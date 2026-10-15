Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Cảnh báo từ cái chết của 6 'thánh ăn'

Minh Vũ

TPO - Trần Tử Di qua đời hồi tháng 9, là trường hợp mới nhất trong số các thánh ăn Trung Quốc chết vì nhiệm vụ livestream ăn uống quá mức.

Trang Sina đưa tin hai tháng sau khi "thánh ăn" Trần Tử Di (tài khoản Ganfan Yingying) qua đời, cha mẹ của cô cho biết cơ quan chức năng vẫn chưa công bố kết luận khám nghiệm tử thi.

Gia đình hot girl quá cố hoài nghi nguyên nhân khiến con gái ra đi ở tuổi 24 có nhiều điều khuất tất. Giai đoạn cuối đời, cô thăm khám, nằm viện điều trị tại một số bệnh viện ở Sơn Đông, Thiên Tân.

Theo Sina, có thông tin Trần Tử Di ngưng tim do hạ kali trong máu do quá trình ăn uống kéo dài, liên tục nhồi nhét lượng lớn thực phẩm. Đáng chú ý, đây là ca đột tử thứ 6 trong vòng 5 năm qua, liên quan tới các chương trình phát sóng ăn uống tại Trung Quốc.

tran-tu-di12.jpg
"Thánh ăn" Trung Quốc Trần Tử Di qua đời do ăn uống vô độ trong thời gian dài để livestream kiếm tiền.

Khảo sát cho thấy hàng triệu khán giả hằng ngày vẫn theo dõi các livestream ăn uống trên các nền tảng video ngắn. Để phục vụ nhu cầu này, hàng trăm, hàng nghìn streamer đã ăn uống vô độ, sử dụng những điểm gây chú ý như "lượng thức ăn lớn", "độ ăn độc lạ, thậm chí kinh dị" để thu hút người xem.

"Thánh ăn" nổi tiếng như Trần Tử Di tham gia livestream kéo dài 3-4 giờ. Cô liên tục ăn nhiều món như óc cừu, tủy xương bò, phi lê cá hồi mảng lớn, giò heo với khẩu phần to, nhiều gia vị, béo ngậy.

Có lần, cô từng gây sốt khi ăn khoảng 60-70 quả trứng bắc thảo trong một buổi livestream. Trần Tử Di gần như không nhai mà chỉ cắn những miếng lớn rồi nuốt ngay lập tức. Các buổi phát sóng được thực hiện hằng ngày. Sau đó, cô dùng các cách khác nhau để nôn hết lượng thức ăn khổng lồ vừa nạp vào.

Hành vi này lâu dài ảnh hưởng xấu tới dạ dày, răng và họng của Trần Tử Di. Trần Tử Di cho biết nhiều lần phải nhập viện vì hạ kali máu, có thời điểm nồng độ kali trong máu xuống 2,3 mmol/L, thấp hơn đáng kể so với ngưỡng thông thường. Cô thừa nhận những vấn đề này liên quan đến công việc ăn uống trên mạng.

Khán giả chỉ nhìn thấy vài chục phút video. Nhưng đối với người thực hiện, đó là cả quy trình gồm chuẩn bị thức ăn, quay hoặc livestream trong thời gian dài, ăn lượng lớn thực phẩm, thức khuya, nghỉ ngơi không đầy đủ và tìm cách duy trì hình ảnh trước công chúng.

Các bác sĩ chỉ ra rằng việc ăn uống vô độ và kéo dài làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh như tăng lipid máu, viêm tụy, đột tử do tim và nhồi máu não.

Câu chuyện của Trần Tử Di nói riêng và hiện tượng đang phổ biến trên các nền tảng video ngắn nói chung, đang dấy lên hồi chuông cảnh báo về chứng cuồng ăn của các "thánh ăn", những người đang bán tính mạng vì tiền.

tran-tu-di2a.jpg
tran-tu-di15.jpg
Trần Tử Di có ước mơ trở thành vũ công, nhưng mắc chứng rối loạn ăn uống. Cô qua đời khi mới 24 tuổi, để lại lời cảnh báo cho những "thánh ăn" khác.

