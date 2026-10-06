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Kinh tế

Doanh nghiệp

Quạt trần Mr.Vũ chính thức có mặt tại Campuchia

P.V

Sau thị trường Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore, thương hiệu quạt trần trang trí Mr.Vũ vừa có đại lý tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia), mở thêm một điểm tiếp cận cho khách hàng trong khu vực.

Mr.Vũ, thương hiệu quạt trần trang trí của Công ty Cổ phần quạt trần cho người giàu, vừa công bố Little Home tại Campuchia. Địa điểm nằm tại số 86 đường 143, thủ đô Phnom Penh. Khách hàng tại Campuchia có thể đến xem và chọn mẫu quạt trực tiếp mà không phải đặt hàng từ xa.

Đại lý quạt Mr.Vũ - Little Home tại Phnom Penh
Đại lý quạt Mr.Vũ - Little Home tại Phnom Penh

Quạt trần Mr.Vũ được thiết kế riêng cho khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, và sản xuất theo ý tưởng và tiêu chuẩn của Mr.Vũ. Hãng kết hợp công năng làm mát với tính thẩm mỹ, nên sản phẩm vừa là thiết bị vừa là điểm nhấn nội thất.

Toàn bộ các dòng quạt trần Mr.Vũ đều được sản xuất theo tiêu chuẩn Đài Loan (Trung Quốc) – nơi sở hữu chuỗi cung ứng kỹ thuật và tiêu chuẩn sản xuất quạt trần hàng đầu thế giới. Sản phẩm là sự giao thoa hoàn hảo giữa công năng làm mát vượt trội và tính thẩm mỹ tinh tế, nâng tầm quạt trần từ một thiết bị gia dụng đơn thuần trở thành tác phẩm nghệ thuật tạo điểm nhấn cho không gian.

Danh mục sản phẩm của Mr.Vũ hiện vượt con số 300 mẫu mã, phục vụ trọn vẹn mọi gu thẩm mỹ và phong cách kiến trúc:

  • Phong cách Hiện đại (Modern): Thiết kế tối giản, đường nét gọn gàng, tôn vinh nét đẹp tinh tế cho căn hộ cao cấp và biệt thự hiện đại.
  • Phong cách Cổ điển & Tân cổ điển (Classic/Neoclassic): Chạm khắc tỉ mỉ, chất liệu đồng, gỗ tự nhiên sang trọng, phù hợp cho những không gian xa hoa, cổ kính.
  • Phong cách Nhiệt đới (Tropical): Tận dụng chất liệu mây, lá tự nhiên hoặc cánh gỗ phay độc đáo, tạo cảm giác thư thái như đang nghỉ dưỡng tại resort.
  • Tích hợp ánh sáng đa năng: Nhiều mẫu quạt kết hợp hệ thống đèn LED tiết kiệm điện hoặc đèn chùm pha lê lộng lẫy, giúp tối ưu diện tích trần nhà và cung cấp ánh sáng ấm áp cho căn phòng.

Về kỹ thuật, các dòng quạt dùng động cơ DC, vận hành êm. Theo thông tin từ hãng, động cơ này giúp tiết kiệm đến 70% điện năng so với động cơ AC truyền thống. Quạt có 12 cấp độ gió, điều khiển từ xa và tính năng đảo chiều.

Kỹ thuật Mr.Vũ tại Campuchia đang kiểm tra bàn giao quạt cho dự án trường học công nghệ Chamnan Muon
Kỹ thuật Mr.Vũ tại Campuchia đang kiểm tra bàn giao quạt cho dự án trường học công nghệ Chamnan Muon

Tại Việt Nam, Mr.Vũ có hệ thống showroom tại nhiều tỉnh thành, và sản phẩm đã xuất hiện trong nhiều công trình như Pullman Đà Nẵng, Sheraton Saigon và Furama Resort Đà Nẵng. Thương hiệu cũng đã có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore. Việc đặt chân đến Campuchia là một bước tiếp theo trong kế hoạch mở rộng ra thị trường quốc tế.

Đội ngũ kỹ thuật Mr.Vũ tại Campuchia giao hàng và lắp đặt tại nhà khách
Đội ngũ kỹ thuật Mr.Vũ tại Campuchia giao hàng và lắp đặt tại nhà khách

[Đại diện Mr.Vũ] chia sẻ: "Campuchia và Việt Nam có chung khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, nên người dùng ở đây cần một chiếc quạt vừa làm mát hiệu quả vừa hợp với không gian sống. Đó cũng là điều Mr.Vũ theo đuổi từ khi thiết kế sản phẩm. Chúng tôi chọn Phnom Penh làm điểm đến để khách hàng có thể trực tiếp xem và cảm nhận sản phẩm."

Mr.Vũ có đội ngũ kỹ thuật lắp đặt và bảo hành chuyên nghiệp tận nhà khách hàng tại Campuchia
Mr.Vũ có đội ngũ kỹ thuật lắp đặt và bảo hành chuyên nghiệp tận nhà khách hàng tại Campuchia

Với sự có mặt của đại lý tại Phnom Penh, Little Home sẽ phụ trách tư vấn, bán hàng và hỗ trợ khách hàng tại địa phương.

Thông tin liên hệ

  • Mr.Vũ Cambodia: 86 St 143, Phnom Penh, Cambodia
  • Điện thoại: +855.81787864
  • Website: https://mrvu.vn
  • Fanpage Mr.Vũ tại Cambodia: https://www.facebook.com/MrVU.Cambodia/
#quạt trần #Mr.Vũ #Campuchia #đại lý #thiết kế nội thất #quạt công nghiệp

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