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Mỹ Tâm bán hết sạch 10.000 vé trong 5 phút

Trạch Dương

TPO - Mỹ Tâm thông báo 10.000 vé mở bán sớm của concert See the Light Day 2 tại TPHCM hết sạch sau 5 phút. Tốc độ tiêu thụ vượt đợt bán sớm của đêm diễn tại Hà Nội năm 2025.

Ngày 15/10, Mỹ Tâm thông báo toàn bộ 10.000 vé trong đợt mở bán sớm concert See the Light Day 2 đã có người mua sau 5 phút. Đợt bán vé bắt đầu lúc 11h, chương trình dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại TPHCM.

Mỹ Tâm cho biết cô bất ngờ trước sức mua của khán giả. Năm 2025, Mỹ Tâm cần đến 38 phút để bán hết 10.000 vé mở bán sớm concert See The Light tại Hà Nội.

Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn khán giả và cộng đồng Tri âm đã ủng hộ chương trình. Thông báo hết vé nhanh chóng nhận được nhiều bình luận. Không ít người bất ngờ vì thời gian mua vé quá ngắn. “Mới mở bán vé sớm mà đã hết thế này”, một tài khoản bình luận. Khán giả khác viết: “Mở mắt ra đã hết vé thế này”.

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See the Light Day 2 tiếp nối thành công của đêm diễn ở Hà Nội.

“Quá đỉnh chị ơi. Chúng ta hẹn gặp nhau nhé”, một người xem chia sẻ. Một số tài khoản đăng ảnh giao dịch mua vé thành công, trong khi những người chưa mua được tiếp tục chờ đợt bán chính thức.

Concert Mỹ Tâm tại TPHCM có 6 hạng vé, giá từ 1,5 đến 4,6 triệu đồng. Hai hạng vé đứng giá 1,5 triệu đồng và Fanzone giá 2,5 triệu đồng. Các hạng ngồi lần lượt được bán với giá 2,7 triệu đồng, 3,4 triệu đồng, 4 triệu đồng và cao nhất là SVIP với giá 4,6 triệu đồng.

Theo thông tin từ ê-kíp, khán giả mua vé sớm hạng Super VIP được tham dự buổi soundcheck cùng Mỹ Tâm ngày 20/11. Nữ ca sĩ cùng giám đốc âm nhạc Hoài Sa và ban nhạc đã chốt danh mục biểu diễn. Cô đồng thời tập luyện thể lực và vũ đạo chuẩn bị đón hàng chục nghìn khán giả.

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See the Light Day 1 tại sân vận động Mỹ Đình hút gần 40.000 khán giả.

See the Light Day 2 nối tiếp concert diễn ra tối 13/12/2025 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Trong đợt bán sớm của đêm diễn đầu tiên, Mỹ Tâm thông báo bán hết 10.000 vé sau 38 phút. Toàn bộ 22.000 vé sau đó cũng sold out nhanh chóng.

Đêm diễn tại Hà Nội thu hút khoảng 40.000 khán giả, xác lập quy mô người xem lớn nhất trong sự nghiệp Mỹ Tâm. Đây cũng được ghi nhận là concert cá nhân đông khán giả nhất của một nghệ sĩ Việt tại thời điểm tổ chức.

Với See The Light, Mỹ Tâm là nghệ sĩ Việt đầu tiên tổ chức ba live show riêng tại sân vận động Mỹ Đình, sau Yesterday & Now (2004) và Tri âm năm (2022). Riêng Tri âm từng quy tụ khoảng 30.000 người xem.

Đêm nhạc năm 2025 có sân khấu rộng hơn 75 m, đường catwalk dài hơn 40 m và hệ thống màn hình LED khoảng 1.650 m2. Hơn 1.000 nhân sự tham gia thi công, hoàn thiện kỹ thuật trong 14 ngày. Chương trình kết hợp các ca khúc quen thuộc với bản phối mới, trong đó có phần biểu diễn cùng rapper Đen.

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