Lạng Sơn phát huy sức trẻ, tạo động lực phát triển vùng biên

Tại chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ngày hội Thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo tỉnh Lạng Sơn tổ chức ngày 14/10, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cấp bộ Hội phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Phát biểu tại chương trình, ông Đoàn Thành Công - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn nhấn mạnh, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là dịp ôn lại chặng đường vẻ vang, tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

“Từ khi thành lập ngày 15/10/1956, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trở thành mái nhà chung tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên cùng rèn luyện, cống hiến, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống đó, các cấp Hội ở Lạng Sơn đã đẩy mạnh hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, chăm lo thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp” – ông Đoàn Thành Công thông tin.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thị Thanh Nhàn tặng hoa, chúc mừng chương trình kỷ niệm chiều 14/10. Ảnh: Trọng Đảng

Theo ông Đoàn Thành Công, trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, công tác Hội cần tiếp tục đổi mới cách thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường kỹ năng số, năng lực hội nhập và khả năng thích ứng. Ông đề nghị các cấp bộ Hội tập trung bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến; mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội trách nhiệm, gần gũi thanh niên; tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ tuổi trẻ.

Đánh giá kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, bà Trần Thị Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ghi nhận những nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và chăm lo nhu cầu thiết thực của hội viên. Trong giai đoạn 2024 - 2026, các cấp Hội đã tổ chức hơn 300 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thu hút trên 45.000 lượt hội viên, thanh niên; hỗ trợ 22 mô hình phát triển kinh tế, khởi nghiệp; tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hơn 21.000 lượt thanh niên. Các hoạt động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, bảo vệ môi trường và khắc phục hậu quả thiên tai cũng góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.

Theo bà Nhàn, Lạng Sơn hiện có hơn 221.000 thanh niên, chiếm khoảng 23,5% dân số toàn tỉnh. Đây là nguồn nhân lực quan trọng để địa phương phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp hàng hóa và thúc đẩy chuyển đổi số. Thanh niên cần chủ động học nghề, nâng cao trình độ, ngoại ngữ, kỹ năng số, kỷ luật lao động và mạnh dạn đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp Hội củng cố tổ chức, đổi mới phương thức kết nối thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có tôn giáo, thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên giới và người trẻ làm việc xa quê. Hoạt động Hội cần gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng, thương mại điện tử và kinh tế cửa khẩu; đồng thời tăng cường tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, kết nối việc làm, hỗ trợ vốn và khởi nghiệp.

Bà Nhàn cũng đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương và doanh nghiệp phối hợp, tạo điều kiện, huy động nguồn lực để thanh niên phát triển toàn diện, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc và tham gia xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.