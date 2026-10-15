Hòa Minzy, Đen Vâu cùng nhiều gương mặt trẻ nổi bật được Thủ tướng biểu dương

TPO - Trong chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà, biểu dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực, trong đó có ca sĩ Hòa Minzy và rapper Đen.

Trong khuôn khổ chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà 20 gương thanh niên tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp nổi bật của tuổi trẻ trên nhiều lĩnh vực.

20 gương thanh niên được tặng quà là những cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực, phong trào, góp phần lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà cho 20 gương mặt trẻ tiêu biểu.

Trong đó, có nhiều cá nhân là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu như: Ca sĩ Hòa Minzy - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật; rapper Đen Vâu - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật; PGS.TS Trương Thanh Tùng - Giảng viên Đại học Phenikaa, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Nghiên cứu khoa học; TS. Phạm Huy Hiệu - Giảng viên, Trưởng Bộ phận Quản lý & Điều hành nghiên cứu, Trường Đại học VinUni, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Nghiên cứu khoa học; anh Nguyễn Xuân Lục - Nhà sáng lập và CEO doanh nghiệp công nghệ WATATECH, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Kinh doanh khởi nghiệp...

Hòa Minzy và nhiều gương mặt trẻ nổi bật nhận quà từ Thủ tướng.

Danh sách còn có những cá nhân được trao các giải thưởng của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội. Trong đó, anh Phan Trung Hải - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Phú Thuận, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên “Tiệm Cà Phê Thạc Sĩ” và Chi hội trưởng Chi hội Khu phố 28, phường Phú Thuận, TPHCM, là gương mặt được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026.