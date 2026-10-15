Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mưa dông ập xuống, nhiều tuyến đường TPHCM lại biến thành sông

Hữu Huy

TPO - Cơn mưa dông lớn trút xuống TPHCM chiều 15/10 sau buổi sáng nhiều mây, âm u. Mưa kèm gió giật khiến nước đọng trên một số tuyến đường, gây khó khăn cho việc đi lại.

Clip: Mưa lớn tại khu vực phường Phú Định, TPHCM.

Khoảng 13 giờ ngày 15/10, mưa dông bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực tại TPHCM. Tại phường Phú Định và phường An Lạc, mưa lớn kèm gió mạnh, từng cơn gió rít và quật mạnh trên đường.

Ghi nhận tại đường Phạm Đức Sơn (phường Phú Định) và đường Hồ Học Lãm (phường An Lạc), nước mưa bắt đầu đọng thành vũng ở một số đoạn, khiến người đi đường phải giảm tốc độ, di chuyển thận trọng.

tp-mua-lon.jpg
Nhiều nơi tại TPHCM xuất mưa mưa lớn vào đầu giờ chiều 15/10.

Tại khu vực trung tâm TPHCM, trời tối sầm, nhiều người đi xe máy phải bật đèn để quan sát và lưu thông. Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường xuất hiện tình trạng ngập nước cục bộ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết và định vị sét lúc 13h10, vùng mây đối lưu đang phát triển, gây mưa kèm dông, sét trên diện rộng tại khu vực trung tâm TPHCM và các khu vực lân cận.

Các khu vực được cảnh báo có mưa dông gồm nhiều phường ở trung tâm và phía đông, phía tây thành phố, cùng các địa bàn như Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ, Dĩ An, Bà Rịa, Phú Mỹ và nhiều xã, phường thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

tp-mua-lon-3173.jpg
Đường Phạm Đức Sơn (phường Phú Định) xuất hiện tình trạng ngập nhẹ.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông tại các khu vực trên. Lượng mưa phổ biến từ 6-50mm, có nơi trên 50mm.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7, tương đương 8-17m/s. Mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hình thế gây mưa dông là rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc, kết hợp nhiễu động hoạt động mạnh trong đới gió đông trên cao.

Xem thêm

#TPHCM #mưa lớn #gió mạnh #ngập lụt #thời tiết #dông #sét

Cùng chuyên mục

Cho phép Bệnh viện Từ Dũ triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai

Cho phép Bệnh viện Từ Dũ triển khai kỹ thuật thông tim can thiệp bào thai

TPO - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định cho phép Bệnh viện Từ Dũ áp dụng chính thức kỹ thuật mới “Thông tim can thiệp bào thai” trong khám bệnh, chữa bệnh, mở thêm cơ hội can thiệp ngay từ trong bụng mẹ đối với những trường hợp thai nhi có chỉ định phù hợp.

TPHCM cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển

TPHCM cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển

TPO - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, TPHCM đã vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; đồng thời cam kết tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng và hạ tầng, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát triển và góp sức thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

TPHCM 'đỏ mắt' tìm bác sĩ

TPHCM 'đỏ mắt' tìm bác sĩ

TPO - Hơn chục bệnh viện, trung tâm y tế tại TPHCM đăng thông báo tuyển bác sĩ trong tháng 10, với nhu cầu trải rộng từ các chuyên khoa sâu đến tuyến y tế khu vực. Bên cạnh tăng đãi ngộ, ngành y tế đang triển khai thêm chính sách hỗ trợ để thu hút nhân lực về tuyến cơ sở và giữ chân bác sĩ trẻ.

Trứng gà giá rẻ len lỏi đến tận nhà

Trứng gà giá rẻ len lỏi đến tận nhà

TPO - Trứng gà được mang đến tận nhà với giá rẻ bất ngờ khiến nhiều người tranh thủ mua về ăn dần. Tuy giá rẻ nhưng hàng cũng không “bao ăn” như khi mua ở cửa hàng, siêu thị.

Diện mạo tuyến đường trên cao xuyên khu Nam TPHCM hơn 6.200 tỷ đồng

Diện mạo tuyến đường trên cao xuyên khu Nam TPHCM hơn 6.200 tỷ đồng

TPO - Tuyến cầu đường Bình Tiên dài 3,66km được thiết kế với cầu cạn 4- 6 làn xe, vượt đại lộ Võ Văn Kiệt, kênh Tàu Hủ và kênh Đôi trước khi nối vào đại lộ Nguyễn Văn Linh. Công trình được kỳ vọng mở thêm trục kết nối trung tâm TPHCM với khu Nam, giảm áp lực cho nhiều tuyến đường thường xuyên quá tải.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe