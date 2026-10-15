Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tuyến cáp ngầm Hà Tiên - Phú Quốc bị đứt sẽ được hạ ngầm lại

Nhật Huy

TPO - Sau sự cố đứt cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc cuối tháng 11/2025, tỉnh An Giang yêu cầu khắc phục tuyến cáp theo thiết kế ban đầu (hạ ngầm đoạn nối), đồng thời đẩy nhanh các dự án lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và Hội nghị APEC 2027.

Sáng 15/10, tại buổi giao ban báo chí định kỳ tỉnh An Giang, ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang đã thông tin về phương án khắc phục sự cố cáp ngầm vượt biển Hà Tiên - Phú Quốc xảy ra ngày 29/11/2025.

Theo ông Hải, sau sự cố, phía địa phương đã phối hợp với ngành điện triển khai các giải pháp khắc phục tạm thời, đến tối 5/12/2025 điện đã được khôi phục lại cho Phú Quốc.

huy14546-7391.jpg
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang thông tin tại buổi giao ban báo chí. Ảnh: Nhật Huy.

Đối với phương án khắc phục sự cố lâu dài, UBND tỉnh thống nhất chủ trương để Tổng công ty Điện lực miền Nam và Tập đoàn Điện lực nghiên cứu, triển khai phương án sửa chữa, hoàn trả tuyến cáp ngầm theo thiết kế ban đầu. Bảo đảm an toàn kỹ thuật, vận hành ổn định và phù hợp quy hoạch, cảnh quan khu vực. Ngày 31/7/2026, tỉnh đã có thông báo về nội dung này.

Tổng công ty Điện lực miền Nam đang nghiên cứu các phương án xử lý, phía địa phương cũng lấy ý kiến thống nhất của Bộ Công Thương.

Theo ông Hải, phương án khắc phục tuyến cáp ngầm theo thiết kế ban đầu có những khó khăn nhất định, do tuyến cáp được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Vật tư phục vụ sửa chữa hiện chưa sản xuất được trong nước, phải đặt hàng từ nước ngoài. Do khối lượng đặt hàng không lớn, việc cung ứng cần thêm thời gian.

Về kinh phí khắc phục và trách nhiệm của các bên liên quan, ông Hải cho biết, cần chờ kết luận của cơ quan công an về nguyên nhân, trách nhiệm đối với sự cố để có cơ sở xác định. Trước mắt, ngành điện vẫn bảo đảm các giải pháp cung cấp điện ổn định cho Phú Quốc.

3.jpg
Hiện trường sự cố đứt cáp ngầm vượt biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc hồi tháng 11/2025.

Về phía điều tra sự cố đứt cáp trên, Đại tá Nguyễn Hải Dương - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện chờ kết quả giám định từ các cơ quan chuyên môn. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra xác định đầy đủ các tình tiết liên quan, từ đó xem xét kết luận nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất xử lý theo quy định.

Công an tỉnh An Giang đang đôn đốc các cơ quan chuyên môn sớm cung cấp kết quả giám định để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 13h15 ngày 29/11/2025, sự cố đứt cáp xảy ra trên tuyến đường dây 110kV đưa điện từ Hà Tiên ra Phú Quốc, gây mất điện trên diện rộng tại đặc khu Phú Quốc.

Thông tin điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình thi công tuyến đường dẫn vượt biển ra cảng Hà Tiên (đang xây dựng), nhà thầu ép cọc thép sàn đạo đã làm đứt cáp ngầm. Đơn vị thi công được xác định là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG.

Xem thêm

#An Giang #sự cố #đứt cáp ngầm #Hà Tiên - Phú Quốc #110kV #Sở Công thương #sửa chữa #điện lực

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng chạy nước rút, quý IV phải tăng trưởng 12,8 - 13,6%

Đà Nẵng chạy nước rút, quý IV phải tăng trưởng 12,8 - 13,6%

TPO - Ngày 15/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 5, đánh giá tình hình công tác 9 tháng đầu năm và bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên, đồng nghĩa GRDP quý IV phải tăng 12,8 - 13,6% trong bối cảnh thời gian còn lại không nhiều, mùa mưa bão đang cao điểm.

Khởi công tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Khởi công tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương

TPO - Ngày 15/10, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích địa điểm thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương (xã Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên). Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc được triển khai nhân kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2026).

Khởi công Cầu nối yêu thương 120: Nối nhịp giao thông ở xã Thuận Hòa, Cần Thơ

Khởi công Cầu nối yêu thương 120: Nối nhịp giao thông ở xã Thuận Hòa, Cần Thơ

Sáng 10/10/2026, lễ khởi công Cầu Nối Yêu Thương số 120, còn gọi là Cầu Từ Tâm số 186, đã diễn ra tại ấp Phước Phong, xã Thuận Hòa, TP Cần Thơ (khu vực thuộc tỉnh Sóc Trăng trước sáp nhập). Công trình do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành triển khai, mang đến kỳ vọng mới về điều kiện giao thông và đời sống cho người dân địa phương.

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum hơn 52.000 tỷ đồng: Rà soát kỹ trước khi trình Quốc hội

Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum hơn 52.000 tỷ đồng: Rà soát kỹ trước khi trình Quốc hội

TPO - Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum dài hơn 136 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 52.000 tỷ đồng. Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục rà soát toàn bộ hồ sơ, hiệu quả đầu tư, hướng tuyến và các vấn đề môi trường trước khi trình Quốc hội.

Hình ảnh đoàn viên trang nghiêm đón liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trở về

Hình ảnh đoàn viên trang nghiêm đón liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trở về

TPO - Trong hành trình đưa 93 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, đoàn viên, thanh niên xã Thanh Thủy và xã Vị Xuyên đã tích cực tham gia đón đoàn, hỗ trợ công tác tổ chức và di chuyển hài cốt. Những việc làm lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa thể hiện lòng tri ân sâu sắc, tinh thần tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của tuổi trẻ Tuyên Quang.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe