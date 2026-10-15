Hình ảnh đoàn viên trang nghiêm đón liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trở về

TPO - Trước câu hỏi của đại biểu thanh niên về tình trạng hiện cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chỉ ra nguyên nhân, nêu các nhóm giải pháp nhằm giảm tình trạng thất nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho người trẻ, trong bối cảnh AI cạnh tranh gay gắt.