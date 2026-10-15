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Đà Nẵng đưa việc xử lý nhà đất dôi dư vào KPI người đứng đầu

Nguyễn Thành

TPO - UBND TP Đà Nẵng yêu cầu xử lý, khai thác triệt để các cơ sở nhà, đất dôi dư trong năm 2026, đồng thời đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ này vào tiêu chí đánh giá KPI của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ngày 15/10, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành công văn về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính liên quan đến sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Đối với những cơ sở không sử dụng quá 12 tháng, các đơn vị phải khẩn trương báo cáo để có phương án xử lý, đặc biệt là những trường hợp đã được cơ quan thanh tra chỉ ra.

Cận cảnh nhà, đất dôi dư ở Đà Nẵng. Video: Nguyễn Thành.

Thành phố đặt mục tiêu khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất công bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026. Các cơ sở đủ điều kiện phải được đưa vào xử lý, khai thác ngay, tránh tình trạng tài sản công tiếp tục bị bỏ trống, gây lãng phí.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố được yêu cầu khẩn trương rà soát, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác của danh mục nhà, đất dôi dư đã tiếp nhận; tổ chức xử lý, khai thác theo phương án phù hợp, hoàn thành trước ngày 15/12. Đối với các cơ sở đã có quyết định giao nhưng chưa hoàn tất bàn giao, tiếp nhận, các đơn vị liên quan phải khẩn trương phối hợp thực hiện.

Thời hạn hoàn thành bàn giao, tiếp nhận đối với các cơ sở còn vướng mắc về hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ranh giới hoặc hiện trạng nhà, đất là trước ngày 15/11. Những khó khăn vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để kịp thời tháo gỡ.

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Một trụ sở dôi dư sau khi thực hiện sắp xếp sáp nhập Quảng Nam và Đà Nẵng.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì rà soát, tham mưu ban hành các văn bản cần thiết, đôn đốc tiến độ và theo dõi việc cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý nhà, đất dôi dư. Đồng thời, cơ quan này phải kịp thời báo cáo các trường hợp chây ỳ, đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn hoặc có dấu hiệu trục lợi trong quá trình xử lý tài sản công.

Đối với các cơ sở đã được phê duyệt phương án điều chuyển làm trụ sở hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp, đơn vị tiếp nhận phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục, sửa chữa, cải tạo nếu cần thiết để đưa vào sử dụng, không để xảy ra tình trạng nhận bàn giao nhưng tiếp tục bỏ trống.

UBND thành phố giao Thanh tra thành phố tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công, yêu cầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, bảo đảm không thất thoát, lãng phí.

Sở Nội vụ được giao khẩn trương xây dựng và đưa vào áp dụng tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương gắn với công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư.

Đây được xem là cơ sở để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, thúc đẩy tiến độ xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sau sắp xếp, Đà Nẵng có 828 cơ sở nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng. Trong đó, có 247 cơ sở được chuyển đổi công năng phục vụ nhà ở công vụ, lĩnh vực y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng. Đối với 581 cơ sở còn lại, thành phố giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND các xã, phường tiếp nhận, xử lý theo quy định.

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#nhà đất #đà nẵng #KPI #tài sản công #xử lý nhà đất #quản lý tài sản #sắp xếp tổ chức

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