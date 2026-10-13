Cách làm từ thiện của ông chủ nhỏ

TP - Từng là một cần thủ có tiếng ở miền Bắc, sẵn sàng chi 40-50 triệu đồng mỗi tháng cho thú chơi này, anh Nguyễn Văn Xuân (chủ cơ sở nội thất ô tô ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ) quyết định “cắt cơn”, dành tiền cho trẻ nghèo, người bệnh và những mảnh đời khó khăn.

Từ những cuộc chơi vô nghĩa

Tôi gặp anh Nguyễn Văn Xuân tại xưởng nội thất ô tô nhỏ, ven đường ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Giữa tiếng máy bắn đinh phành phạch, tiếng máy khâu ro ro xen lẫn tiếng mưa tháng tám lộp bộp trên mái tôn, anh vẫn cặm cụi với từng đường kim, mũi chỉ. Người đàn ông có dáng vẻ phong trần này từng là một “dân chơi” có tiếng. Anh từng rong ruổi từ Phú Thọ, Hải Phòng, Hà Nội đến Lào Cai... chỉ để thỏa mãn thú câu cá.

Vừa khâu những đường chỉ hình quả trám trên bộ ghế da ô tô, anh vừa kể: “Tôi từng là cần thủ có tiếng ở đất miền Bắc. Cứ có lời mời là lại lên đường và đốt không biết bao nhiêu tiền”. Những chuyến đi nối tiếp nhau cho đến một ngày anh nhận ra cuộc chơi ấy không còn ý nghĩa. “Cuộc đời con người thường có những cú đấm tỉnh thức. Tôi nhìn lại mình, thấy trò chơi của mình vô nghĩa quá”, anh Xuân tâm sự.

Sau đó, anh bắt đầu muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa hơn. Một buổi sáng, anh quyết định “cắt cơn”, toàn bộ đồ nghề, dụng cụ gắn với thú câu cá được anh đem cho bạn bè. Từ đó, người từng tiêu tiền không tiếc bắt đầu chắt chiu từng đồng lợi nhuận trong công việc kinh doanh nội thất ô tô để dành cho những chuyến đi thiện nguyện.

Gần 10 năm qua, cứ có điều kiện, anh lại lên đường đến những bản làng xa xôi ở Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An và các xã vùng cao của tỉnh Phú Thọ. Những con dốc khúc khuỷu và những đứa trẻ vùng cao dần trở thành những địa chỉ quen thuộc. Anh Xuân không chọn cách kêu gọi quyên góp rầm rộ. Anh chắt chiu từ lợi nhuận của việc khâu ghế da ô tô được hơn 400 triệu đồng để dành cho các hoạt động thiện nguyện.

Số tiền ấy được dùng để mua gạo, mì tôm, quần áo, sách vở và những nhu yếu phẩm cần thiết. Anh tự lái xe mang quà đến với bà con vùng cao. Có những chuyến đi, anh không chỉ trao quà rồi rời đi. Tại Sơn La, nơi những đứa trẻ vẫn co ro giữa sương mù, anh ở lại tổ chức trò chơi, cùng các em có những bữa cơm ấm áp. “Nhìn chúng nó cười, tôi thấy đời mình cũng sáng hẳn ra”, anh nói.

Trên hành trình ấy, anh Xuân cũng gặp những câu chuyện, tấm lòng khiến anh xúc động. Có lần, khi dỡ những bao tải quần áo người dân gửi để phát cho bà con, anh phát hiện bên trong một chiếc túi da. Mở ra, anh thấy 3 dây chuyền vàng, 2 chiếc nhẫn vàng cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thẻ ngân hàng.

Ngay sau đó, anh thông báo cho người gửi. Ngày hôm sau, một cặp vợ chồng từ Hà Nội lên nhận lại toàn bộ số vàng và giấy tờ. Anh Xuân kể, hai vợ chồng muốn gửi anh 100 triệu đồng để cảm ơn nhưng anh từ chối. Sau đó, họ ngỏ ý muốn cùng anh làm thiện nguyện. Anh đồng ý. Trong chuyến đi tiếp theo, hai vợ chồng đó chở nguyên một xe bánh kẹo lên phát cho trẻ em vùng cao.

Một kỷ niệm khác anh không bao giờ quên là câu chuyện về một cụ bà 95 tuổi ở Hòa Bình. Trước khi qua đời, cụ dặn con cháu: Trong số 100 triệu đồng tiền tiết kiệm, bà dành 50 triệu đồng lo hậu sự, 50 triệu đồng gửi anh Xuân để hỗ trợ trẻ mồ côi.

