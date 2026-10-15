Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Hình ảnh đoàn viên trang nghiêm đón liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trở về

Phú Nguyễn

TPO - Trong hành trình đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đoàn viên, thanh niên xã Thanh Thủy và xã Vị Xuyên đã tích cực tham gia đón đoàn, hỗ trợ công tác tổ chức và di chuyển hài cốt. Những việc làm lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc, tinh thần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ Tuyên Quang.

gam2.jpg
gam.jpg
Sáng 15/10, đông đảo đoàn viên, thanh niên xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tham gia hỗ trợ công tác tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sĩ, góp phần để buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
vixuyen.jpg
Chị Trần Thị Gấm - Bí thư Đoàn xã Vị Xuyên cho biết, nhiều ngày trước buổi lễ, lực lượng đoàn viên đã triển khai dọn dẹp vệ sinh môi trường, sắp xếp đội hình các khối, chuẩn bị biển chỉ dẫn và cử người đón tiếp đại biểu, hướng dẫn tại các điểm, trong đó có khu vực chợ Đạo Đức và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Các phần việc được chuẩn bị chu đáo, góp phần bảo đảm buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.
gam3.jpg
viuyen.jpg
Cẩn trọng trong từng phần việc, tuổi trẻ xã Vị Xuyên góp phần việc thiết thực của mình để Lễ truy điệu, an táng 93 liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính.
tq4.jpg
Chiều 14/10, đoàn viên, thanh niên xã Thanh Thủy tham gia lễ tiễn đưa 93 hài cốt liệt sĩ﻿ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.
tq23.jpg
Đoàn viên, thanh niên phối hợp với các lực lượng đón đoàn di chuyển hài cốt liệt sĩ, bảo đảm quá trình thực hiện diễn ra trang nghiêm, chu đáo.
tq3.jpg
Hoạt động là dịp để tuổi trẻ Tuyên Quang tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Xem thêm

#Tuổi trẻ Tuyên Quang #Đền ơn đáp nghĩa #Liệt sĩ Vị Xuyên #Lễ viếng liệt sĩ #Truy điệu liệt sĩ #Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Cùng chuyên mục

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

TPO - Từ thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đáp ứng khoảng 19-20% nhu cầu vốn, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, kết nối nhà đầu tư và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh. Mục tiêu lớn hơn là tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tạo thêm việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

TPO - Trước câu hỏi của đại biểu thanh niên về tình trạng hiện cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chỉ ra nguyên nhân, nêu các nhóm giải pháp nhằm giảm tình trạng thất nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho người trẻ, trong bối cảnh AI cạnh tranh gay gắt.

Thanh niên hãy mạnh dạn nêu ý tưởng, sáng kiến đóng góp thiết thực phát triển đất nước

Thanh niên hãy mạnh dạn nêu ý tưởng, sáng kiến đóng góp thiết thực phát triển đất nước

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đưa ra ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến thiết thực để Chính phủ, các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển.

Hành động đẹp của 3 em nhỏ Đồng Nai

Hành động đẹp của 3 em nhỏ Đồng Nai

TPO - Khi đang di chuyển trên đường, 3 học sinh Trường TH&THCS Nam Cát Tiên nhặt được một chiếc điện thoại bị đánh rơi, các em đã chủ động mang tài sản đến Công an xã Nam Cát Tiên trình báo, nhờ tìm người đánh mất để trao trả.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự buổi gặp mặt, đối thoại với thanh niên. (Ảnh: Như Ý)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

TPO - Chiều nay, 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt, đối thoại với thanh niên về chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. Có hơn 50.000 câu hỏi đoàn viên, thanh niên gửi về bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới chương trình.

Tạo cơ chế để người trẻ khởi nghiệp tại quê hương

Tạo cơ chế để người trẻ khởi nghiệp tại quê hương

TPO - Trước thềm Đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, anh Trịnh Phương Nam - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình đề xuất có thêm cơ chế để thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương, có kinh phí thử nghiệm và sự đồng hành của chuyên gia, doanh nghiệp.

Khi ống kính quay ngược vào lòng mình

Khi ống kính quay ngược vào lòng mình

Nước Nga trong những câu chuyện kể của bố tôi ngày xưa đẹp lắm. Đó là một thiên đường của lòng nhân hậu, của những hàng bạch dương vàng rực trong tranh Levitan. Tuổi mười tám, tôi nuôi giấc mơ du học bằng chính những hình ảnh lấp lánh ấy.

Gia Lai tuyên dương 29 thanh niên sống đẹp

Gia Lai tuyên dương 29 thanh niên sống đẹp

TPO - Gia Lai tuyên dương 29 thanh niên sống đẹp, ghi nhận những đóng góp tích cực của tuổi trẻ, sự lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng.

Giám đốc ở Cà Mau đề xuất 'Doanh nghiệp lớn đồng hành cùng startup trẻ'

Giám đốc ở Cà Mau đề xuất 'Doanh nghiệp lớn đồng hành cùng startup trẻ'

TPO - Trước thềm chương trình đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên, những kiến nghị từ sinh viên, cán bộ Đoàn và doanh nhân trẻ Cà Mau đặt ra yêu cầu đổi mới cách hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng đồng hành lâu dài. Không chỉ cần nguồn vốn ban đầu, thanh niên khởi nghiệp còn cần dữ liệu, chuyên gia và thị trường để hiện thực hóa ý tưởng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe