Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Xuân Tùng - Lưu Trinh - Gia Linh - Như Ý - Dương Triều

TPO - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Hội LHTN Việt Nam dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Trong khuôn khổ chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

tp_tangqua1.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng lẵng hoa, quà chúc mừng Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Cùng tham dự chương trình có: Bà Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; ông Đặng Xuân Phong - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Vũ Hải Quân - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; ông Hoàng Minh Sơn - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Trịnh Việt Hùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên T.Ư Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Hồng Đức - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; bà Hà Thị Nga - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về phía T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có: Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

tp_01a.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng, cùng đại biểu lãnh đạo bộ, ngành, Trung ương và thanh niên tiêu biểu tham dự chương trình.

Năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên Việt Nam, là năm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thường trực Hội LHTN Việt Nam và tuổi trẻ cả nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tặng quà động viên các gương thanh niên tiêu biểu đại diện cho nhiều lĩnh vực, phong trào của tuổi trẻ cả nước, lan tỏa tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng quà Thủ tướng Chính phủ.

tp_02.jpg
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trân trọng tặng quà Thủ tướng Lê Minh Hưng.
tp_tangqua.jpg
Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà 20 gương thanh niên tiêu biểu.

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam thực sự trở thành “mái nhà chung”, đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước cùng phấn đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đến nay, Hội có hơn 9 triệu hội viên, hệ thống tổ chức tại 34 tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc và 7 tổ chức thành viên tập thể, 6 tổ chức Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước.

Với nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai các chương trình đảm bảo an sinh xã hội góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của tổ chức, Hội LHTN Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên

14 giờ ngày 15/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Tham gia đối thoại có gần 300 đại biểu thanh niên đại diện thanh niên là công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên khuyết tật.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, đến trước thời điểm diễn ra chương trình, đã có hơn 50.000 câu hỏi của đoàn viên, thanh niên gửi về chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026. Các câu hỏi tập trung xoay quanh chủ đề về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm.

Chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên triển khai theo quy định Luật Thanh niên và Nghị định số 13/2021/NĐ- CP ngày 1/3/2021 của Chính phủ. Chương trình nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và tổ chức thanh niên trong tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến thanh niên cả nước về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và đối với thanh niên; tạo diễn đàn để thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Xem thêm

#Thủ tướng Lê Minh Hưng #Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Hội LHTN Việt Nam #Ban Bí thư T.Ư Đoàn #Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam #kỷ niệm 70 năm #70 năm Hội LHTN Việt Nam #Thủ tướng đối thoại thanh niên #khởi nghiệp #đổi mới sáng tạo #việc làm #nghề nghiệp

Cùng chuyên mục

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

Lãnh đạo Bộ Tài chính nói gì về 'khơi' nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp?

TPO - Từ thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa mới đáp ứng khoảng 19-20% nhu cầu vốn, ông Tạ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, kết nối nhà đầu tư và đơn giản hóa thủ tục kinh doanh. Mục tiêu lớn hơn là tạo điều kiện để thanh niên khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và tạo thêm việc làm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nêu giải pháp về tình trạng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm

TPO - Trước câu hỏi của đại biểu thanh niên về tình trạng hiện cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải chỉ ra nguyên nhân, nêu các nhóm giải pháp nhằm giảm tình trạng thất nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm cho người trẻ, trong bối cảnh AI cạnh tranh gay gắt.

Thanh niên hãy mạnh dạn nêu ý tưởng, sáng kiến đóng góp thiết thực phát triển đất nước

Thanh niên hãy mạnh dạn nêu ý tưởng, sáng kiến đóng góp thiết thực phát triển đất nước

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, đoàn viên, thanh niên hãy mạnh dạn đưa ra ý tưởng, đề xuất sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến thiết thực để Chính phủ, các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu, xây dựng chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên phát triển.

Hình ảnh đoàn viên trang nghiêm đón liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trở về

Hình ảnh đoàn viên trang nghiêm đón liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trở về

TPO - Trong hành trình đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đoàn viên, thanh niên xã Thanh Thủy và xã Vị Xuyên đã tích cực tham gia đón đoàn, hỗ trợ công tác tổ chức và di chuyển hài cốt. Những việc làm lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc, tinh thần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ Tuyên Quang.

Hành động đẹp của 3 em nhỏ Đồng Nai

Hành động đẹp của 3 em nhỏ Đồng Nai

TPO - Khi đang di chuyển trên đường, 3 học sinh Trường TH&THCS Nam Cát Tiên nhặt được một chiếc điện thoại bị đánh rơi, các em đã chủ động mang tài sản đến Công an xã Nam Cát Tiên trình báo, nhờ tìm người đánh mất để trao trả.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới dự buổi gặp mặt, đối thoại với thanh niên. (Ảnh: Như Ý)

Thủ tướng Lê Minh Hưng đối thoại với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

TPO - Chiều nay, 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt, đối thoại với thanh niên về chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. Có hơn 50.000 câu hỏi đoàn viên, thanh niên gửi về bày tỏ sự quan tâm đặc biệt tới chương trình.

Tạo cơ chế để người trẻ khởi nghiệp tại quê hương

Tạo cơ chế để người trẻ khởi nghiệp tại quê hương

TPO - Trước thềm Đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, anh Trịnh Phương Nam - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình đề xuất có thêm cơ chế để thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề của địa phương, có kinh phí thử nghiệm và sự đồng hành của chuyên gia, doanh nghiệp.

Khi ống kính quay ngược vào lòng mình

Khi ống kính quay ngược vào lòng mình

Nước Nga trong những câu chuyện kể của bố tôi ngày xưa đẹp lắm. Đó là một thiên đường của lòng nhân hậu, của những hàng bạch dương vàng rực trong tranh Levitan. Tuổi mười tám, tôi nuôi giấc mơ du học bằng chính những hình ảnh lấp lánh ấy.

Gia Lai tuyên dương 29 thanh niên sống đẹp

Gia Lai tuyên dương 29 thanh niên sống đẹp

TPO - Gia Lai tuyên dương 29 thanh niên sống đẹp, ghi nhận những đóng góp tích cực của tuổi trẻ, sự lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm, sẻ chia vì cộng đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe