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Hành động đẹp của 3 em nhỏ Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Khi đang di chuyển trên đường, 3 học sinh Trường TH&THCS Nam Cát Tiên nhặt được một chiếc điện thoại bị đánh rơi, các em đã chủ động mang tài sản đến Công an xã Nam Cát Tiên trình báo, nhờ tìm người đánh mất để trao trả.

Ngày 15/10, Công an TP.Đồng Nai thông tin, trước đó trên đường đi qua khu vực gần trụ sở UBND xã Nam Cát Tiên, 3 em Tường Nhật Uyên, Nguyễn Nhật Kim Anh và Trần Tú My (cùng sinh năm 2015, học sinh Trường TH&THCS Nam Cát Tiên, ngụ ấp Nam Cát Tiên 1) nhặt được một chiếc điện thoại bị đánh rơi.

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Các em học sinh Trường TH&THCS Nam Cát Tiên bàn giao tài sản cho Công an xã Nam Cát Tiên. Ảnh: Công an TP. Đồng Nai

Sau khi nhặt được, các em đã chủ động mang tài sản đến Công an xã Nam Cát Tiên (Công an TP. Đồng Nai) trình báo, nhờ tìm người đánh mất để trao trả.

Qua xác minh, Công an xã xác định chủ nhân chiếc điện thoại là chị Lê Thị Hoàn, ngụ ấp Nam Cát Tiên 2, và tiến hành trao trả đầy đủ tài sản.

Nhận lại chiếc điện thoại, chị Hoàn vui mừng, gửi lời cảm ơn đến 3 em học sinh và lực lượng Công an xã đã hỗ trợ.

Hành động trung thực, trách nhiệm của các em tuy giản dị nhưng giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa nét đẹp “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”, đồng thời giáo dục ý thức sống đẹp, biết tôn trọng tài sản của người khác trong thế hệ trẻ.

Công an xã Nam Cát Tiên biểu dương việc làm đáng quý của 3 em, đồng thời khuyến cáo người dân khi nhặt được tài sản thất lạc cần giao nộp cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để xác minh, trao trả đúng chủ sở hữu.

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#Đồng Nai #hành hung người làm việc tốt #học sinh #Công an xã Nam Cát Tiên #Trường TH&THCS Nam Cát Tiên #nhặt được điện thoại

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