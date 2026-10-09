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Kinh tế

Doanh nghiệp

Ciputra Hanoi trao tặng 100 phao cứu sinh cho công an phường Phú Thượng

P.V

Sáng ngày 01/10/2026, tại Trụ sở Công an Phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội), đại diện lãnh đạo Khu đô thị quốc tế Ciputra Hanoi đã trao tặng 100 phao cứu sinh cho chính quyền địa phương. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chung tay nâng cao hiệu quả công tác xử lý rủi ro đuối nước và chủ động phương án cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Từ bên phải: Ông Trần Quốc Toản – Giám đốc Khu đô thị Ciputra Hanoi (thứ 1); Ông Nguyễn Văn Tấn – Trưởng phòng GPMB Ciputra Hanoi (thứ 4) đại diện lãnh đạo công ty, trao 100 phao cứu sinh ủng hộ Công an Phường Phú Thượng, Hà Nội trong tháng 10.2026. (Nguồn ảnh: Ciputra Hanoi)
Từ bên phải: Ông Trần Quốc Toản – Giám đốc Khu đô thị Ciputra Hanoi (thứ 1); Ông Nguyễn Văn Tấn – Trưởng phòng GPMB Ciputra Hanoi (thứ 4) đại diện lãnh đạo công ty, trao 100 phao cứu sinh ủng hộ Công an Phường Phú Thượng, Hà Nội trong tháng 10.2026. (Nguồn ảnh: Ciputra Hanoi)

Đại diện Ban chỉ huy Công an phường Phú Thượng, đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Thiện – Phó Trưởng Công an phường đã trực tiếp tiếp nhận số trang thiết bị ủng hộ từ phía doanh nghiệp. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của Ciputra Hanoi, sự hỗ trợ kịp thời này có ý nghĩa rất lớn đối với công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực rủi ro cao.

(Nguồn ảnh: VTV)
(Nguồn ảnh: VTV)

Ngay sau buổi tiếp nhận, Công an phường Phú Thượng đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành lắp đặt và treo số pháo cứu sinh này tại các vị trí trọng điểm dọc tuyến Cầu Thăng Long và Cầu Nhật Tân – hai tuyến cầu huyết mạch bắc qua sông Hồng thuộc phạm vi Phường quản lý. Việc trang bị sẵn sàng pháo cứu sinh tại đây sẽ giúp lực lượng chức năng cũng như người dân dễ dàng tiếp cận, kịp thời ứng phó trong các tình huống khẩn cấp, giảm thiểu tối đa các sự cố đuối nước thương tâm.

(Nguồn ảnh: Ciputra Hanoi)
(Nguồn ảnh: Ciputra Hanoi)

Là một trong những khu đô thị quốc tế tiên phong tại thủ đô, bên cạnh việc kiến tạo không gian sống xanh và hiện đại, Ciputra Hanoi luôn chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội và an toàn cộng đồng. Hoạt động đồng hành cùng Công an phường Phú Thượng lần này một lần nữa khẳng định cam kết gắn bó lâu dài của Ciputra Hanoi trong việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, cùng chung tay xây dựng địa bàn an toàn, bình yên và phát triển bền vững.

Cán bộ và chiến sĩ Công an Phường Phú Thượng tích cực khẩn trương hoàn thành Chương trình treo phao cứu hộ cứu nạn tại Cầu Nhật Tân và Cầu Thăng Long trên địa bàn Phường.
Cán bộ và chiến sĩ Công an Phường Phú Thượng tích cực khẩn trương hoàn thành Chương trình treo phao cứu hộ cứu nạn tại Cầu Nhật Tân và Cầu Thăng Long trên địa bàn Phường.
(Nguồn ảnh: VTV)
(Nguồn ảnh: VTV)
#Ciputra Hanoi

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