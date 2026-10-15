Phương Mỹ Chi sau 'đám cưới' 5.000 người xem

TPO - Sau màn tái hiện đám cưới cùng Bảo Định tại đêm nhạc có hơn 5.000 khán giả, Phương Mỹ Chi ra mắt MV "Gạo của ta". Nữ ca sĩ khai thác chất liệu văn hóa Việt qua câu chuyện hạt gạo, hành trình trưởng thành.

Ngày 14/10, Phương Mỹ Chi giới thiệu MV Gạo của ta, kết hợp nhóm sản xuất âm nhạc DTAP và đạo diễn Kawaii Tuấn Anh. Sản phẩm lấy cảm hứng từ hạt gạo trong đời sống người Việt, lồng ghép câu chuyện theo đuổi nghệ thuật.

Đây là hoạt động tiếp theo của Phương Mỹ Chi sau concert Dân chơi dân ca diễn ra tối 3/10 tại sân Tao Đàn, TPHCM. Đêm nhạc cá nhân bán vé đầu tiên của cô thu hút hơn 5.000 khán giả dù trời mưa lớn.

Trong chương trình, nữ ca sĩ và Bảo Định tái hiện đám cưới của hai nhân vật trong MV Thiên đường với người thương, sử dụng hình ảnh nghi lễ cưới truyền thống của người Khmer.

Phương Mỹ Chi tôn vinh hình ảnh hạt gạo trong sản phẩm mới.

Ở sản phẩm mới, Phương Mỹ Chi chuyển sang câu chuyện về bữa cơm gia đình, công sức người nông dân và ước mơ nuôi dưỡng từ bé. Hạt gạo là hình ảnh xuyên suốt, kết nối nhân vật ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời.

MV mở đầu bằng hình ảnh từ Made in Vietnam, sản phẩm Phương Mỹ Chi từng góp mặt năm 2025. Giọng hò của nữ ca sĩ dẫn vào khung cảnh nông thôn mùa gặt. Một gia đình ba người quây quần bên bữa cơm giữa cánh đồng. Những hình ảnh này đặt nền cho câu chuyện gia đình và nguồn cội.

Hành trình nhân vật trung tâm được xây dựng dựa trên cảm hứng từ quá trình trưởng thành của Phương Mỹ Chi. Từ cô bé yêu những câu hò, điệu lý, nhân vật lớn lên, theo đuổi ca hát và bước lên các sân khấu lớn. Âm nhạc dân gian là yếu tố được giữ lại trong từng chặng đường.

Qua câu chuyện này, nữ ca sĩ đề cập mong muốn mang bản sắc Việt đến gần hơn khán giả quốc tế. Các chi tiết về gia đình, quê hương được đặt song song với hành trình làm nghề, cho thấy những điều cô muốn gìn giữ khi mở rộng hoạt động nghệ thuật.

Mạch kể còn theo chân những người bạn thuở nhỏ của nhân vật chính. Khi trưởng thành, họ lựa chọn các công việc khác nhau, từ bác sĩ, kỹ sư đến nghệ thuật. Có người bắt đầu cuộc sống mới trong vai trò làm cha, làm mẹ. Bữa cơm và hạt gạo xuất hiện như điểm chung giữa những cuộc đời có hướng đi riêng.

Phần âm nhạc do DTAP thực hiện, tiếp tục khai thác ý nghĩa hạt gạo qua nhiều thời kỳ. Ca khúc gợi nhắc truyền thuyết Thánh Gióng và hình ảnh những thế hệ thanh niên góp sức trong lịch sử dân tộc. Từ vai trò lương thực, hạt gạo được ê-kíp sử dụng để nói về sức sống và sự bền bỉ của con người Việt Nam.

Bên cạnh hành trình của người trẻ, MV dành dung lượng để khán giả biết thêm công việc đồng áng. Những hình ảnh gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch nhắc đến lao động phía sau mỗi bữa cơm. Đây cũng là cách sản phẩm đưa câu chuyện trở về với người nông dân, thay vì chỉ tập trung vào thành công các nhân vật khi trưởng thành.

Gạo của ta tiếp nối hướng khai thác chất liệu văn hóa trong các dự án gần đây của Phương Mỹ Chi. Lần này, nữ ca sĩ cùng DTAP chọn hình ảnh quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày để kể về gia đình, lao động và lựa chọn tương lai của người trẻ.