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TPHCM cam kết tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển

Uyên Phương

TPO - Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, TPHCM đã vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; đồng thời cam kết tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng và hạ tầng, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát triển và góp sức thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Tối 13/10, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Sở Công Thương TPHCM tổ chức lễ trao giải Thương hiệu Vàng TPHCM 2026.

Giải thưởng "Thương hiệu Vàng" TPHCM năm 2026 tôn vinh 50 doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm tiêu biểu, hoạt động kinh doanh nổi bật, nỗ lực phát triển thương hiệu và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

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Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM (ảnh: Quang Định)

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư thường trực UBND TPHCM gửi lời chúc mừng đến các doanh nghiệp có sản phẩm đạt giải Thương hiệu Vàng TPHCM. Theo ông Hà, TPHCM đang đứng trước cơ hội phát triển mới nhờ những cơ chế, chính sách vượt trội được Trung ương trao.

Kinh tế TPHCM ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi GRDP quý 3-2026 tăng 9,86%, mức tăng trưởng theo quý cao nhất trong 10 năm gần đây. Tính chung 9 tháng, kinh tế thành phố tăng 9,06%, tạo tiền đề hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong bối cảnh đó, cộng đồng doanh nghiệp được xác định là lực lượng quan trọng giúp thành phố nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường.

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Doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm được công nhận "Thương hiệu Vàng" TPHCM 2026

Trong 3 tháng cuối năm 2026, TPHCM đang tăng tốc để nhanh chóng đưa các cơ chế, chính sách vượt trội của Luật Phát triển đô thị đi vào thực tiễn. Trong bối cảnh đó, TPHCM kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đưa TPHCM sớm trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á - Phó Bí thư thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà cho biết.

Cùng ngày, Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) đã tổ chức tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu” năm 2026 cho 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân. Đây là những doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ngân sách, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động, đồng thời thúc đẩy đổi mới, ứng dụng công nghệ và thực hành phát triển bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của TPHCM.

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Doanh nghiệp, doanh nhân là động lực cho sự tăng trưởng, phát triển của TPHCM

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM cho biết, TPHCM đang mở ra không gian phát triển mới, song cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Áp lực từ thị trường, chi phí vận hành, yêu cầu về công nghệ và các tiêu chuẩn môi trường đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi phương thức quản trị, chú trọng đầu tư vào con người, nâng cao năng suất và xây dựng hệ thống quản trị minh bạch với mục tiêu, kết quả cụ thể.

Theo ông Tín, chuyển đổi số cần hướng đến nâng cao hiệu quả vận hành, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác và cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng. Trong khi đó, chuyển đổi xanh cần gắn với việc tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động đến môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Đây là những khoản đầu tư cần thiết để doanh nghiệp củng cố năng lực cạnh tranh và duy trì sự phát triển lâu dài.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, Phó chủ tịch UBND TPHCM, TPHCM sau sáp nhập đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng mở, nguồn lực đa dạng hơn và yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng.

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Lãnh đạo TPHCM trao danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026 tại lễ tôn vinh ngày 13/10

Lãnh đạo TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; rà soát quy trình, thủ tục, công khai thời hạn xử lý và trách nhiệm của từng cơ quan, cán bộ.

“TPHCM sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng và các dự án tồn đọng theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật, đồng thời thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hạ tầng số và hạ tầng phục vụ sản xuất", ông Vinh cho biết.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, TPHCM có 42.423 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỷ đồng. Thu hút FDI đạt hơn 17,8 tỷ USD, gấp 4,2 lần cùng kỳ; trong đó, các dự án khoa học - công nghệ thu hút khoảng 1,66 tỷ USD. Tổng thu ngân sách đạt hơn 676.000 tỷ đồng, tăng 16,9%; GRDP tăng 9,06%.

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#doanh nhân #ngày 13/10 #doanh nghiệp #vinh danh #TPHCM

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