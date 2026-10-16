Vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nặng 3.400 tấn được hạ thủy thành công

TPO - Rạng sáng 16/10, sau nhiều giờ xuyên đêm, vòm thép cầu đi bộ nặng 3.400 tấn được hạ thủy thành công, sẵn sàng vượt biển về bến Bạch Đằng.

Rạng sáng 16/10, sau nhiều giờ huy động dàn xe tự hành chuyên dụng, các đơn vị thi công đã đưa vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn xuống sà lan, chuẩn bị hành trình vượt biển về trung tâm TPHCM để lắp đặt.

Khoảng 2h20 ngày 16/10, toàn bộ kết cấu vòm thép hình lá dừa nước của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nằm gọn trên sà lan tại cảng thuộc Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TPHCM (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

Trước đó, từ hơn 22h ngày 15/10, khoảng 30 module xe tự hành đa trục SPMT được huy động để di chuyển kết cấu vòm thép từ bờ xuống sà lan Trung Nam S05. Đây là loại xe chuyên dụng có khả năng nâng đỡ tải trọng lớn, xoay chuyển linh hoạt, giúp đưa khối kết cấu khổng lồ vào đúng vị trí.

Khoảnh khắc hoàn thành quá trình hạ thủy nhận được những tràng pháo tay của đội ngũ kỹ sư, công nhân nhà máy Đại Dũng và các đơn vị tham gia.

Vòm thép có chiều dài 187m, cao hơn 20m và nặng khoảng 3.400 tấn. Trong khi đó, sà lan tiếp nhận dài 109m, rộng gần 37m, có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn. Việc đưa kết cấu vượt chiều dài sà lan xuống đúng vị trí đòi hỏi các bộ phận phối hợp chặt chẽ, kiểm soát nghiêm ngặt từng thông số kỹ thuật.

Hơn 100 kỹ sư, công nhân được bố trí tại các vị trí vận hành, theo dõi và giám sát. Khu vực thi công được căng dây, kiểm soát người ra vào nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình hạ thủy.

Các đội vận hành xe rơ-moóc, buộc neo, điều chỉnh nước dằn và tàu kéo vào vị trí kiểm tra lần cuối trước khi đưa nhịp cầu lên sà lan.

Tổ hợp vòm thép dài 187m, cao hơn 20m, nặng 3.400 tấn, nằm trên module xe tự hành dần dịch chuyển ra phía sà lan. Vòm thép có chiều dài gấp đôi các đốt hầm Thủ Thiêm (mỗi đốt dài 93m, rộng 33m, cao 9m và nặng 27.000 tấn) từng lai dắt và lắp đặt trên sông Sài Gòn cách đây 15 năm. Với độ dài như vậy, vòm thép đặt ra thách thức trong khâu hạ thủy, xoay trở và di chuyển trên sông.

Trên sà lan, đội ngũ kỹ thuật vận hành liên tục hệ thống ballast (bơm nước) công suất lớn. Sà lan được trang bị 40 máy bơm, tổng công suất 2.000 m3, điều chỉnh lượng nước dằn, giúp sà lan thay đổi mớn nước khi tiếp nhận mái vòm và cân bằng sà lan với cầu cảng.

Một công nhân thuộc đội xe tự hành tập trung cao độ bám sát vị trí dưới hệ thống vòm thép. Các nhân sự được yêu cầu tuyệt đối giữ nguyên khu vực làm việc, không tự ý rời đi.

Sau khoảng một giờ, khoảng 50m vòm cầu được đưa xuống sà lan có không gian rộng gấp đôi hai sân bóng đá.

Ở phía đuôi vòm thép, các kỹ sư, công nhân túc trực theo dõi thông số kỹ thuật trước khi tổ hợp được dịch chuyển.

Công trình sẽ được đơn vị thi công chằng buộc, kiểm tra hệ thống neo giữ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trước khi khởi hành lai dắt về bến Bạch Đằng trên sông Sài Gòn.

Theo kế hoạch, sáng 18/10, sà lan sẽ bắt đầu hành trình lai dắt vòm thép về khu vực bến Bạch Đằng, trung tâm TPHCM. Tuyến vận chuyển dài gần 67 hải lý, tương đương khoảng 124km, dự kiến kéo dài gần hai ngày.