Các luật sư cũng cho biết ngay cả khi các chương trình livestream ăn uống (tên khác mukbang) được dán nhãn "màn trình diễn ảo", vẫn tạo ra tấm gương xấu về việc ăn uống vô độ và bị các cơ quan quản lý xử phạt theo pháp luật.

Từ năm 2020, các chiến dịch đặc biệt đã xử lý hơn 13.600 tài khoản tham gia vào hoạt động mukbang (phát sóng ăn uống) bất hợp pháp. Tuy nhiên, những hành vi mukbang méo mó này không biến mất. Chúng lại xuất hiện trở lại dưới những hình thức mới.

Một số đã chuyển từ "người ăn nhiều" thành "người đánh giá nhà hàng", trong khi những người khác chuyển từ "phát trực tiếp uống rượu say" sang "video ngắn say xỉn".

Các chuyên gia tin rằng gốc rễ của vấn đề nằm ở sự kết hợp của thuật toán, nền tảng, MCN, người phát trực tiếp và khán giả. Muốn xóa bỏ trào lưu ăn uống độc hại này, chỉ còn cách khiến cho hoạt động mukbang cực đoan không thể thu lợi.

Các cơ quan chức năng cũng cần đưa ra khung xử phạt nặng những người ăn uống quá mức. Khán giả, xã hội cần tẩy chay loại hình giải trí nguy hiểm, đánh đổi bằng tính mạng sức khỏe của người thực hiện như thế này.

Xem thêm

#Trần Tử Di #Ganfan Yingying #Trần Tử Di qua đời #thánh ăn trung quốc #sao Trung Quốc qua đời

Cùng chuyên mục

Người trẻ bắt đầu tẩy chay phim AI

Người trẻ bắt đầu tẩy chay phim AI

TPO - Khi Hollywood và các hãng phim đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), một bộ phận khán giả trẻ lại tìm đến những tác phẩm do con người sáng tạo, đặt ngành điện ảnh trước sức ép về chất lượng, bản quyền và tương lai của lao động nghệ thuật.

Nhóm bạn thân ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhóm bạn thân ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Nguyễn Hồng Hạ Nghi, đến từ Đà Nẵng, vẽ 7 người bạn cùng thi Hoa hậu Việt Nam 2026 lên bình gốm Chu Đậu - dòng gốm cổ nổi danh nay thuộc TP Hải Phòng. Mỗi người hiện lên qua nét riêng cô ghi nhớ, tạo thành món quà lưu giữ hành trình bên nhau.

Hình ảnh mới nhất của Xuân Mai

Hình ảnh mới nhất của Xuân Mai

TPO - Xuân Mai đã nghiêm túc nghĩ đến việc phát hành sản phẩm mới và trở lại đường đua nhạc Việt. Đó là tiết lộ của rapper LJ trong cuộc hội ngộ gây chú ý của 2 nghệ sĩ sau 17 năm.

Doãn Quốc Đam khiến khán giả khóc hết nước mắt

Doãn Quốc Đam khiến khán giả khóc hết nước mắt

TPO - Từ vai người chồng vũ phu khiến khán giả phẫn nộ ở tập 1 và người cha bật khóc khi chia tay vợ con trong tập 2 "Căn nhà không mái che", Doãn Quốc Đam tạo nên những cảm xúc trái ngược. Phân cảnh ly hôn của nhân vật Bình khiến nhiều người xem rơi nước mắt, đồng thời dành lời khen cho diễn xuất của nam diễn viên.

Thế giới phát chán tỷ phú công nghệ độc ác

Thế giới phát chán tỷ phú công nghệ độc ác

TPO - Những CEO lập dị, các tỷ phú quyền lực và thuật toán vượt khỏi tầm kiểm soát liên tục xuất hiện trên màn ảnh. Sau nhiều năm khai thác hình tượng “tech bro”, Hollywood đứng trước câu hỏi liệu những ông trùm công nghệ còn đủ sức khiến khán giả sợ hãi?

Thằng Cò 'Đất phương Nam' bán lẩu, giao hàng kiếm sống

Thằng Cò 'Đất phương Nam' bán lẩu, giao hàng kiếm sống

TPO - Phùng Ngọc livestream bán hàng, quay video và giao đồ ăn cho một quán lẩu ở TPHCM. Sau biến cố tình cảm và thời gian kinh doanh thua lỗ, Cò của "Đất phương Nam" tìm nguồn thu ổn định để trang trải sinh hoạt, trả dần các khoản nợ.

