Thanh niên hãy mạnh dạn nêu ý tưởng, sáng kiến đóng góp thiết thực phát triển đất nước

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đưa ra ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến thiết thực để Chính phủ, các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển.

Chiều 15/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, đối thoại với thanh niên về chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Đất nước đạt được bước phát triển mạnh mẽ

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết thời gian qua, đất nước đã đạt được bước phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế số.

Trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn và công nghệ blockchain được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, giúp nâng cao hiệu suất và tối ưu hóa quy trình làm việc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại chương trình đối thoại với thanh niên 2026. Ảnh: Dương Triều

Chính phủ và doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa các nền tảng số vào quản lý, sản xuất và dịch vụ, góp phần nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng sôi động, thu hút sự tham gia của nhiều tài năng trẻ với những ý tưởng đột phá. Những thành tựu này đã tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Dương Triều

Theo ông Hải, chương trình gặp mặt, đối thoại hôm nay là một dịp rất ý nghĩa để Chính phủ, Thủ tướng lắng nghe, những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trên con đường học tập, lập nghiệp và khát vọng hoàn thiện bản thân, cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự phát triển chung của đất nước.

Chương trình đối thoại cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng Chính phủ đối với thanh niên; qua đó, tiếp tục phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển

Dẫn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn do các thanh niên”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, trách nhiệm của thanh niên hôm nay không chỉ là học tập, rèn luyện mà còn phải tiên phong trước những thay đổi quan trọng, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên mới.

Ông Hải khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn xác định thanh niên là lực lượng quan trọng, là rường cột của nước nhà, là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc. Quan điểm này được thể hiện sâu sắc trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Thanh niên tham gia chương trình đối thoại. Ảnh: Như Ý

Theo Bộ trưởng, để các chủ trương, chính sách, pháp luật về thanh niên đi vào cuộc sống, tạo tác động tích cực, hiệu quả và thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, cần tăng cường đối thoại, lắng nghe và tiếp thu ý kiến từ chính người trẻ. Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số.

“Tôi tin rằng, với tinh thần mạnh mẽ, khát vọng, sáng tạo, dấn thân và không ngại khó khăn, thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng của mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh.

Ông đồng thời đề nghị đoàn viên, thanh niên mạnh dạn đưa ra ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến thiết thực để Chính phủ, các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển.