật, công nghệ, kinh doanh, luật, du lịch và ngôn ngữ.

3 trường tại Hà Nội và 2 trường ở Đồng bằng sông Cửu Long

Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập năm 1956, có doanh thu năm 2024 khoảng 1.502,7 tỷ đồng theo đồ họa. Website trường công bố quy mô khoảng 38.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. Các trường, khoa quản ngành tập trung vào kỹ thuật, công nghệ, trong đó có điện – điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí và các lĩnh vực khoa học ứng dụng.

Đại học Kinh tế Quốc dân thành lập năm 1956, ban đầu mang tên Trường Kinh tế Tài chính. Doanh thu năm 2024 trong đồ họa khoảng 1.381,6 tỷ đồng. Trang tuyển sinh hiện hành công bố quy mô 40.000 sinh viên, trong khi một số bài tổng hợp sử dụng phạm vi thống kê rộng hơn. Các lĩnh vực đào tạo cốt lõi là kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, cùng các chương trình tài chính, kế toán, marketing và kinh doanh quốc tế.

Đại học Công nghiệp Hà Nội có nguồn gốc từ Trường Chuyên nghiệp Hà Nội thành lập năm 1898 và Trường Chuyên nghiệp Hải Phòng thành lập năm 1913, được nâng cấp lên đại học năm 2005. Doanh thu năm 2025 đạt hơn 1.067 tỷ đồng. Tính đến tháng 8/2026, trường ghi nhận quy mô trên 35.000 sinh viên. Cơ cấu đào tạo gồm cơ khí – ô tô, điện – điện tử, công nghệ thông tin – truyền thông, kinh tế, ngoại ngữ – du lịch, hóa học và may – thiết kế thời trang.

Đại học Cần Thơ thành lập năm 1966, ghi nhận nguồn thu năm 2024 khoảng 1.115 tỷ đồng theo đồ họa. Theo website của trường giới thiệu, năm 2025 trường có hơn 46.000 sinh viên chính quy, cùng gần 10.000 người học theo hình thức vừa làm vừa học và từ xa. Đại học đào tạo đa lĩnh vực, nổi bật với nông nghiệp, thủy sản, môi trường; đồng thời đào tạo kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, giáo dục, kinh tế và luật.

Đại học Trà Vinh được thành lập năm 2006 trên cơ sở Trường Cao đẳng Cộng đồng Trà Vinh thành lập năm 2001. Năm 2025, doanh thu của trường đạt 1.101 tỷ đồng. Tại hội nghị tổng kết đào tạo năm học 2025–2026, trường công bố khoảng 40.000 sinh viên các hệ. Các lĩnh vực đào tạo gồm nông nghiệp – thủy sản, kỹ thuật, sức khỏe, kinh tế, luật, sư phạm, ngôn ngữ, du lịch và văn hóa – nghệ thuật Khmer Nam Bộ.