Cảnh báo từ chiêu trò đập tivi gây sốc của Phạm Thoại

Cảnh báo từ chiêu trò đập tivi gây sốc của Phạm Thoại

TPO - Sau chung kết Miss Grand International 2026, Phạm Thoại gây tranh cãi khi đăng video đập hỏng tivi, được cho là để thể hiện sự thất vọng trước kết quả của đại diện Việt Nam. Từ sự việc này, chuyên gia truyền thông cảnh báo về xu hướng khai thác hành vi gây sốc để thu hút tương tác và những tác động đối với khán giả trẻ.

Chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' trước khi bị bắt

Chủ kênh 'Già làng Tây Nguyên' trước khi bị bắt

TPO - Đỗ Thành Tín - chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” - bị bắt tạm giam trong vụ án liên quan chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Trước đó, Thành Tín đăng hàng nghìn video về đời sống, ẩm thực, đồng thời quảng cáo sản phẩm trên các tài khoản có hàng trăm nghìn người theo dõi.

Sao nhí mới 7 tuổi đã mua 6 căn nhà

Sao nhí mới 7 tuổi đã mua 6 căn nhà

TPO - Từ Mộc Ngôn 7 tuổi sở hữu tài khoản mạng xã hội gần 10 triệu người theo dõi. Cô bé có tính cách hoạt bát, gương mặt xinh xắn được khen "đẹp hơn cả AI".

Một phim Việt rời rạp, lỗ nặng

Một phim Việt rời rạp, lỗ nặng

TPO - "Bóng ma nhà hát" rời rạp với khoảng 2,4 tỷ đồng, nguy cơ thua lỗ lớn khi phát hành ngay thời điểm "Trại buôn người" đang làm mưa làm gió ngoài rạp Việt. Bốn phim lùi lịch để tránh đối thủ mạnh lại đang đứng trước cuộc cạnh tranh khác khi cùng dồn về cuối tháng 10.

Bị tung tin nhắn nói xấu, Á hậu Trịnh Mỹ Anh phải xin lỗi

Bị tung tin nhắn nói xấu, Á hậu Trịnh Mỹ Anh phải xin lỗi

TPO - Á hậu Miss Universe Vietnam Trịnh Mỹ Anh lên tiếng xin lỗi lúc rạng sáng vì bị gọi tên trong ồn ào lộ tin nhắn nhóm trò chuyện. Cô nhận trách nhiệm về những lời nói thiếu cân nhắc, cho rằng cuộc trò chuyện riêng tư không thể là lý do biện minh.

Ban tổ chức concert ở TPHCM xin lỗi vì ca sĩ ngã gãy xương sườn

Ban tổ chức concert ở TPHCM xin lỗi vì ca sĩ ngã gãy xương sườn

TPO - Ngày 12/10, ban tổ chức Sao concert tiếp tục lên tiếng xin lỗi sau sự cố khiến nghệ sĩ Khoai Vũ thuộc nhóm AEONUS bị ngã trên sân khấu. Trước đó, chương trình vướng nhiều tranh cãi liên quan nghệ sĩ rút lui sát ngày biểu diễn, chất lượng âm thanh, thời lượng tiết mục và cách bố trí chỗ ngồi cho khán giả.

Nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội

Nữ diễn viên bị chỉ trích dữ dội

TPO - Tống Giai đạt thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử ngành truyền hình Trung Quốc. Tuy nhiên, khán giả không hài lòng, chỉ trích cô trên khắp các trang mạng xã hội.

Đằng sau vận đỏ của 'Trại buôn người'

Đằng sau vận đỏ của 'Trại buôn người'

TPO - Cán mốc hơn 400 tỷ đồng, "Trại buôn người" tiếp tục thắng lớn giữa những tranh luận về kịch bản. Thành tích ấy càng đáng bàn khi "Anh hùng" cũng khai thác đề tài lừa đảo, chỉ thu khoảng 46,7 tỷ đồng. Bên cạnh sức hút của tác phẩm và hoạt động quảng bá, vận may đóng vai trò đến đâu trong cuộc đua phòng vé?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe