Nơi khát vọng thanh niên hòa vào nhịp đập đất nước

TP - Trải qua 70 năm xây dựng, rèn luyện và trưởng thành, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam đã trở thành “mái nhà chung” của hàng triệu thanh niên, nơi hội tụ sức mạnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã có những chia sẻ tâm huyết với Tiền Phong về hành trình vẻ vang và tâm thế của tổ chức Hội trước ngưỡng cửa kỷ nguyên mới.

Anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao ngọn đuốc “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến đại diện thanh niên dịp kỷ niệm 70 năm. Ảnh: Xuân Tùng

“Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt hành trình 70 năm

- Thưa anh, nhìn lại chặng đường 70 năm qua, “sợi chỉ đỏ” nào đã tạo nên sức sống mãnh liệt của tổ chức Hội trong lòng các thế hệ thanh niên Việt Nam?

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam thực sự trở thành “mái nhà chung”, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước cùng phấn đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước.

"Sợi chỉ đỏ" xuyên suốt ấy chính là lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo. Từ tinh thần “Xếp bút nghiên lên đường tranh đấu”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Thanh niên sống đẹp – sống có ích”… trước đây cho đến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hôm nay đã khẳng định thanh niên Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước.

Truyền thống “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” chính là sự kết nối giữa các thế hệ, đưa Hội thành một đội quân xung kích với trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, khối óc sáng tạo, bản lĩnh làm chủ khoa học công nghệ để vươn ra biển lớn.

Hội viên, thanh niên trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” - căn cước của thanh niên hiện đại

- Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành thương hiệu của Hội LHTN Việt Nam. Anh đánh giá thế nào về tầm ảnh hưởng của phong trào này trong việc khơi dậy khát vọng của thanh niên hiện nay?

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” không đơn thuần là một phong trào, mà trở thành thông điệp chung, gần gũi, có khả năng kết nối rộng rãi các tầng lớp thanh niên. Đó chính là lời hiệu triệu, một triết lý sống và là “căn cước” của thanh niên Việt Nam hiện đại.

Phong trào đã chuyển hóa lòng yêu nước từ những khái niệm trừu tượng thành hành động cụ thể. Mỗi thanh niên có thể tham gia bằng công việc, sở trường và điều kiện của mình; từ giữ gìn văn hóa, học tập, lao động sáng tạo đến tình nguyện, bảo vệ môi trường, hướng về biên giới, biển đảo quê hương.

"Tôi yêu Tổ quốc tôi" đã hiệu triệu, kết nối thanh niên Việt Nam góp trí lực dựng xây đất nước. (Trong ảnh, trí thức trẻ Việt Nam tham gia Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"). Ảnh: Xuân Tùng

Một trong những điểm nhấn nổi bật của phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hiện nay là sự gắn kết với "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới". Chúng ta không chỉ yêu nước bằng nhiệt huyết mà còn bằng trí tuệ.

Việc Hội chú trọng hỗ trợ thanh niên ứng dụng AI, chuyển đổi số hay bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc chính là cách để người trẻ yêu nước một cách văn minh, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Khi mỗi thanh niên tự làm chủ công nghệ, tự tin khẳng định mình trên bản đồ quốc tế, đó chính là biểu hiện rực rỡ nhất của tình yêu Tổ quốc.

Anh Nguyễn Kim Quy. “Chúng ta không chỉ yêu nước bằng nhiệt huyết mà còn bằng trí tuệ. Việc Hội chú trọng hỗ trợ thanh niên ứng dụng AI, chuyển đổi số hay bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc chính là cách để người trẻ yêu nước một cách văn minh, chuyên nghiệp và hiệu quả nhất. Khi mỗi thanh niên tự làm chủ công nghệ, tự tin khẳng định mình trên bản đồ quốc tế, đó chính là biểu hiện rực rỡ nhất của tình yêu Tổ quốc”, anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động phát huy chuyên môn hướng tới cộng đồng. (Trong ảnh, hoạt động khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe trong hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng ở Hưng Yên). Ảnh: Xuân Tùng

Đánh thức tinh thần khởi nghiệp quốc gia

- Trong bối cảnh mới, tổ chức Hội LHTN Việt Nam làm gì để thực hiện hiệu quả hơn việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, thưa anh?

Mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng gắn liền với sứ mệnh của tổ chức Hội. Bước vào giai đoạn mới, Hội xác định “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.

Để thực hiện được điều này, tổ chức Hội sẽ tập trung vào 3 đột phá.

Thứ nhất, chuyển đổi số toàn diện: không chỉ là truyền thông, mà là quản lý hội viên trên nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ thanh niên học tập, lao động và khởi nghiệp.

Thứ hai, đổi mới phương thức tập hợp. Chúng tôi không chỉ tập hợp thanh niên qua các buổi lễ, mà qua các cộng đồng nghề nghiệp, sở thích, các nhóm thanh niên yếu thế, thanh niên công nhân ở các khu nhà trọ, hay trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài.

Thứ ba, hỗ trợ khởi nghiệp thực chất. Tổ chức Hội sẽ kết nối các chuyên gia, doanh nhân trẻ để hỗ trợ thanh niên từ tư duy đến thị trường, đặc biệt là các mô hình khởi nghiệp xanh, kinh tế số và nông nghiệp công nghệ cao. Hội phải là chỗ dựa để thanh niên dám nghĩ, dám làm, dám thất bại và dám thành công.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và đại diện đơn vị đồng hành trao kinh phí hỗ trợ dự án khởi nghiệp thanh niên khuyết tật tại chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng

- Anh có thể chia sẻ thêm về những "cú hích" mà Hội sẽ tạo ra để đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong việc làm chủ công nghệ và tham gia phát triển kinh tế đất nước?

Chúng tôi xác định phải tạo môi trường để thanh niên nghiên cứu, làm chủ công nghệ mới. Thông qua việc triển khai các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp đến năm 2030, Hội sẽ đẩy mạnh đào tạo kỹ năng quản trị, kết nối vốn và thị trường.

Chúng tôi khuyến khích các mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm OCOP. Vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ được phát huy tối đa trong việc dẫn dắt, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Mục tiêu cuối cùng là khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, ý chí làm giàu chính đáng, giúp thanh niên không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn mang trong mình trách nhiệm với cộng đồng và tuân thủ pháp luật.

- Trong dịp Hội LHTN Việt Nam tròn 70 năm Ngày truyền thống, anh gửi gắm thông điệp gì đến hội viên, thanh niên Việt Nam?

Hội LHTN Việt Nam là ngôi nhà chung của tất cả các bạn. Hãy tham gia cùng chúng tôi để cảm nhận sức trẻ, để cùng yêu Tổ quốc và yêu chính những giá trị mà chúng ta tạo ra. Dù bạn là ai, đang ở đâu, tổ chức Hội luôn sẵn sàng đồng hành, tạo cơ hội để bạn được cống hiến, được trưởng thành và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng ta hãy cùng nhau viết tiếp trang sử 70 năm truyền thống bằng sự nhiệt huyết, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, tổ chức Hội LHTN Việt Nam luôn xác định nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về việc không được để bất kỳ thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội. Vì vậy, các hoạt động đợt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội được thiết kế, tổ chức để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong và ngoài nước; đồng thời chú trọng lan tỏa tinh thần – hành động yêu Tổ quốc. Các bạn trẻ tham gia các hoạt động thấy vui, thấy yêu và tự nguyện gắn kết với tổ chức Hội.

Xin trân trọng cảm ơn anh!