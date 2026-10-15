Mưa dông ập xuống, nhiều tuyến đường TPHCM lại biến thành sông

TPO - Cơn mưa dông lớn trút xuống TPHCM chiều 15/10 sau buổi sáng nhiều mây, âm u. Mưa kèm gió giật khiến nước đọng trên một số tuyến đường, gây khó khăn cho việc đi lại.

Clip: Mưa lớn tại khu vực phường Phú Định, TPHCM.

Khoảng 13 giờ ngày 15/10, mưa dông bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực tại TPHCM. Tại phường Phú Định và phường An Lạc, mưa lớn kèm gió mạnh, từng cơn gió rít và quật mạnh trên đường.

Ghi nhận tại đường Phạm Đức Sơn (phường Phú Định) và đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc), nước mưa bắt đầu đọng thành vũng ở một số đoạn, khiến người đi đường phải giảm tốc độ, di chuyển thận trọng.

Nhiều nơi tại TPHCM xuất mưa mưa lớn vào đầu giờ chiều 15/10.

Tại khu vực trung tâm TPHCM, trời tối sầm, nhiều người đi xe máy phải bật đèn để quan sát và lưu thông. Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường xuất hiện tình trạng ngập nước cục bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết và định vị sét lúc 13h10, vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa kèm dông, sét trên diện rộng tại khu vực trung tâm TPHCM và các khu vực lân cận.

Các khu vực được cảnh báo có mưa dông gồm nhiều phường ở trung tâm và phía đông, phía tây thành phố, cùng các địa bàn như Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ, Dĩ An, Bà Rịa, Phú Mỹ và nhiều xã, phường thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Đường Phạm Đức Sơn (phường Phú Định) xuất hiện tình trạng ngập nhẹ.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông tại các khu vực trên. Lượng mưa phổ biến từ 6-50mm, có nơi trên 50mm.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7, tương đương 8-17m/s. Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hình thế gây mưa dông là rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc, kết hợp nhiễu động hoạt động mạnh trong đới gió đông trên cao.