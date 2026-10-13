Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Doanh nghiệp

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

500 ngày đêm qua nét vẽ của một doanh nhân

Lê Nguyễn

TP - Đặng Quốc Việt (SN 1985), được biết đến trong giới nghệ thuật với tên Việt Anh, là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực thời trang và trang sức đá quý tại TPHCM. Bên cạnh kinh doanh, anh dành nhiều thời gian cho hội họa, điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt, đặc biệt là những sáng tác về lịch sử, người lính và ký ức chiến tranh.

Những ngày này, hình ảnh người lính xuất hiện ngày càng nhiều trong sáng tác của Việt Anh. Từ những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đến các nhân vật gắn với hành trình “500 ngày đêm”, anh tìm hiểu tư liệu, phác họa từng gương mặt và đi tìm câu chuyện phía sau mỗi nhân vật.

Với Việt Anh, mỗi bức chân dung không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là cách lưu giữ ký ức về những con người đã đi qua lịch sử.

Hai thế giới không có bức tường ngăn cách

Niềm say mê nghệ thuật của Việt Anh được vun đắp từ gia đình. Cha và mẹ anh đều là họa sĩ, trong đó người cha từng là họa sĩ kháng chiến. Những câu chuyện về chiến tranh, đồng đội và những con người từng sống, chiến đấu trong một giai đoạn đặc biệt của đất nước đến với anh từ những ký ức gia đình.

Vì thế, lịch sử với Việt Anh không chỉ nằm trong sách vở mà còn hiện diện qua những câu chuyện được kể lại qua nhiều thế hệ.

Hội họa, điêu khắc và nghệ thuật sắp đặt trở thành cách anh tiếp tục lưu giữ những câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ riêng.

“Nhìn bề nổi, thời trang, trang sức đá quý và nghệ thuật tạo hình có vẻ là hai thế giới khác nhau. Một bên là thương mại, nhịp độ nhanh và thực tế; một bên là sự tĩnh lặng, trừu tượng và chiêm nghiệm. Nhưng với tôi, chúng không bao giờ tách rời” - Việt Anh chia sẻ.

Theo anh, công việc kinh doanh giúp rèn luyện khả năng quan sát, tư duy về cấu trúc, màu sắc và chất liệu. Ngược lại, nghệ thuật tạo cho anh khoảng lặng để đi sâu hơn vào cảm xúc.

Những năm tiếp xúc với đá quý, thời trang và thiết kế cũng giúp Việt Anh nhạy cảm hơn với màu sắc, tỷ lệ và chất liệu. Bởi vậy, nghệ thuật với anh không phải công việc chỉ thực hiện sau những giờ kinh doanh mà tồn tại song song, bổ trợ cho nhau.

Những gương mặt bước ra từ ký ức

Không dễ thống kê Việt Anh đã thực hiện bao nhiêu chân dung về những người lính. Chỉ riêng tranh và phác thảo, anh đã có hàng chục, thậm chí hàng trăm tác phẩm về những nhân vật gắn với lịch sử.

Từ các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đến những nhân vật, liệt sĩ trong hành trình “500 ngày đêm”, mỗi tác phẩm đều bắt đầu từ quá trình tìm kiếm tư liệu, trò chuyện với nhân chứng hoặc thân nhân. Việt Anh đặc biệt chú ý đến ánh mắt, dáng đứng, nét mặt và thần thái của nhân vật.

anh.jpg
Ngoài hoạt động kinh doanh, Việt Anh dồn tâm sức cho hội họa, điêu khắc & nghệ thuật sắp đặt

“Điều khó nhất không phải tái hiện cho giống một gương mặt mà là làm sao để người xem cảm nhận được tinh thần, khí chất của nhân vật” – Việt Anh nói.

Nhà cách mạng Mai Hồng Quế, Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, má Sáu Túy, cô Chín Nghĩa... là những nhân vật để lại nhiều cảm xúc trong quá trình sáng tác của anh.

Đặc biệt, câu chuyện về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và bà Nguyễn Thị Lệ khiến Việt Anh dành nhiều thời gian tìm hiểu. Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, quê xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, từng hẹn người con gái mình yêu rằng sau ngày đất nước thống nhất, hai người sẽ nên duyên. Nhưng chiến tranh đã khiến lời hẹn ấy không thể thành hiện thực.

Gần 60 năm, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn ở vậy, gìn giữ ký ức về người chồng chưa cưới. Sau quá trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và giám định ADN, danh tính của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được xác định. Tháng 7, bà Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ.

Với Việt Anh, đó là cách để “500 ngày đêm” được nhớ không chỉ bằng những con số hay sự kiện, mà bằng những gương mặt con người.

