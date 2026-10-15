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Giới trẻ

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Gia Lai tuyên dương 29 thanh niên sống đẹp

Trương Định

TPO - Gia Lai tuyên dương 29 thanh niên sống đẹp, ghi nhận những đóng góp tích cực của tuổi trẻ, sự lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng.

Tối 15/10, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), với sự tham dự của hơn 300 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

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Anh Nguyễn Tấn Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai phát biểu. Ảnh: Trương Định

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tấn Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: Dấu mốc 70 năm là dịp để các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời xác định rõ trách nhiệm trong chặng đường phía trước.

Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tuổi trẻ Gia Lai tiếp tục đoàn kết, phát huy thế mạnh từng địa phương, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Trong đó, chú trọng hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế; chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn; tham gia phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai cũng đề nghị các cấp bộ Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lắng nghe và đồng hành với nhu cầu chính đáng của thanh niên.

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Anh Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” cho cán bộ Hội. Ảnh: Trương Định

“Mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Chủ động học tập, nâng cao kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ, mạnh dạn khởi nghiệp, tích cực tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Cán bộ Hội cần gần gũi hội viên, kết nối nguồn lực, tổ chức các hoạt động thiết thực, cùng với thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa, sống có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng”, anh Hưng đề nghị.

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Trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp”. Ảnh: Trương Định
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Tuyên dương, ghi nhận những đóng góp tích cực của tuổi trẻ và lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng. Ảnh: Trương Định

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” cho 16 cán bộ Đoàn, Hội các cấp; trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” cho 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các hoạt động của Hội. Ban tổ chức cũng trao giải Cuộc thi “Thanh thiếu nhi Gia Lai bảo tồn văn hóa dân tộc” năm 2026.

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#Gia Lai #thanh niên sống đẹp #tuyên dương #kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam #Tỉnh Đoàn Gia Lai #Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai #Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”

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