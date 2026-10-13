Chung tay thắp sáng ước mơ

TP - Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nhân, doanh nghiệp đã đóng góp hàng tỷ USD xây trường học, xây nhà cho hộ nghèo, trao hàng vạn suất học bổng, túi quà giúp đỡ hộ nghèo. Từ sự giúp đỡ ấy, nhiều em học sinh đã có thể vững bước tới trường, thắp sáng tương lai...

Đường đến trường không còn xa

Khi còn học lớp 3, Nguyễn Thị Mơ (sinh năm 2003 - Thôn Long Tân 7, xã Long Hà, tỉnh Đồng Nai) mất mẹ vì bệnh tật. Người bố trước đó đã rời bỏ hai mẹ con, sau này Mơ mới biết bố cũng đã qua đời. Cô bé lớn lên cùng bà nội, trong căn nhà xập xệ và những ngày tháng mà từng khoản chi cho việc học đều là một nỗi lo. Bà nội Mơ tuổi cao nhưng vẫn ngày ngày bóc hạt điều, chắt chiu từng đồng để nuôi cháu ăn học.

Đến năm lớp 12, khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, Mơ bắt đầu nghĩ đến việc dừng lại. “Em không đành lòng để bà ngày một già yếu phải bươn chải trong cuộc sống, nhưng cũng không muốn mình dở dang trên hành trình theo đuổi ước mơ”, Mơ chia sẻ. Giữa lúc ấy, thông qua chính quyền địa phương, Mơ biết đến Quỹ Thiện Tâm. Cán bộ Quỹ trực tiếp đến khảo sát hoàn cảnh của em. Một suất học bổng được trao, không chỉ giải quyết một khoản chi phí học tập trước mắt mà mở lại cánh cửa tưởng như đã khép.

Những khoản hỗ trợ được duy trì theo quý, theo kỳ. Mơ yên tâm học tập và sau đó trúng tuyển Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, chuyên ngành bác sĩ đa khoa. Cô sinh viên năm nào giờ đang học năm cuối. Ban ngày đi học, chiều thực tập tại bệnh viện, tối làm thêm và đêm trở về học bài.

Hành trình ấy không dễ dàng, nhưng Mơ đã có thêm một điểm tựa để tiếp tục. Tháng 3/2027, cô gái mồ côi dự kiến tốt nghiệp. Mơ muốn học tiếp chuyên khoa Nhi, với mong muốn sau này có thể chữa bệnh miễn phí cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 6 năm học bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Hà Thị Hương trở về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Bá Thước (Thanh Hóa). Lựa chọn làm việc tại bệnh viện tuyến huyện miền núi đồng nghĩa với việc chị phải đối mặt với nhiều hạn chế trong điều kiện học tập, đào tạo chuyên môn.

Cơ hội đến khi chị được lựa chọn tham gia chương trình hỗ trợ đào tạo nhân lực y tế của Quỹ Thiện Tâm dành cho các huyện nghèo, đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, hải đảo. Chị tiếp tục học chuyên khoa I chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại Trường Đại học Y Hà Nội. Toàn bộ học phí được Quỹ hỗ trợ và thanh toán trực tiếp cho cơ sở đào tạo.

Với những địa bàn như Bá Thước, việc người bệnh tiếp cận các cơ sở y tế tuyến trên không phải lúc nào cũng thuận lợi. Từ bệnh viện xuống thành phố Thanh Hóa khoảng hơn 100 km; người dân ở những khu vực xa xôi còn phải di chuyển hàng chục km trên những cung đường núi. Vì vậy, một bác sĩ được đào tạo chuyên sâu hơn cũng đồng nghĩa với việc năng lực điều trị tại chỗ được bổ sung.

“Ở miền núi, để người bệnh đi đến nơi có khả năng điều trị tốt không phải lúc nào cũng dễ. Vì vậy, nếu bệnh viện có những bác sĩ được đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn thì đó là nguồn lực rất cần thiết”, bác sĩ Hương nói.

