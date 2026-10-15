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Pháp luật

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Cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa được biếu xén sau khi 'giúp đỡ' doanh nghiệp khai thác cát

Hoàng An

TPO - Ông Lê Đức Giang (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới tại Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ cho chuyển nhượng việc khai thác cát, ký giấy phép khai thác trái quy định.

11 bị cáo đối diện 4 tội danh

Dự kiến ngày 29/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Đức Giang (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) và 10 bị cáo trong vụ án khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Vụ án được xét xử công khai dưới sự điều hành của chủ tọa là thẩm phán Lê Quang Chiều.

Trong vụ án, ông Giang cùng ông Phạm Văn Hoành (cựu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường); Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản) và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”.

Các bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát); Nguyễn Gia Hải, Hà Thị Nga, Nguyễn Thị Cúc (cùng là Thành viên góp vốn Công ty Khoáng sản Thiên An Phát); Nguyễn Công Bắc (SN 1972), Trần Văn Linh (SN 1999) và Nguyễn Thị Tâm (Giám đốc Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm) bị truy tố về 1 trong 3 tội danh “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép thuê đất, khai thác mỏ số 2 (xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa cũ). Năm 2022, bị cáo Nguyễn Thị Tâm thỏa thuận với nhóm bị cáo tại Công ty Khoáng sản Thiên An Phát về việc bán quyền khai thác tại mỏ số 2, giá trị 62 tỷ đồng nhưng trên hợp đồng, các bên chỉ ký ở mức 2 tỷ.

Hành vi mua bán trên khiến bị cáo Tâm bị kết luận trốn thuế, gây thiệt hại hơn 16 tỷ đồng.

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Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang (bên trái).

Cựu Phó chủ tịch chỉ đạo giải quyết hồ sơ sai quy định

Ngoài ra, sau khi ký hợp đồng với Công ty Xây dựng Thương mại Thanh Tâm, bị cáo Nguyễn Xuân Tùng (Giám đốc Công ty Thiên An Phát), đến gặp người quen là ông Lê Đức Giang, đề nghị vị này giúp đỡ trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng.

Cáo trạng xác định, cựu Phó chủ tịch Giang đồng ý rồi chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũ cùng các đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ cho Công ty Thiên An Phát sai quy định.

Ngày 10/12/2020, ông Lê Đức Giang ký giấy phép cho Công ty Thiên An Phát được khai thác hơn 46.000m3. Hành vi này bị xác định vi phạm Nghị định 158/2016 quy định chi tiết một số điều của Luật Khoáng sản. Kết luận định giá thể hiện, hơn 46.000m3 cát ở thể tự nhiên có giá trị gần 5,2 tỷ đồng, đây là thiệt hại do nhóm ông Lê Đức Giang gây ra.

Cũng theo cáo trạng, sau khi được cấp phép, Giám đốc Công ty Thiên An Phát Nguyễn Xuân Tùng đã nhiều lần tặng quà lễ, tết cho các cán bộ. Trong đó, “tặng” cựu Phó chủ tịch Lê Đức Giang tổng số tiền 180 triệu đồng; đưa ông Phạm Văn Hoành (cựu Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường) 60 triệu đồng; Nguyễn Thế Hùng (cựu Trưởng phòng Tài nguyên Khoáng sản) 35 triệu và Nguyễn Văn Tâm (cựu chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa) 20 triệu.

Đối với hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, cáo trạng nêu từ năm 2023 – 2025, Công ty Thiên An Phát đã khai thác hơn 582.000m3 cát nhưng tổng trữ lượng được cấp phép khai thác chỉ ở mức 159.000m3.

Như vậy, Công ty Thiên An Phát khai thác trái phép hơn 434.000m3 có giá trị hơn 75,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định, nhóm bị cáo tại Công ty Thiên An Phát để ngoài sổ sách kế toán, che giấu hơn 133.000m3 cát cũng như doanh thu có được từ số hàng này.

Hành vi che giấu của nhóm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 8 tỷ đồng.

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#Khai thác cát #Phó chủ tịch Thanh Hóa #Lê Đức Giang #Phó chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang

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