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Thế giới

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ nối lại các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga sau sức ép từ Washington yêu cầu dừng chiến dịch.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga, bất chấp sức ép từ Washington.

“Lệnh cấm tấn công các nhà máy lọc dầu đã được dỡ bỏ. Chúng tôi đã xong việc rồi”, ông Zelensky nói với tờ Financial Times trong cuộc phỏng vấn tại London.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố về một thỏa thuận cho phép Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Động thái này vấp phải sự chỉ trích từ một số nhà lập pháp Mỹ và các đồng minh châu Âu.

“Thật đáng tiếc khi chúng ta mất đi một đối tác mạnh mẽ”, nhà lãnh đạo Ukraine nói, đồng thời cáo buộc ông Trump nghiêng về phía Nga trong cuộc xung đột. Ông cho rằng Washington cần giữ lập trường trung lập.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Căng thẳng giữa Kiev và Washington gia tăng trong bối cảnh xuất hiện thông tin về việc hạn chế dịch vụ Starlink dành cho quân đội Ukraine. Hệ thống vệ tinh do SpaceX vận hành đóng vai trò quan trọng trong liên lạc trên chiến trường và điều khiển máy bay không người lái của lực lượng Ukraine.

Ông Zelensky cảnh báo các hạn chế này có thể khiến thương vong gia tăng, khi Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông kêu gọi tỷ phú Elon Musk khôi phục dịch vụ, đồng thời bày tỏ hy vọng sự gián đoạn xuất phát từ sự cố kỹ thuật.

Hôm thứ Tư, ông Musk cho biết Starshield, hệ thống vệ tinh quân sự, thuộc sở hữu và chịu sự kiểm soát của chính phủ Mỹ. Theo ông, Washington có quyền quyết định các hạn chế đối với việc sử dụng hệ thống này. Ông cũng nhấn mạnh Starlink là dịch vụ thương mại phục vụ cả mục đích dân sự và quốc phòng, nhưng không nên được sử dụng cho các hoạt động quân sự tấn công.

Các thông tin về việc hạn chế sử dụng dịch vụ Starlink được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng việc giảm chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ có thể làm suy yếu khả năng phát hiện các cuộc tấn công tên lửa của Nga và bảo vệ các thành phố của Ukraine.

Các quan chức Ukraine cho biết, việc mất quyền tiếp cận thông tin tình báo có thể tạo lợi thế cho lực lượng Nga trên chiến trường. Trong khi đó, một quan chức châu Âu đặt câu hỏi về lời giải thích của Washington cho rằng điều kiện thời tiết gây ra những khoảng trống trong hệ thống cảnh báo tên lửa.

Đầu tuần này, Nga đã liên tiếp phóng các tên lửa đạn đạo nhằm vào cơ sở hạ tầng và một nhà máy điện lớn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo trước nào về các vụ phóng từ các đối tác phương Tây.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump được cho là đã cảnh báo có thể đình chỉ chia sẻ thông tin tình báo và ngừng cho phép các nước châu Âu mua vũ khí Mỹ để chuyển cho Ukraine, nếu Kiev không dừng các cuộc tấn công sâu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Tranh chấp giữa Kiev và Washington tiếp tục diễn ra khi Nga tiếp tục tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Moscow đã khiến hơn 600.000 người Ukraine mất điện.

Nga cũng gia tăng các cuộc tấn công đường không trong bối cảnh giao tranh trên chiến trường chưa có nhiều chuyển biến. Cả hai bên đều nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương, làm gia tăng sức ép lên hệ thống điện.

Kyiv Post

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#Xung đột Nga-Ukraine #Tổng thống Zelensky #Starlink #Washington #chiến tranh #tấn công #cơ sở năng lượng #nhà máy lọc dầu

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