Tập đoàn Vingroup đang triển khai thêm 11.000 tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng

Một vòng tròn tương tự cũng xuất hiện trong câu chuyện của Nguyễn Thị Ngọt ở Trà Vinh, nay là thành phố Cần Thơ. Ngọt đã tốt nghiệp loại Giỏi và tìm được công việc kế toán tại một công ty dịch vụ vận tải trên quê hương. Trong thư gửi Quỹ Thiện Tâm, cô cho rằng sự hỗ trợ đã giúp mình thực hiện được ước mơ và trở thành động lực để bản thân cùng gia đình vượt qua khó khăn.

Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm cho hay, thành tựu của quỹ không chỉ nằm ở quy mô các chương trình mà còn ở việc nhiều người sau khi được hỗ trợ đã vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống, thậm chí quay trở lại góp sức cho cộng đồng.

Tấm lòng sẻ chia từ các nhà đầu tư nước ngoài

Suốt 35 năm hoạt động tại Việt Nam, Công ty Vedan đã đóng góp tích cực cho các hoạt động thiện nguyện với số tiền lên đến 140 tỷ đồng. đã đồng hành cùng chính quyền các cấp tổ chức những hoạt động thường niên nhằm chăm lo an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và xã hội: 10 năm khám bệnh và phát thuốc miễn phí, trao học bổng khuyến học 400 triệu đồng/năm, xây nhà tình thương Chữ thập đỏ 18 căn/năm, trao tặng hơn 1.000 phần quà Tết mỗi năm, tổ chức hiến máu nhân đạo, dọn rác, trồng cây bảo vệ môi trường…

Tại Việt Nam, CapitaLand triển khai các chương trình thông qua CapitaLand Hope Foundation (CHF). Từ năm 2011, các sáng kiến do CHF hỗ trợ đã đóng góp hơn 4,1 triệu đô la Singapore, tương đương hơn 82 tỷ đồng, huy động hơn 26.000 giờ tình nguyện và hỗ trợ khoảng 21.000 trẻ em, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. Một trong những trọng tâm là giáo dục. Chương trình Trường học Hy vọng CapitaLand đã cải thiện môi trường học tập tại 5 điểm trường ở Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên và Tây Ninh. Tháng 5/2026, hơn 100 tình nguyện viên của CapitaLand Development Việt Nam và The Ascott Limited trao dụng cụ học tập cho hơn 2.000 học sinh.

Nguyễn Thị Mơ được Quỹ Thiện tâm nuôi ước mơ trở thành một bác sĩ

Đáng chú ý, CHF cam kết tài trợ tối đa 500.000 đô la Singapore, khoảng 10 tỷ đồng, trong 11 năm cho 30 học sinh được lựa chọn từ chương trình, hỗ trợ các khoản chi phí từ lớp 5 đến hết đại học. Cách tiếp cận này cho thấy một hướng đi khác của hoạt động trách nhiệm xã hội: thay vì chỉ trao hỗ trợ một lần, doanh nghiệp đồng hành trong cả quá trình. Với Chubb Life Việt Nam, giáo dục cũng là một trọng tâm trong chương trình “Chubb Life – Vì Tương Lai Em”. Sau hơn 20 năm, chương trình đã trao hơn 40.000 suất học bổng và quà tặng, xây dựng và sửa mới 10 ngôi trường tại nhiều địa phương. Riêng năm nay, doanh nghiệp trao gần 1.500 suất học bổng và hơn 6.300 dụng cụ học tập cho học sinh trên cả nước.

Theo ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm, thành tựu của Quỹ không chỉ nằm ở quy mô các chương trình mà còn ở việc nhiều người sau khi được hỗ trợ đã vượt qua nghịch cảnh, ổn định cuộc sống, thậm chí quay trở lại góp sức cho cộng đồng. Tính đến nay, quỹ đã triển khai 35.000 tỷ đồng cho các chương trình an sinh – nhân đạo và đang triển khai thêm 11.000 tỷ đồng cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng.

Trong lĩnh vực bán lẻ, Central Retail Việt Nam triển khai dự án “One Mall One School - Mỗi Trung tâm Thương mại - Một Trường học”. Năm 2025, doanh nghiệp bàn giao hai công trình giáo dục tại Cà Mau và Khánh Hòa. Hai dự án này nằm trong chương trình đã tài trợ hơn 12,8 tỷ đồng cho 15 trường học, giúp 8.712 học sinh tiếp cận điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn.

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