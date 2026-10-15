Hình ảnh đoàn viên trang nghiêm đón liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trở về

TPO - Trong hành trình đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đoàn viên, thanh niên xã Thanh Thủy và xã Vị Xuyên đã tích cực tham gia đón đoàn, hỗ trợ công tác tổ chức và di chuyển hài cốt. Những việc làm lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc, tinh thần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ Tuyên Quang.
TPO - Từ thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đáp ứng khoảng 19-20% nhu cầu vốn, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, kết nối nhà đầu tư và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh. Mục tiêu lớn hơn là tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tạo thêm việc làm.
TPO - Tại chương trình đối thoại, trước câu hỏi của một nhà khoa học trẻ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Vũ Hải Quân đã có những chia sẻ tâm huyết về con đường nghiên cứu và 5 gợi ý để người trẻ chinh phục những đỉnh cao khoa học.
TPO - Trước câu hỏi của đại biểu thanh niên về tình trạng hiện cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chỉ ra nguyên nhân, nêu các nhóm giải pháp nhằm giảm tình trạng thất nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho người trẻ, trong bối cảnh AI cạnh tranh gay gắt.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đưa ra ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến thiết thực để Chính phủ, các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển.
TPO - Trong chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà, biểu dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực, trong đó có ca sĩ Hòa Minzy và rapper Đen.
TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Hội LHTN Việt Nam dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).
TPO - Khi đang di chuyển trên đường, 3 học sinh Trường TH&THCS Nam Cát Tiên nhặt được một chiếc điện thoại bị đánh rơi, các em đã chủ động mang tài sản đến Công an xã Nam Cát Tiên trình báo, nhờ tìm người đánh mất để trao trả.
TPO - Chiều nay, 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt, đối thoại với thanh niên về chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. Có hơn 50.000 câu hỏi đoàn viên, thanh niên gửi về bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới chương trình.
TPO - Từ một ý tưởng AI đến sản phẩm có khả năng ứng dụng thực tế là hành trình cần nhiều hơn năng lực công nghệ. Người trẻ cần được trang bị kỹ năng khởi nghiệp, tiếp cận nguồn vốn và kết nối với doanh nghiệp để hoàn thiện sản phẩm, tìm kiếm khách hàng.
TPO - Trước thềm Đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, anh Trịnh Phương Nam - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình đề xuất có thêm cơ chế để thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương, có kinh phí thử nghiệm và sự đồng hành của chuyên gia, doanh nghiệp.
Nước Nga trong những câu chuyện kể của bố tôi ngày xưa đẹp lắm. Đó là một thiên đường của lòng nhân hậu, của những hàng bạch dương vàng rực trong tranh Levitan. Tuổi mười tám, tôi nuôi giấc mơ du học bằng chính những hình ảnh lấp lánh ấy.
TPO - Không giảng đường hay sách vở, trên tay chỉ có nhành hoa trắng nhưng buổi sáng trên đường phố ngày 14/10 đã trở thành tiết học đặc biệt về sự biết ơn các anh hùng liệt sĩ và lòng yêu nước, tự hào dân tộc của các bạn trẻ, học sinh, sinh viên tại TPHCM.
TPO - Anh Nguyễn Trịnh Trung Trực - Phó Chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật TP Cần Thơ mong sẽ có những chính sách phù hợp để tạo cơ hội việc làm cho thanh niên khuyết tật, trước thềm chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên, diễn ra vào chiều nay 15/10, tại Hà Nội.
TP - Trải qua 70 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã trở thành “mái nhà chung” của hàng triệu thanh niên, nơi hội tụ sức mạnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến.
TPO - Gia Lai tuyên dương 29 thanh niên sống đẹp, ghi nhận những đóng góp tích cực của tuổi trẻ, sự lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng.
TPO - Trước thềm chương trình đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên, những kiến nghị từ sinh viên, cán bộ Đoàn và doanh nhân trẻ Cà Mau đặt ra yêu cầu đổi mới cách hỗ trợ khởi nghiệp theo hướng đồng hành lâu dài. Không chỉ cần nguồn vốn ban đầu, thanh niên khởi nghiệp còn cần dữ liệu, chuyên gia và thị trường để hiện thực hóa ý tưởng.