Tuyến cáp ngầm Hà Tiên - Phú Quốc bị đứt sẽ được hạ ngầm lại

TPO - Sau sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc cuối tháng 11/2025, tỉnh An Giang yêu cầu khắc phục tuyến cáp theo thiết kế ban đầu (hạ ngầm đoạn nối), đồng thời đẩy nhanh các dự án lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và Hội nghị APEC 2027.

Sáng 15/10, tại buổi giao ban báo chí định kỳ tỉnh An Giang, ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang đã thông tin về phương án khắc phục sự cố cáp ngầm vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc xảy ra ngày 29/11/2025.

Theo ông Hải, sau sự cố, phía địa phương đã phối hợp với ngành điện triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời, đến tối 5/12/2025 điện đã được khôi phục lại cho Phú Quốc.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang thông tin tại buổi giao ban báo chí. Ảnh: Nhật Huy.

Đối với phương án khắc phục sự cố lâu dài, UBND tỉnh thống nhất chủ trương để Tổng công ty Điện lực miền Nam và Tập đoàn Điện lực nghiên cứu, triển khai phương án sửa chữa, hoàn trả tuyến cáp ngầm theo thiết kế ban đầu. Bảo đảm an toàn kỹ thuật, vận hành ổn định và phù hợp quy hoạch, cảnh quan khu vực. Ngày 31/7/2026, tỉnh đã có thông báo về nội dung này.

Tổng công ty Điện lực miền Nam đang nghiên cứu các phương án xử lý, phía địa phương cũng lấy ý kiến thống nhất của Bộ Công Thương.

Theo ông Hải, phương án khắc phục tuyến cáp ngầm theo thiết kế ban đầu có những khó khăn nhất định, do tuyến cáp được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Vật tư phục vụ sửa chữa hiện chưa sản xuất được trong nước, phải đặt hàng từ nước ngoài. Do khối lượng đặt hàng không lớn, việc cung ứng cần thêm thời gian.

Về kinh phí khắc phục và trách nhiệm của các bên liên quan, ông Hải cho biết, cần chờ kết luận của cơ quan công an về nguyên nhân, trách nhiệm đối với sự cố để có cơ sở xác định. Trước mắt, ngành điện vẫn bảo đảm các giải pháp cung cấp điện ổn định cho Phú Quốc.

Hiện trường sự cố đứt cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc hồi tháng 11/2025.

Về phía điều tra sự cố đứt cáp trên, Đại tá Nguyễn Hải Dương - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện chờ kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra xác định đầy đủ các tình tiết liên quan, từ đó xem xét kết luận nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất xử lý theo quy định.

Công an tỉnh An Giang đang đôn đốc các cơ quan chuyên môn sớm cung cấp kết quả giám định để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 13h15 ngày 29/11/2025, sự cố đứt cáp xảy ra trên tuyến đường dây 110kV đưa điện từ Hà Tiên ra Phú Quốc, gây mất điện trên diện rộng tại đặc khu Phú Quốc.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình thi công tuyến đường dẫn vượt biển ra cảng Hà Tiên (đang xây dựng), nhà thầu ép cọc thép sàn đạo đã làm đứt cáp ngầm. Đơn vị thi công được xác định là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG.