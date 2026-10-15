Việt Nam hoan nghênh chính sách thị thực mới của Nga

TPO - Việt Nam hoan nghênh chính sách của Nga về việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông theo sắc lệnh được Tổng thống Vladimir Putin ký.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng.

Nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Nga gần đây, hai bên đã ra tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong giai đoạn mới.

Tuyên bố nêu rõ, hai bên ủng hộ thúc đẩy mở rộng hợp tác lao động, tăng cường trao đổi du lịch giữa hai nước thông qua việc gia tăng số lượng các chuyến bay thường lệ và thuê chuyến, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga và hướng tới áp dụng chế độ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Trên tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh chính sách của Nga về việc miễn thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông theo sắc lệnh số 730 ngày 12/10/2026 của Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Việt Nam thí điểm miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang ký ban hành Nghị quyết số 325 về thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông khi đi du lịch theo đoàn, trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.

Theo nghị quyết này, chính sách miễn thị thực được áp dụng từ ngày 12/10/2026 đến hết ngày 31/12/2027 với công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị sử dụng, nhưng không bao gồm hộ chiếu của đặc khu hành chính Hong Kong và Macao.

Theo đó, đối tượng áp dụng là khách du lịch theo đoàn từ 2 người trở lên, tham gia chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Năm du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, phạm vi áp dụng tại tỉnh Khánh Hoà, bay thẳng từ Trung Quốc đại lục; theo nguyên tắc nhập cảnh và xuất cảnh qua cùng cửa khẩu.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, việc thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi theo đoàn tới tỉnh Khánh Hoà là bước đi cụ thể là để triển khai nhận thức chung cấp cao của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, trong đó có việc khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho du khách Trung Quốc đến tham quan du lịch, thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân, du lịch giữa hai nước, qua đó góp phần củng cố nền tảng xã hội Việt Nam - Trung Quốc, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Theo đại diện Bộ Ngoại giao, trong quá trình triển khai, các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ theo dõi, đánh giá để có những điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.