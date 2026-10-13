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Doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang và lựa chọn 'đi đường dài'

PV

TP - Từ bất động sản, hàng không đến sân cỏ và những hoạt động cộng đồng, doanh nhân trẻ Đỗ Vinh Quang đang đảm nhận nhiều vai trò khác nhau. Nhưng phía sau những lựa chọn ấy là một mẫu số chung: đầu tư vào nền tảng, chuẩn bị nguồn lực từ sớm và kiên định với những mục tiêu dài hạn.

Những quyết định đường dài

Ngày 10/9, tại thủ đô Paris (CH Pháp), dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao Việt - Pháp, Vietravel Airlines đã trao thỏa thuận mua 50 máy bay thế hệ mới từ Tập đoàn Airbus. Các đợt bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2029, phục vụ kế hoạch mở rộng đội tàu, mạng đường bay và năng lực khai thác của hãng trong những năm tới.

Thỏa thuận với Airbus là bước tiếp theo trong quá trình tăng tốc của Vietravel Airlines kể từ khi gia nhập hệ sinh thái T&T Group vào cuối năm 2024. Đáng chú ý, tháng 6/2025, chỉ hơn 2 tháng sau khi doanh nhân Đỗ Vinh Quang chính thức trở thành Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu đã gia nhập đội bay của hãng, đánh dấu bước chuyển từ mô hình khai thác tàu thuê sang sở hữu tàu bay. Liên tiếp sau đó, song song với việc bổ sung đội tàu, Vietravel Airlines cũng tích cực mở rộng mạng đường bay trong nước và quốc tế.

Từ tàu bay đầu tiên thuộc sở hữu đến thỏa thuận mua 50 máy bay Airbus, Vietravel Airlines đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển dài hạn, đặt trong bức tranh chung về hàng không – logistics – hạ tầng của T&T Group. Việc mở rộng quy mô đội tàu và mạng đường bay đồng nghĩa với những yêu cầu tương ứng về nguồn lực tài chính, nhân sự, kỹ thuật, bảo dưỡng và tổ chức khai thác, vận hành. Với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, đây cũng là một lựa chọn cho đường dài, khi những quyết định ở hiện tại sẽ đặt nền móng cho năng lực phát triển của hãng trong tương lai.

Đây cũng là hướng tiếp cận được doanh nhân trẻ sinh năm 1995 này theo đuổi trong lĩnh vực BĐS, nơi anh đang giữ trọng trách Chủ tịch HĐQT của T&T Homes. Thay vì coi một dự án kết thúc khi sản phẩm được bàn giao, T&T Homes luôn đặt câu chuyện phát triển đô thị trong mối liên hệ với đời sống cư dân và sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong nhiều năm sau đó.

Quan điểm này được T&T Homes cụ thể hóa qua định hướng kiến tạo các “Đô thị khơi nguồn tri thức”. Các dự án được phát triển dựa trên sự thấu hiểu về văn hóa, lịch sử vùng đất; am hiểu về thị trường, nhu cầu của người dân và định hướng phát triển của địa phương; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa thế giới về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, tiện ích; pháp lý minh bạch, đầy đủ; hướng tới hình thành những khu đô thị hiện đại và cộng đồng cư dân thịnh vượng, bền vững.

Cách làm này đã được chứng minh qua chuỗi dự án trải dài từ Bắc đến Nam. Các dự án tuy khác nhau về quy mô, loại hình và giá trị riêng, nhưng có điểm chung là đều được bàn giao khi công trình, hạ tầng, pháp lý đã hoàn thiện và được đặt trong mối liên hệ với nhu cầu của người dân và định hướng phát triển dài hạn của địa phương.

Mẫu số chung của những vai trò

Lựa chọn đi đường dài còn được doanh nhân Đỗ Vinh Quang bền bỉ theo đuổi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đặc biệt trong thể thao, nơi câu chuyện đầu tư vào nền tảng và con người đã được T&T thực hiện trong nhiều năm.