Câu chuyện ấy thôi thúc Việt Anh thực hiện phác thảo chân dung liệt sĩ Huỳnh Văn Quên để gửi tặng gia đình. Với anh, đó không chỉ là việc phục dựng một gương mặt từ những tư liệu còn lại mà còn là cách lưu giữ ký ức về một con người và một lời hẹn đã kéo dài qua nhiều thập kỷ.

“500 ngày đêm” từ đó trở thành một mạch đề tài đặc biệt trong sáng tác của Việt Anh. Anh không muốn kể lịch sử chỉ bằng những con số hay sự kiện, mà bắt đầu từ những gương mặt cụ thể, những cuộc đời cụ thể và những mất mát phía sau lịch sử.

Trong một số tác phẩm, Việt Anh lựa chọn sơn mài – chất liệu đòi hỏi người nghệ sĩ phải phủ nhiều lớp rồi kiên nhẫn mài dần để hình ảnh và màu sắc ẩn phía dưới hiện lên. Với anh, quá trình ấy cũng gợi liên tưởng đến hành trình tìm kiếm ký ức sau chiến tranh: từng lớp thời gian được bóc tách để những con người từng đi qua lịch sử được gọi đúng tên, hiện diện trở lại trong ký ức hôm nay.

Ở đó, những gương mặt người lính không chỉ được tái hiện bằng đường nét. Qua từng tác phẩm, Việt Anh muốn giữ lại ánh mắt, thần thái và câu chuyện của họ – những điều mà thời gian có thể phủ bụi nhưng không thể xóa khỏi ký ức.

Vẽ để lưu giữ một phần ký ức

Trong hành trình sáng tác về những người lính, Việt Anh cho biết anh chưa bao giờ đặt câu hỏi về chi phí hay lợi nhuận.

Khi được hỏi về giá trị kinh tế của những bức tranh, anh nói điều nhận được sau mỗi tác phẩm không phải là tiền.

1790942232116-3597592258280853561-3597592258280853561-929b49c1243b62e1a019388d379e518d.jpg
Anh Việt Anh dành nhiều tâm huyết phác họa chân dung những người lính gắn với lịch sử

“Điều may mắn nhất với tôi là được vẽ chân dung các anh hùng. Tôi chưa bao giờ thu hay đặt vấn đề hỗ trợ chi phí khi vẽ những bức tranh này. Điều tôi nhận lại không phải là tiền, mà là tình cảm và sự ghi nhận đối với công lao của các thế hệ cha anh” - anh chia sẻ.

Trong hành trình ấy, Việt Anh nhận được sự đồng hành của gia đình và những người đi trước, trong đó có anh Trần Quý Bình - người thường xuyên sát cánh, động viên và góp ý trong quá trình sáng tác.

Sự tiếp sức ấy giúp một doanh nhân vẫn có thể duy trì công việc kinh doanh, đồng thời dành thời gian tìm hiểu tư liệu, gặp gỡ nhân vật và thực hiện những tác phẩm về lịch sử.

Ở tuổi 41, công việc kinh doanh vẫn chiếm phần lớn thời gian của Việt Anh. Nhưng sau những giờ làm việc, anh vẫn trở về với toan vẽ, khối đất sét hay một không gian sắp đặt.

Ở đó, những người lính tiếp tục hiện diện - không chỉ như những nhân vật của lịch sử mà như những con người cụ thể, có ánh mắt, tình yêu, khát vọng và sự hy sinh.

Với Việt Anh, đó là cách để “500 ngày đêm” được nhớ không chỉ bằng những con số hay sự kiện, mà bằng những gương mặt con người.

Và khi những gương mặt ấy còn được nhìn thấy, những câu chuyện phía sau họ vẫn còn cơ hội được kể lại với thế hệ hôm nay.

#Nghệ thuật chân dung #Lịch sử chiến tranh #Nghệ thuật tạo hình #Người lính #Ký ức chiến tranh

Cùng chuyên mục

Anh Nguyễn Văn Xuân trong những chuyến trao quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao

Cách làm từ thiện của ông chủ nhỏ

TP - Từng là một cần thủ có tiếng ở miền Bắc, sẵn sàng chi 40-50 triệu đồng mỗi tháng cho thú chơi này, anh Nguyễn Văn Xuân (chủ cơ sở nội thất ô tô ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) quyết định “cắt cơn”, dành tiền cho trẻ nghèo, người bệnh và những mảnh đời khó khăn.

Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T Group ký Thỏa thuận hợp tác, mở ra giai đoạn đồng hành sâu rộng nhằm phát triển thể thao CAND theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế

Doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang và lựa chọn 'đi đường dài'

TP - Từ bất động sản, hàng không đến sân cỏ và những hoạt động cộng đồng, doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang đang đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Nhưng phía sau những lựa chọn ấy là một mẫu số chung: đầu tư vào nền tảng, chuẩn bị nguồn lực từ sớm và kiên định với những mục tiêu dài hạn.

