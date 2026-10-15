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Giới trẻ

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Hòa Minzy, Đen Vâu cùng nhiều gương mặt trẻ nổi bật được Thủ tướng biểu dương

Gia Linh - Dương Triều - Như Ý

TPO - Trong chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà, biểu dương 20 gương mặt trẻ tiêu biểu có thành tích nổi bật trong các lĩnh vực, trong đó có ca sĩ Hòa Minzy và rapper Đen.

Trong khuôn khổ chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026), Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà 20 gương thanh niên tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp nổi bật của tuổi trẻ trên nhiều lĩnh vực.

20 gương thanh niên được tặng quà là những cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực, phong trào, góp phần lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà cho 20 gương mặt trẻ tiêu biểu.

Trong đó, có nhiều cá nhân là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu như: Ca sĩ Hòa Minzy - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật; rapper Đen Vâu - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật; PGS.TS Trương Thanh Tùng - Giảng viên Đại học Phenikaa, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Nghiên cứu khoa học; TS. Phạm Huy Hiệu - Giảng viên, Trưởng Bộ phận Quản lý & Điều hành nghiên cứu, Trường Đại học VinUni, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Nghiên cứu khoa học; anh Nguyễn Xuân Lục - Nhà sáng lập và CEO doanh nghiệp công nghệ WATATECH, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu lĩnh vực Kinh doanh khởi nghiệp...

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Hòa Minzy và nhiều gương mặt trẻ nổi bật nhận quà từ Thủ tướng.

Danh sách còn có những cá nhân được trao các giải thưởng của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội. Trong đó, anh Phan Trung Hải - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Phú Thuận, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên “Tiệm Cà Phê Thạc Sĩ” và Chi hội trưởng Chi hội Khu phố 28, phường Phú Thuận, TPHCM, là gương mặt được trao Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2026.

Danh sách 20 gương thanh niên tiêu biểu được tặng quà tại chương trình:

1. Phan Tấn Đạt - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương

2. Phạm Văn Thành - Chủ tịch Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam

3. Nguyễn Thị Dím - Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm sản Dương Phúc

4. Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Văn phòng Bộ Y tế

5. Nguyễn Thị Trang - Tiến sĩ, Học viện Hành chính và Quản trị công

6. Đặng Quang Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân

7. Nguyễn Nhật Minh - Sinh viên Trường THPT chuyên KHTN

8. Triệu Sinh Viễn - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ba Vì, Thành phố Hà Nội

9. Hoàng Ngọc Ánh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Y tế công cộng, Thành phố Hà Nội

10. Phạm Huy Hiệu - Trường Đại học VinUni

11. Lương Văn Thiện - Trưởng Business AI Lab, Khoa Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Đại học Kinh tế Quốc dân

12. Phan Trung Hải - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Phú Thuận; Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên “Tiệm Cà Phê Thạc Sĩ”; Chi hội trưởng Chi hội Khu phố 28, phường Phú Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh

13. Phạm Hoàng Hà - Nghiên cứu viên, Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính, Bộ Tài chính

14. Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy) - Ca sĩ, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật)

15. Nguyễn Đức Cường (Đen Vâu) - Rapper - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (Lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật)

16. Trương Thanh Tùng - PGS.TS, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (Lĩnh vực Nghiên cứu khoa học)

17. Nguyễn Xuân Lục - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (Lĩnh vực Kinh doanh khởi nghiệp)

18. Hoàng Khắc Hiếu - Phòng Phát triển 2, Trung tâm Giải pháp Chính phủ, TCT Giải pháp Doanh nghiệp Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

19. Trần Quốc Khánh - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ

20. Lê Thị Tiểu Hậu - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Đông Ngạc, Thành phố Hà Nội

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#Thanh niên #Việt Nam #Gương mặt trẻ #Hội Liên hiệp Thanh niên #Thủ tướng đối thoại với thanh niên #rapper Đen Vâu #Hòa Minzy #Đại học Phenikaa #VinUni #Thủ tướng Lê Minh Hưng

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