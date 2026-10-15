Hơn 43.000 tỷ đồng đầu tư đoạn Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh

Sáng 15/10, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động các dự án thành phần 2- 4 và 2-5 thuộc đường Vành đai 4 TPHCM, đoạn từ kênh Thầy Cai đến cảng Hiệp Phước, theo phương thức đối tác công tư (PPP). Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải là nhà đầu tư dự án.

Các đại biểu tham dự lễ khởi động dự án Vành đai 4. Ảnh: Nguyễn Tiến

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng, với đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài gần 78km. Trong giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h, theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100.

Tuyến đi qua các xã Hậu Nghĩa, Đức Lập, Hòa Khánh, Đức Huệ, Thạnh Lợi, Bình Đức, Bến Lức, Mỹ Yên, Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Tân Tập (Tây Ninh) và xã Hiệp Phước (TPHCM).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết Vành đai 4 TPHCM là công trình giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Toàn tuyến dài khoảng 159km, đi qua nhiều địa phương, góp phần tăng cường kết nối TPHCM với Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Đối với Tây Ninh, công trình được kỳ vọng tạo động lực phát triển mới thông qua việc kết nối các khu vực trong tỉnh với mạng lưới giao thông liên vùng, các trung tâm sản xuất và hệ thống logistics.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo thêm hướng vận chuyển hàng hóa từ các khu, cụm công nghiệp, vùng sản xuất và khu vực cửa khẩu của Tây Ninh đến cảng biển, cảng hàng không. Qua đó, địa phương có thêm điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics dọc tuyến.

Không chỉ phục vụ nhu cầu vận tải, Vành đai 4 TPHCM còn được xác định là trục giao thông chiến lược, kết nối các khu công nghiệp, đô thị, cảng biển và sân bay. Công trình góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm TPHCM, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông Tây Ninh, cho biết sau lễ khởi động, Ban sẽ tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Đơn vị cũng phối hợp với nhà đầu tư kiểm tra, giám sát và tháo gỡ những khó khăn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng và sớm đưa vào khai thác.