'Nợ 36.000 tỷ đồng đáng sợ thật, nhưng không đáng sợ bằng mất một chữ tín'

'Nợ 36.000 tỷ đồng đáng sợ thật, nhưng không đáng sợ bằng mất một chữ tín'

TPO - Sau hơn 10 năm oằn lưng với khoản nợ 36.000 tỷ đồng, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai - đã đưa doanh nghiệp vượt qua giai đoạn đen tối nhất. "Nợ 36.000 tỷ đồng đáng sợ thật, nhưng không đáng sợ bằng mất một chữ tín. Chữ tín là tài sản cuối cùng của một con người nói chung và của một doanh nhân như tôi nói riêng" - ông Đức bộc bạch.

Từ nguồn lực quốc gia đến Việt Nam thịnh vượng

Từ nguồn lực quốc gia đến Việt Nam thịnh vượng

TPO - Việt Nam đang đứng trước một ngưỡng cửa mới của phát triển, với khát vọng duy trì tốc độ tăng trưởng cao, hướng tới tăng trưởng hai con số và xây dựng một Việt Nam thịnh vượng. Muốn đi xa trên hành trình ấy, đất nước không chỉ cần thêm nguồn lực, mà phải biến những nguồn lực ấy thành sản phẩm, việc làm, công nghệ và của cải thực chất.

Vinh danh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc

Vinh danh 96 nông dân Việt Nam xuất sắc

TPO - Tại lễ tôn vinh 96 nông dân tiêu biểu, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Hội Nông dân và hội viên cả nước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, nâng chất lượng và giá trị nông sản, đồng thời tập trung khắc phục những hạn chế kéo dài của ngành.

Đảng viên làm kinh tế: Khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò tiên phong

Đảng viên làm kinh tế: Khơi thông nguồn lực, phát huy vai trò tiên phong

TPO - Việc tạo điều kiện, khuyến khích đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh được kỳ vọng góp phần khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cơ hội kinh doanh phải đi cùng trách nhiệm nêu gương, thượng tôn pháp luật và đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Khuyến khích đảng viên làm kinh tế: 'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau' để phát triển đất nước

Khuyến khích đảng viên làm kinh tế: 'Đảng viên đi trước, làng nước theo sau' để phát triển đất nước

TPO - PGS.TS Lê Quốc Lý - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng, với vị thế quan trọng của kinh tế tư nhân, việc khuyến khích đảng viên làm kinh tế, làm giàu chính đáng sẽ phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau", động viên và hiệu triệu toàn dân vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Bộ Tài chính: Xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp trong 1 ngày

Bộ Tài chính: Xử lý thủ tục giải thể doanh nghiệp trong 1 ngày

TPO - Bộ Tài chính đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục giải thể doanh nghiệp, trong đó có các bước xử lý hồ sơ và cập nhật tình trạng pháp lý doanh nghiệp trong thời hạn 1 ngày làm việc.

Chủ tịch công ty làm gì khi bị bán giải chấp cổ phiếu?

Chủ tịch công ty làm gì khi bị bán giải chấp cổ phiếu?

TPO - Sau khi bị bán giải chấp, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị DIC Corp - đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu DIG, ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hodeco - đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HDC, ông Lê Viết Liên - Tổng Giám đốc Hodeco - đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDC.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trước ngã rẽ tách khỏi EVN

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trước ngã rẽ tách khỏi EVN

TPO - Nắm giữ “xương sống” của hệ thống điện, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang đứng trước ngã rẽ lớn nhất kể từ khi thành lập. Bộ Công Thương cho rằng phải sớm tách EVNNPT khỏi EVN để bảo đảm sự độc lập của lưới điện, trong khi Bộ Tài chính cảnh báo việc này trước mắt có thể phát sinh nhiều rủi ro.

Ciputra Hanoi trao tặng 100 phao cứu sinh cho công an phường Phú Thượng

Ciputra Hanoi trao tặng 100 phao cứu sinh cho công an phường Phú Thượng

Sáng ngày 01/10/2026, tại Trụ sở Công an Phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội), đại diện lãnh đạo Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi đã trao tặng 100 phao cứu sinh cho chính quyền địa phương. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chung tay nâng cao hiệu quả công tác xử lý rủi ro đuối nước và chủ động phương án cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Tiệm kim cương nổi tiếng Cần Thơ ngừng kinh doanh hết năm nay

Tiệm kim cương nổi tiếng Cần Thơ ngừng kinh doanh hết năm nay

TPO - Sở Công Thương Cần Thơ cho biết, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kimberly Diamond đã làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tới hết năm nay (thay vì chỉ tạm dừng hoạt động 5 ngày như thông báo trước đó tại cửa hàng). Cơ quan quản lý cũng nhận được phản ánh của khách hàng việc khó bán lại sản phẩm kim cương đã mua tại Kimberly.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe