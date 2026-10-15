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Cà Mau đầu tư 14.000 tỷ bê tông hóa hơn 8.400km đường nông thôn

Tân Lộc

TPO - Sáng 15/10, Cà Mau đã chính thức khởi công những tuyến bê tông hóa đường nông thôn đầu tiên trong kế hoạch xây dựng hơn 8.470km từ nay tới năm 2030, tổng vốn chương trình dự kiến hơn 14.000 tỷ đồng.

Lễ ra quân diễn ra đồng thời tại 19 xã trên địa bàn. Chương trình nhằm tạo bước đột phá chiến lược về hạ tầng và mở ra diện mạo mới cho vùng nông thôn Cà Mau trong chặng đường mới.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho rằng, giao thông nông thôn là mạch máu cho phát triển kinh tế - xã hội. Sự kiện hôm nay không chỉ khởi công những con đường bê tông mới, còn bắt đầu cho một tư duy hành động quyết liệt, lấy sự hài lòng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân làm trung tâm phục vụ.

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Ông Nguyễn Hồ Hải - Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại Lễ ra quân khởi công xây dựng đường giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Hải, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ nhựa hóa hoặc bê tông hóa 100% tuyến đường xã, đường liên xã; xây mới và bê tông hóa 100% các tuyến đường nối khóm, ấp. Qua đó xóa triệt để các điểm nghẽn lưu thông, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa, đi lại, thúc đẩy thương mại và nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau cũng lưu ý, quá trình thi công phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ quan, không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay tiêu cực. Các địa phương tăng cường vận động người dân tự nguyện hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công tham gia mở đường.

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Các tuyến đường nông thôn được bê tông hóa theo hướng nhà nước và nhân dân cùng làm.

Cà Mau đặt mục tiêu, từ nay tới năm 2030, sẽ xây dựng hơn 4.000 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài trên 8.400km, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 14.000 tỷ đồng. Trong tổng vốn này, có gần 12.400 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, trên 1.400 tỷ đồng vốn xã hội hóa để làm cầu, và khoảng 230 tỷ đồng phần người dân địa phương tham gia (theo Nghị quyết 16-NQ/TU của Tỉnh ủy Cà Mau).

Ngay sau lễ phát động, các tuyến đường nông thôn tại 19 xã ở Cà Mau đã được triển khai thi công bê tông hóa, với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân địa phương.

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    #Cà Mau #giao thông nông thôn #xây dựng đường #phát triển kinh tế #hạ tầng

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