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Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T Group ký Thỏa thuận hợp tác, mở ra giai đoạn đồng hành sâu rộng nhằm phát triển thể thao CAND theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế

Đỗ Vinh Quang được biết đến với vai trò Chủ tịch Hanoi FC – câu lạc bộ giàu thành tích bậc nhất của bóng đá Việt Nam, trên nền tảng kế thừa những thành tích và chiến lược phát triển dài hạn của đội bóng. Tháng 6/2026 vừa qua, tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Hanoi FC, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang tiếp tục dành sự quan tâm cho chặng đường phía trước: tiến gần hơn tới những chuẩn mực của bóng đá châu lục, nâng tầm công tác quản trị, đẩy mạnh ứng dụng KHCN, y học thể thao, đầu tư bài bản hơn nữa cho hệ thống đào tạo trẻ và phát triển bóng đá học đường.

Đặc biệt, đào tạo trẻ cũng là một trong những nền móng được T&T đầu tư bền bỉ. Từ hệ thống đào tạo của Hanoi FC, nhiều thế hệ cầu thủ đã trưởng thành và góp mặt ở đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho bóng đá Việt Nam.

Cách đầu tư vào nền tảng và con người cũng được mở rộng sang bóng đá nữ. Năm 2019, bóng đá nữ Thái Nguyên đứng trước nguy cơ giải thể do khó khăn về nguồn lực, T&T đã chính thức đồng hành cùng đội bóng. Từ một đội bóng suýt giải thể, với sự tài trợ toàn diện của T&T, CLB nữ Thái Nguyên T&T đã ghi dấu ấn với những thành tích nổi bật: năm 2024, lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương đồng giải Vô địch quốc gia; Á quân Cúp Quốc gia 2024 và 2025…

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Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang đề xuất các giải pháp tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPFS 2025)

Với bóng bàn, trên nền tảng hợp tác giữa T&T Group và Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam, CLB Bóng bàn CAND - T&T đã nhanh chóng ghi dấu tại các giải đấu quốc gia trong nhiều năm liên tiếp. Năm 2026, đội đứng đầu toàn đoàn tại Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia với 6 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Trước đó, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X, CAND - T&T cũng giành HCV cả đơn nam lẫn đơn nữ. Đây là lần đầu tiên sau 40 năm có một đoàn chiến thắng ở cả hai nội dung danh giá này.

“Giá trị của một khu đô thị không nằm ở số lượng sản phẩm được đưa ra thị trường, mà ở khả năng kiến tạo và lan tỏa những giá trị dài hạn, bền vững cho cư dân, cộng đồng, nâng cao sức hấp dẫn và mở ra những dư địa phát triển mới cho địa phương”. Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang

Đáng chú ý, cách tiếp cận đi đường dài này cũng được doanh nhân Đỗ Vinh Quang mở rộng theo một hướng khác: đưa bóng đá đến gần hơn với cộng đồng. Trong chương trình hành động khi ứng cử Đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group Đỗ Vinh Quang cam kết thúc đẩy bóng đá học đường, mở rộng cơ hội rèn luyện thể chất cho thanh thiếu niên. Chưa đầy 4 tháng sau khi trở thành doanh nhân trẻ nhất trúng cử Đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, cam kết ấy bắt đầu được thành hình khi Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC đi vào hoạt động, tổ chức các lớp bóng đá miễn phí dành cho trẻ em trên địa bàn Thủ đô, thu hút hơn 300 học viên đăng ký.

Những chiếc máy bay cần nhiều năm để được bàn giao, những khu đô thị cần thời gian sáng đèn, và những thế hệ vận động viên cần được đào tạo từ khi còn trẻ. Mỗi lĩnh vực là một bài toán với lời giải khác nhau, nhưng nhìn vào những lựa chọn mà doanh nhân Đỗ Vinh Quang đã và đang thực hiện, không khó để nhận ra mẫu số chung mà ông đang chuẩn bị cho chặng đường phía trước: xây dựng nền tảng, tích lũy nguồn lực và kiên định đến cùng với những mục tiêu đã lựa chọn.

#Đỗ Vinh Quang #Vietravel Airlines #T&T Group #Bóng đá Việt Nam #Phát triển dài hạn

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