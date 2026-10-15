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Khởi công tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thanh Hiếu

TPO - Ngày 15/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên). Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc được triển khai nhân kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên (Chủ đầu tư) dự án cho biết, khu di tích là địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên) là địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt, gắn với dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của ngành Kiểm tra Đảng. Đây là một trong 13 điểm di tích thuộc Khu di tích lịch sử ATK Định Hóa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.

Dự án có tổng mức đầu tư 53,9 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 25.135 m2, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2027.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần phát huy giá trị lịch sử của địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương; hoàn thiện không gian kiến trúc, cảnh quan, đồng thời tạo thêm động lực phát triển du lịch văn hóa - lịch sử tại địa phương.

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Phối cảnh dự án sau khi tôn tạo, tu bổ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao sự quan tâm, trách nhiệm của tỉnh Thái Nguyên trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng; đặc biệt là những địa danh gắn với quá trình hình thành, phát triển của các cơ quan Trung ương Đảng trong thời kỳ kháng chiến. Theo ông Hà Quốc Trị, việc khởi công dự án đúng dịp kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026).càng khẳng định ý nghĩa chính trị, lịch sử và giá trị tinh thần sâu sắc của công trình.

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Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án

Về quá trình thực hiện dự án, ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tổ chức thực hiện dự án theo quy định. Trong quá trình triển khai dự án nếu gặp khó khăn vướng mắc cần kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

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Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao quà cho các hộ nghèo của xã Phú Đình

Nhân dịp này, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và tỉnh Thái Nguyên đã tặng quà cho 20 hộ nghèo của xã Phú Đình.

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#Thái Nguyên #Di tích #Ủy ban Kiểm tra #Khởi công #dự án

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