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Xã hội

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Đà Nẵng chạy nước rút, quý IV phải tăng trưởng 12,8 - 13,6%

Nguyễn Thành

TPO - Ngày 15/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 5, đánh giá tình hình công tác 9 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên, đồng nghĩa GRDP quý IV phải tăng 12,8 - 13,6% trong bối cảnh thời gian còn lại không nhiều, mùa mưa bão đang cao điểm.

Báo cáo tại hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng, cho biết, có 13/20 ngành kinh tế cấp 1 chưa đạt kịch bản tăng trưởng. Một số lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất điện, tài chính ngân hàng và bất động sản còn nhiều dư địa chưa được khai thác hiệu quả. Dư nợ tín dụng tăng thấp hơn huy động tiền gửi. Một số dự án đã tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhưng vẫn mắc nghĩa vụ tài chính hoặc hạn chế về năng lực nhà đầu tư.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, giải quyết thủ tục mới chỉ là bước đầu; để đóng góp vào tăng trưởng, các dự án phải tiếp cận được vốn, triển khai xây dựng và đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh vào thực tế.

Trong khi đó, quý IV chỉ còn khoảng 2,5 tháng và thường chịu ảnh hưởng của mưa lũ đối với xây dựng, đầu tư công, đồng thời là mùa thấp điểm của du lịch, dịch vụ.

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Ông Hồ Kỳ Minh phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: C.T)

Để đạt mục tiêu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng cho biết: UBND thành phố sẽ điều hành tăng trưởng theo từng ngành, doanh nghiệp và dự án cụ thể; tập trung vào sản phẩm chủ lực, doanh nghiệp lớn và các dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng ngay trong quý IV. Những lĩnh vực còn dư địa như chế biến, chế tạo, sản xuất điện, khai khoáng, tài chính ngân hàng và bất động sản sẽ được ưu tiên khai thác.

Trong lĩnh vực công nghiệp, thành phố phân loại doanh nghiệp theo từng nhóm khó khăn, tổ chức các đoàn công tác chuyên đề làm việc trực tiếp với doanh nghiệp có doanh thu, xuất khẩu, đóng góp ngân sách lớn và doanh nghiệp tăng trưởng thấp. Mỗi vướng mắc phải xác định rõ cơ quan xử lý, thời hạn và kết quả đầu ra. Các giải pháp kích cầu thương mại, du lịch, vận tải, lưu trú tiếp tục được triển khai, gắn với thúc đẩy những dự án có thể bổ sung năng lực kinh doanh.

Đầu tư công được xác định là động lực trực tiếp của tăng trưởng quý IV. Thành phố bám sát tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao; ưu tiên các dự án trọng điểm có khối lượng lớn, khả năng tạo giá trị xây dựng ngay trong năm...

Thúc đẩy động lực dài hạn, gắn trách nhiệm người đứng đầu

Song song với nhiệm vụ trước mắt, TP. Đà Nẵng chuẩn bị các điều kiện cho động lực tăng trưởng dài hạn. Sau khi quy hoạch chung được phê duyệt, thành phố sẽ công bố quy hoạch gắn với tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư; đẩy nhanh thủ tục các dự án hạ tầng năng lượng, cảng biển, cấp nước, giao thông và tái định cư, xác định rõ tiến độ từng khâu.

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Quang cảnh hội nghị.

Đối với Khu Thương mại tự do, thành phố xây dựng tiến độ riêng cho từng vị trí về quy hoạch, đầu tư, đất sạch, tái định cư, điện, nước và giao thông kết nối. Với Trung tâm Tài chính quốc tế, yêu cầu là sớm hình thành sản phẩm, giao dịch và dòng vốn cụ thể; hỗ trợ thu xếp vốn cho các dự án hạ tầng đủ điều kiện, phát triển nguồn vốn trung, dài hạn và vốn cho đổi mới sáng tạo.

Thành phố cũng tăng cường kết nối ngân hàng, doanh nghiệp và dự án, nhất là những dự án đã tháo gỡ pháp lý; khai thác nguồn thu từ đất đai, tài sản công, đồng thời tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Kịch bản tăng trưởng phải gắn với phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn người dân, công trình và hoạt động sản xuất trong mùa mưa bão.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhận định, dù tăng trưởng đã đạt hai con số nhưng kết quả vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, kịch bản đề ra. Để cả năm tăng trưởng từ 11% trở lên, GRDP quý IV phải tăng 12,8 - 13,6%, là yêu cầu rất cao trong điều kiện thời gian còn lại ngắn và nhiều yếu tố bất lợi.

Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý IV. Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phải phát huy vai trò kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy và giám sát tiến độ, bảo đảm tăng trưởng bền vững, tạo đà cho những năm tiếp theo và đáp ứng mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, thành phố cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, công nghệ cao và logistics, tạo động lực tăng trưởng bền vững, nguồn thu ổn định lâu dài. Kết quả tăng trưởng, giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dự án và tiến độ các công trình trọng điểm phải gắn trực tiếp với đánh giá, xếp loại người đứng đầu vào cuối năm.

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#Đà Nẵng #Tăng trưởng kinh tế #Dự án đầu tư #Chính sách phát triển #Chương trình xúc tiến đầu tư

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