Gần 300 tấn quần áo cũ chất thành đống rác ở Hà Nội

TPO - Khoảng 300 tấn quần áo cũ đang được thu gom, đưa đi xử lý sau hơn một năm chất đống tại khu vực đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội).
TPO - Tăng Thanh Hà lần đầu xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Hiện nay 35 nghệ sĩ của Việt Nam được đề cử ở hai bảng nam và nữ năm 2026.
TPO - Phạm Vân Hà, Mai Thị Yến Nhi, Đặng Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Lê Phương Nghi và Tạ Thị Hoa thực hiện thử thách chụp hình ở bể bơi và trên bãi biển. Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của các cô gái khi bước vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Với 53 thí sinh, khán đài kín 3.000 người và chương trình kết hợp nhan sắc, âm nhạc, chất liệu văn hóa, chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến đêm diễn hoành tráng tại Đồ Sơn. Thành phố Hải Phòng hiện diện trong nhiều tiết mục, hiệu ứng hình ảnh và thông điệp tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.
TPO - Chiến dịch siết thuế đối với giới giàu có tại Trung Quốc đang trở thành thách thức mới nhất đối với các thương hiệu xa xỉ, vốn đã chật vật ứng phó với những tác động từ chiến sự Iran và dấu hiệu sức mua suy yếu tại Mỹ.
TPO - Lisa tiếp tục khiến dư luận trầm trồ trước diện mạo xinh đẹp và thời trang tại Paris. Tuy nhiên, cô cũng bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích vì hành vi được cho là thô lỗ.
TPO - Nhan sắc thật của Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 gây bàn tán. Mỹ nhân Trung Quốc không còn lung linh như ảnh được chỉnh sửa cẩn thận.
TPO - Tôn Thiên tham dự Tuần lễ thời trang Paris và nhận được nhiều lời khen ngợi với nhan sắc nổi bật, vóc dáng tựa siêu mẫu, thần thái sang trọng.
TPO - Mâu thuẫn gia đình Beckham một lần nữa được khơi lại khi Brooklyn Beckham vắng mặt trong buổi trình diễn thời trang của Victoria Beckham tại Tuần lễ thời trang Paris.
TPO - Kim Yoo Jung xuất hiện tại Paris Fashion Week nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch.
TPO - Cảnh sắc, thiên nhiên Huế thể hiện qua áo dài trắng đến thiết kế 3D nổi bật. Bộ sưu tập tại Pháp có điểm nhấn là lụa Bảo Lộc, kỹ thuật cắt cúp và đính kết thủ công.
TPO - Tối 27/9 (giờ địa phương), Lễ trao giải MTV VMAs 2026 diễn ra tại nhà hát Peacock ở Los Angeles (Mỹ). Sự kiện quy tụ những tên tuổi đình đám nhất ngành âm nhạc thế giới.
TPO - Vương Tổ Hiền từng có vẻ đẹp chinh phục khán giả khắp châu Á. Tuy nhiên, khi vào độ tuổi trung niên, gương mặt của cô thay đổi quá nhiều khiến khán giả cho rằng nữ diễn viên đã đụng chạm dao kéo.
TPO - Melania Trump chọn bộ đồ đen - trắng tối giản nhưng ẩn chứa thông điệp tinh tế qua họa tiết hoa mẫu đơn, biểu tượng giàu ý nghĩa trong văn hóa Trung Quốc.
TPO - Dàn mỹ nhân Trung Quốc đổ bộ Tuần lễ thời trang Milan. Dương Mịch, Angelababy trẻ trung nổi bật. Dương Tử, Thẩm Nguyệt được khen tiến bộ.
TPO - Ivanka Trump và con gái lớn Arabella Kushner được chú ý khi xuất hiện tại Nhà Trắng trong lễ tiếp đón Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
TPO - Trong lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Mỹ, bà Bành Lệ Viện và Melania Trump đều chọn trang phục thanh lịch, kín đáo. Tuy vậy, mỗi đệ nhất phu nhân lại toát lên phong thái và khí chất khác nhau khi chung khung hình.