Anh Nguyễn Văn Xuân trong những chuyến trao quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao

Sau khi lo hậu sự cho mẹ, các con bà tìm đến trao tiền. Anh cảm ơn tấm lòng của bà và gia đình nhưng xin không nhận nhưng hướng dẫn họ trực tiếp đến Trung tâm Bảo trợ xã hội để trao số tiền cho những đứa trẻ cần được giúp đỡ.

Không chỉ hỗ trợ trẻ em và người nghèo, anh Xuân còn từng tham gia cứu hộ trong một trận lũ lịch sử ở Nghệ An. Giữa dòng nước dữ, anh cứu được nhiều người thoát nạn. Sau đó, vợ chồng một người được cứu còn tìm đến tận nơi để cảm ơn. Chính quyền địa phương cũng gửi tặng anh bằng khen.

Đến người cha của những đứa trẻ mồ côi

Trong nhiều nơi anh đến, Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình là nơi gắn bó đặc biệt. Tại đây, anh nhận làm cha nuôi, hỗ trợ và đồng hành cùng các cháu mồ côi. Mỗi tháng, anh xuống thăm các cháu vài ba lần. Lần nào cũng mang theo gạo, quần áo, sách vở. Những cháu đạt thành tích tốt trong học tập đều có phần thưởng.

Anh Xuân hiểu rằng, với những đứa trẻ thiếu thốn, sự quan tâm không chỉ là vật chất. Vì thế, mỗi năm, anh tổ chức cho các cháu đi tham quan, du lịch hai lần, giúp các em có thêm trải nghiệm và nâng cao đời sống tinh thần. Chị Quách Thị Dung, cán bộ Trung tâm Công tác xã hội Hòa Bình cho biết, anh Xuân giống như một người cha thay thế cha ruột. Những chuyến dã ngoại do anh tổ chức luôn mang lại cho các cháu những trải nghiệm vui vẻ, ý nghĩa.

“Tôi kêu gọi từ thiện sẽ có nhiều người ủng hộ, nhưng tôi không làm điều đó. Làm từ thiện trước hết là ở cái tâm, không phải để có danh hay khẳng định bản thân. Có bao nhiêu mình làm bấy nhiêu, làm đến khi không còn đủ sức thì nghỉ”. Anh Nguyễn Văn Xuân

Hành trình sẻ chia của anh Xuân tiếp tục mở rộng sang những bệnh nhân nghèo. Chứng kiến cảnh bệnh nhân chạy thận phải đối mặt với gánh nặng chi phí ăn ở, đi lại, anh bàn với vợ thuê một khu nhà trọ ngay cạnh Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình để cho họ ở miễn phí. Khu nhà mỗi tháng tốn gần 3 triệu đồng tiền thuê, được vợ chồng anh trang bị tivi, tủ lạnh, bình nóng lạnh, quạt, bếp nấu, bát đĩa và những vật dụng cần thiết. Tiền điện, nước cũng do hai vợ chồng chi trả. Khu nhà thường xuyên có 10-15 bệnh nhân chạy thận cùng người nhà lưu trú. Trước đây, vợ chồng anh còn mua gạo, thịt, rau củ và thực phẩm hỗ trợ người bệnh hằng tháng. Gần đây, khi biết việc làm của anh, các tiểu thương ở chợ Phương Lâm gần đó cũng chung tay. Bà Bùi Thị Kệch (65 tuổi, bệnh nhân ở xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ: “Chúng tôi không biết lấy gì để cảm ơn anh Xuân, chỉ mong anh có sức khỏe để làm ăn, kinh doanh và hỗ trợ những người nghèo, bệnh tật”.

Anh Nguyễn Văn Xuân

Dù là chủ một cơ sở nội thất ô tô, cuộc sống của anh Xuân khá giản dị. Anh cùng vợ vẫn trực tiếp may từng bộ ghế da, làm từng phần việc trong xưởng. Chi phí sinh hoạt được hai vợ chồng tiết giảm để dành thêm cho những người khó khăn. “Với tôi, việc sở hữu một chiếc xe sang hay một ngôi nhà đẹp không quan trọng bằng việc biết có thêm bao nhiêu đứa trẻ vùng cao đã được ăn no, mặc ấm”, anh nói.

Đồng hành với anh suốt hành trình ấy là vợ anh, chị Trần Thị Thanh Thảo. Chị không chỉ là hậu phương mà còn trực tiếp cùng chồng chuẩn bị những món quà gửi đến người khó khăn. “Nếu không có vợ ủng hộ, tôi cũng khó mà đi bền bỉ đến tận hôm nay”, anh Xuân nói. Chị Thảo cho rằng, những việc chồng làm có ích cho trẻ em và người khó khăn đã lan tỏa đến bản thân chị.