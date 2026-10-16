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Thời trang - Làm đẹp

Gần 300 tấn quần áo cũ chất thành đống rác ở Hà Nội

Trọng Tài - Đỗ Quyên

TPO - Khoảng 300 tấn quần áo cũ đang được thu gom, đưa đi xử lý sau hơn một năm chất đống tại khu vực đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội).

Núi quần áo cũ đang được thu gom, đưa đi xử lý sau hơn một năm chất đống tại khu vực đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.
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Chiều 15/10, theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại khu vực dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội), công nhân môi trường tiếp tục thu gom, vận chuyển số quần áo cũ chất đống tại đây. So với ngày 14/10, lượng quần áo tồn đọng đã giảm đáng kể.
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Quần áo với đủ chủng loại, màu sắc xếp chồng lên nhau, tạo thành những đống rác lớn trên phần đường dự án. Nhiều món đồ sau thời gian dài dãi nắng dầm mưa đã ngấm nước, ẩm mốc, bốc mùi, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan ở khu vực này.
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Bãi quần áo cũ được ghi nhận xuất hiện từ khoảng tháng 4/2025. Ban đầu, lượng đồ tập kết chưa nhiều, sau đó tăng dần. Khối lượng tồn đọng được ước tính khoảng 300 tấn, bao gồm lượng nước ngấm vào quần áo sau thời gian dài phơi mưa nắng.
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Vị trí tập kết nằm trên đoạn được thảm mặt đường, đang chờ đấu nối với phần đường vừa được giải phóng mặt bằng tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình. Những đống quần áo phủ kín một phần mặt đường, trở thành điểm tồn đọng rác thải kéo dài.
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Theo nguồn tin của PV Tiền Phong, số quần áo này do một cá nhân thu gom trong nhiều năm để làm từ thiện. Sau khi lựa chọn những món còn sử dụng được, phần còn lại bị vứt lại tại khu vực dự án.
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Trước đợt thu gom lần này, lực lượng chức năng đã nhiều lần dọn dẹp khu vực tập kết đồ cũ tự phát này. Tuy nhiên, tình trạng người dân tiếp tục mang quần áo cũ đến đổ khiến lượng đồ tồn đọng tăng lên.
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Từ ngày 14/10, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội triển khai thu gom, dọn dẹp bãi quần áo cũ. Thực hiện chỉ đạo của UBND phường Từ Liêm, URENCO 7 đang vận chuyển số đồ tồn đọng về khu xử lý tại Nam Sơn.
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Dự kiến, việc di chuyển toàn bộ rác quần áo cũ khỏi khu vực dự án sẽ hoàn thành trong ngày 16/10.

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#300 tấn quần áo cũ #núi quần áo cũ Hà Nội #quần áo cũ Từ Liêm #thu gom quần áo cũ #đường nối Phạm Hùng Lê Đức Thọ

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